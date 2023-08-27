Below are our rankings of America’s Best Bang for the Buck Colleges—our exclusive list of schools ranked according to how well they help non-wealthy students attain marketable degrees at affordable prices. The list is created by isolating the social mobility metrics from the main rankings of four-year institutions. Click here for detailed methodology, here for all of our other rankings, and here to download the full data set.
|Rank
|Name
|8-year graduation rate
|Pell/non-Pell graduation rate gap
|Number of Pell graduates
|Actual vs. predicted Pell enrollment
|Median earnings 10 years after entering college
|Earnings performance rank
|Net price of attendance for families below $75,000 income
|Net price rank
|1
|Hobe Sound Bible College (FL)
|49%
|54%
|6
|17%
|31189
|23
|10000
|25
|2
|Florida International University (FL)*
|66%
|-1%
|4561
|14%
|56224
|100
|4931
|9
|3
|Grace College of Divinity (NC)
|41%
|83%
|4
|-11%
|N/A
|66
|10465
|35
|4
|Washington and Lee University (VA)
|94%
|0%
|46
|1%
|85126
|5
|3421
|2
|5
|Georgetown University (DC)
|94%
|-3%
|243
|-6%
|99086
|2
|8233
|32
|6
|Bethune-Cookman University (FL)
|37%
|1%
|356
|19%
|37270
|14
|14969
|104
|7
|Albizu University–Miami (FL)
|63%
|34%
|53
|3%
|40192
|171
|20790
|216
|8
|University of Florida (FL)*
|88%
|-4%
|2740
|6%
|66966
|192
|2768
|4
|9
|University of Central Florida (FL)*
|72%
|-4%
|5166
|7%
|53381
|239
|7107
|19
|10
|Duke University (NC)
|95%
|-3%
|221
|2%
|95267
|26
|3068
|5
|11
|Winston-Salem State University (NC)*
|63%
|-4%
|499
|13%
|39780
|53
|11752
|67
|12
|Elizabeth City State University (NC)*
|44%
|-5%
|220
|8%
|36172
|70
|2484
|1
|13
|Florida Atlantic University (FL)*
|61%
|2%
|2372
|4%
|52061
|115
|7362
|23
|14
|Salem College (NC)
|57%
|-3%
|100
|9%
|42947
|6
|14098
|85
|15
|Embry-Riddle Aero. Univ.–Worldwide (FL)
|37%
|1%
|184
|-19%
|79890
|1
|15961
|118
|16
|Columbia Southern University (AL)°
|47%
|-2%
|916
|-21%
|69688
|4
|10910
|47
|17
|University of NC–Greensboro (NC)*
|58%
|-5%
|1297
|14%
|45355
|47
|9673
|45
|18
|Talladega College (AL)
|41%
|22%
|194
|11%
|29222
|145
|16225
|117
|19
|Davidson College (NC)
|91%
|1%
|56
|-8%
|74525
|42
|7840
|10
|20
|University of Richmond (VA)
|85%
|-2%
|147
|0%
|75013
|19
|11534
|46
|21
|NC Wesleyan College (NC)
|61%
|-21%
|600
|-5%
|43247
|81
|15431
|103
|22
|Wheeling University (WV)
|71%
|9%
|68
|-11%
|55192
|12
|24290
|251
|23
|Carolina University (NC)
|42%
|8%
|25
|17%
|36337
|72
|13565
|82
|24
|Baptist College of Florida (FL)
|50%
|-10%
|100
|1%
|36415
|22
|9139
|18
|25
|George Mason University (VA)*
|74%
|-4%
|1469
|7%
|68053
|62
|16315
|141
|26
|Wake Forest University (NC)
|89%
|-3%
|115
|-11%
|78466
|15
|8337
|36
|27
|Univ. of NC–Pembroke (NC)*
|46%
|-3%
|491
|8%
|40375
|107
|9691
|38
|28
|Florida State University (FL)*
|81%
|-1%
|2401
|-1%
|55228
|262
|7205
|20
|29
|University of SC–Upstate (SC)*
|56%
|-3%
|511
|-3%
|44154
|207
|13895
|78
|30
|Fayetteville State University (NC)*
|44%
|1%
|502
|1%
|37005
|177
|5871
|8
|31
|University of South FL–Main (FL)*
|73%
|-4%
|3094
|5%
|52313
|279
|5916
|11
|32
|University of NC–Chapel Hill (NC)*
|90%
|-2%
|948
|-2%
|64840
|199
|7273
|22
|33
|Appalachian State University (NC)*
|74%
|-7%
|915
|6%
|46977
|256
|10027
|39
|34
|University of Virginia (VA)*
|94%
|-3%
|524
|-3%
|78816
|73
|11742
|66
|35
|Norfolk State University (VA)*
|38%
|0%
|382
|18%
|40459
|75
|12522
|61
|36
|Virginia State University (VA)*
|49%
|-11%
|532
|19%
|42676
|38
|15682
|113
|37
|University of North Florida (FL)*
|65%
|-3%
|1139
|-3%
|50726
|165
|6054
|12
|38
|Bennett College (NC)
|40%
|12%
|78
|14%
|34994
|30
|21859
|246
|39
|VA Polytech. Inst. & State Univ. (VA)*
|85%
|-5%
|898
|-7%
|75390
|36
|14708
|110
|40
|Citadel: The Military Coll. of SC (SC)*
|75%
|-9%
|143
|-13%
|69861
|37
|13277
|77
|41
|Trinity College of Florida (FL)
|50%
|8%
|45
|2%
|37028
|97
|14894
|94
|42
|East Carolina University (NC)*
|67%
|-9%
|1403
|-3%
|49111
|48
|13072
|84
|43
|Clayton State University (GA)*
|42%
|1%
|616
|1%
|44711
|154
|10528
|42
|44
|Georgia State University (GA)*
|56%
|-3%
|2492
|21%
|43956
|270
|15216
|120
|45
|Fort Valley State University (GA)*
|34%
|-1%
|276
|24%
|36133
|130
|12968
|71
|46
|Radford University (VA)*
|62%
|-6%
|575
|-4%
|51308
|13
|13337
|90
|47
|James Madison University (VA)*
|83%
|-5%
|617
|-11%
|63220
|29
|16353
|142
|48
|Univ. of NC–Asheville (NC)*
|63%
|-5%
|265
|7%
|43467
|246
|10135
|27
|49
|West Liberty University (WV)*
|52%
|7%
|169
|-7%
|41680
|84
|13213
|75
|50
|New College of Florida (FL)*
|64%
|-3%
|50
|7%
|46668
|125
|6993
|6
|51
|Florida Gulf Coast University (FL)*
|61%
|-1%
|830
|-4%
|51126
|117
|8297
|34
|52
|Tuskegee University (AL)
|61%
|40%
|710
|-18%
|44149
|194
|35271
|285
|53
|Piedmont College (GA)
|57%
|-4%
|132
|4%
|47096
|25
|16449
|129
|54
|William & Mary (VA)*
|92%
|-1%
|190
|-2%
|67310
|255
|7227
|21
|55
|Georgia Gwinnett College (GA)*
|24%
|-4%
|599
|11%
|47625
|182
|11526
|43
|56
|Agnes Scott College (GA)
|71%
|-2%
|85
|8%
|48745
|94
|15756
|122
|57
|Dalton State College (GA)*
|32%
|-6%
|187
|1%
|38615
|122
|5226
|3
|58
|Converse College (SC)
|55%
|-3%
|62
|10%
|37661
|31
|16794
|136
|59
|Voorhees College (SC)
|36%
|-12%
|85
|25%
|30619
|71
|15313
|101
|60
|Old Dominion University (VA)*
|58%
|-9%
|1264
|3%
|51178
|61
|14200
|102
|61
|Columbia College (SC)
|57%
|-2%
|124
|0%
|38150
|80
|18910
|174
|62
|FL Agricultural & Mechanical U. (FL)*
|55%
|-6%
|820
|11%
|43069
|188
|12230
|74
|63
|GA Institute of Tech.–Main (GA)*
|89%
|-6%
|635
|-4%
|92286
|113
|11551
|62
|64
|University of Georgia (GA)*
|86%
|-8%
|1540
|0%
|61587
|223
|11272
|58
|65
|George Washington University (DC)
|81%
|-6%
|304
|-7%
|84077
|11
|17440
|165
|66
|Francis Marion University (SC)*
|54%
|-10%
|382
|-1%
|41051
|108
|11800
|53
|67
|North Carolina Central Univ. (NC)*
|49%
|-7%
|673
|9%
|38446
|215
|13858
|83
|68
|North Carolina A&T State Univ. (NC)*
|51%
|-10%
|796
|8%
|42774
|148
|9051
|40
|69
|Savannah State University (GA)*
|31%
|-4%
|378
|11%
|38177
|126
|9616
|37
|70
|Flagler College–St. Augustine (FL)
|62%
|-5%
|280
|-9%
|45890
|56
|20000
|194
|71
|University of West Florida (FL)*
|54%
|-9%
|730
|6%
|44474
|273
|5525
|7
|72
|Univ. of NC–Charlotte (NC)*
|61%
|-3%
|1712
|7%
|53416
|202
|13681
|95
|73
|Wesleyan College (GA)
|57%
|-17%
|40
|-8%
|37870
|52
|10210
|29
|74
|Concord University (WV)*
|41%
|-11%
|166
|-2%
|39116
|16
|7939
|17
|75
|Valdosta State University (GA)*
|44%
|-7%
|655
|9%
|44788
|34
|12531
|81
|76
|Emory University (GA)
|92%
|-2%
|411
|4%
|77083
|269
|11773
|68
|77
|Alabama State University (AL)*
|33%
|-12%
|416
|25%
|33051
|32
|15510
|126
|78
|Claflin University (SC)
|52%
|-12%
|255
|7%
|34362
|133
|19356
|200
|79
|Regent University (VA)
|37%
|2%
|142
|12%
|42936
|40
|17936
|171
|80
|Virginia Military Institute (VA)*
|78%
|-2%
|50
|-18%
|74447
|89
|10204
|30
|81
|Florida Memorial University (FL)
|40%
|-5%
|175
|11%
|35630
|153
|17316
|145
|82
|Georgia Southern University (GA)*
|52%
|-9%
|1591
|0%
|49371
|33
|14007
|100
|83
|Virginia Commonwealth Univ. (VA)*
|68%
|-6%
|1337
|1%
|52203
|150
|16426
|144
|84
|Western Carolina University (NC)*
|65%
|-7%
|706
|0%
|44061
|184
|11408
|59
|85
|Paine College (GA)
|20%
|1%
|44
|12%
|32044
|59
|12345
|55
|86
|Strayer University–Alabama (AL)°
|11%
|0%
|22
|11%
|43290
|7
|23104
|244
|87
|Longwood University (VA)*
|68%
|-8%
|228
|-11%
|47511
|103
|15372
|106
|88
|North Carolina State Univ. (NC)*
|81%
|-6%
|1100
|1%
|63282
|276
|10053
|49
|89
|Embry-Riddle Aero.–Dayt. Beach (FL)
|63%
|-10%
|241
|2%
|79890
|3
|31616
|276
|90
|Morris College (SC)
|30%
|-8%
|91
|21%
|27632
|169
|13838
|76
|91
|Livingstone College (NC)
|28%
|4%
|109
|15%
|31433
|179
|16603
|127
|92
|Bluefield State College (WV)*
|41%
|-14%
|83
|2%
|37262
|162
|9018
|15
|93
|University of Mary Washington (VA)*
|68%
|-1%
|166
|-8%
|57550
|105
|16285
|134
|94
|Wofford College (SC)
|82%
|2%
|76
|-15%
|67381
|45
|20686
|226
|95
|Benedict College (SC)
|26%
|-12%
|220
|20%
|31244
|174
|12780
|57
|96
|University of Mount Olive (NC)
|50%
|-14%
|302
|1%
|43670
|68
|15384
|108
|97
|Emory and Henry College (VA)
|57%
|-16%
|65
|5%
|44486
|39
|15379
|107
|98
|Chowan University (NC)
|30%
|-15%
|134
|14%
|36248
|60
|15826
|109
|99
|Alabama A&M University (AL)*
|32%
|-5%
|290
|17%
|37699
|160
|14163
|88
|100
|Trinity Washington University (DC)
|36%
|-10%
|152
|6%
|44983
|20
|12708
|65
|101
|Warner University (FL)
|46%
|-8%
|113
|6%
|43291
|58
|17449
|150
|102
|Columbia International Univ. (SC)
|66%
|-6%
|45
|-8%
|37259
|193
|17535
|153
|103
|WV Univ. Institute of Tech. (WV)*
|29%
|-6%
|47
|-24%
|53427
|9
|8707
|13
|104
|Columbus State University (GA)*
|42%
|-9%
|401
|-1%
|42150
|136
|11765
|52
|105
|Stratford University (VA)°
|30%
|16%
|79
|4%
|42754
|206
|23487
|245
|106
|Saint Augustine's University (NC)
|29%
|3%
|100
|6%
|34763
|101
|18164
|166
|107
|University of West Georgia (GA)*
|48%
|-6%
|764
|-2%
|46046
|65
|15143
|116
|108
|Albany State University (GA)*
|29%
|-8%
|385
|-2%
|36457
|43
|13344
|79
|109
|American Public Univ. System (WV)°
|18%
|-11%
|1305
|-12%
|59033
|18
|10376
|41
|110
|Univ. of Virginia's Coll.–Wise (VA)*
|49%
|-11%
|134
|-7%
|41478
|114
|9138
|16
|111
|American University (DC)
|79%
|-2%
|295
|-12%
|73644
|27
|21544
|224
|112
|Strayer University–Florida (FL)°
|18%
|-3%
|133
|7%
|43290
|54
|17403
|148
|113
|Univ. of NC–Wilmington (NC)*
|72%
|-8%
|897
|-1%
|51150
|213
|15386
|124
|114
|Newberry College (SC)
|54%
|-4%
|85
|-3%
|43301
|191
|17826
|158
|115
|Bob Jones University (SC)
|63%
|-9%
|231
|1%
|42001
|224
|12856
|69
|116
|GA Southwestern State Univ. (GA)*
|44%
|-11%
|229
|-4%
|43314
|90
|10716
|44
|117
|Elon University (NC)
|84%
|-3%
|121
|-14%
|65428
|28
|26603
|266
|118
|Barton College (NC)
|55%
|-8%
|97
|-5%
|44863
|79
|20486
|207
|119
|Lander University (SC)*
|47%
|-12%
|167
|-5%
|41425
|132
|13644
|72
|120
|Marshall University (WV)*
|51%
|-17%
|580
|1%
|42632
|69
|6589
|14
|121
|Miles College (AL)
|29%
|-13%
|172
|19%
|30659
|196
|14538
|86
|122
|South Carolina State University (SC)*
|39%
|-10%
|272
|14%
|35666
|99
|20149
|193
|123
|University of SC–Aiken (SC)*
|44%
|-8%
|203
|-3%
|45825
|98
|11625
|51
|124
|Alderson Broaddus University (WV)
|44%
|-13%
|74
|-4%
|46857
|44
|18807
|173
|125
|Covenant College (GA)
|69%
|1%
|68
|1%
|47663
|140
|21103
|233
|126
|Kennesaw State University (GA)*
|49%
|-8%
|1830
|1%
|53057
|124
|16309
|140
|127
|Winthrop University (SC)*
|60%
|-11%
|371
|-2%
|43111
|180
|17069
|143
|128
|Bluefield College (VA)
|41%
|-4%
|84
|3%
|44460
|35
|21022
|210
|129
|Rollins College (FL)
|73%
|-2%
|194
|-2%
|54924
|195
|22622
|234
|130
|Georgia College & State Univ. (GA)*
|65%
|-7%
|268
|-8%
|52229
|138
|17010
|139
|131
|Shepherd University (WV)*
|50%
|-16%
|224
|-8%
|46496
|82
|8945
|24
|132
|Limestone College (SC)
|45%
|-10%
|264
|10%
|40584
|157
|21995
|229
|133
|College of Charleston (SC)*
|67%
|-9%
|502
|-7%
|49885
|233
|16126
|123
|134
|Rasmussen College–Florida (FL)°
|34%
|6%
|244
|-3%
|36418
|252
|18561
|170
|135
|Huntingdon College (AL)
|51%
|-3%
|103
|0%
|46359
|147
|20505
|209
|136
|Strayer Univ.–North Carolina (NC)°
|13%
|-17%
|99
|14%
|43290
|8
|19631
|187
|137
|WV Wesleyan College (WV)
|51%
|-14%
|83
|-13%
|47265
|74
|16716
|130
|138
|Johnson & Wales U.–Charlotte (NC)
|59%
|-23%
|146
|5%
|41932
|106
|24190
|254
|139
|University of North Georgia (GA)*
|37%
|-4%
|550
|-6%
|44947
|216
|9100
|26
|140
|Clemson University (SC)*
|82%
|-13%
|679
|-6%
|66668
|163
|16776
|151
|141
|Coker University (SC)
|48%
|-10%
|105
|10%
|36842
|228
|14794
|99
|142
|Virginia Union University (VA)
|32%
|-3%
|126
|5%
|38203
|129
|19360
|201
|143
|University of Montevallo (AL)*
|53%
|-8%
|162
|4%
|39409
|189
|16006
|121
|144
|Wingate University (NC)
|54%
|-10%
|133
|0%
|48748
|50
|17178
|161
|145
|Stillman College (AL)
|21%
|-6%
|80
|7%
|33117
|67
|18030
|163
|146
|South University–Savannah (GA)
|24%
|17%
|50
|-2%
|35974
|159
|22132
|227
|147
|Brenau University (GA)
|45%
|-13%
|160
|7%
|47313
|10
|22649
|242
|148
|North Greenville University (SC)
|59%
|-3%
|174
|-3%
|40922
|241
|19306
|183
|149
|Stetson University (FL)
|64%
|-6%
|206
|7%
|48660
|243
|20198
|195
|150
|Keiser University (FL)
|56%
|-3%
|529
|16%
|36810
|187
|34974
|282
|151
|Univ. of SC–Beaufort (SC)*
|36%
|-5%
|111
|-8%
|43074
|92
|14649
|89
|152
|Auburn Univ.–Montgomery (AL)*
|36%
|-12%
|193
|8%
|42711
|109
|13069
|73
|153
|Southern Wesleyan University (SC)
|55%
|-17%
|96
|2%
|41870
|156
|16354
|128
|154
|West Virginia University (WV)*
|60%
|-14%
|977
|-10%
|53427
|102
|10787
|54
|155
|Barry University (FL)
|48%
|-5%
|405
|0%
|53820
|120
|17187
|162
|156
|Saint Leo University (FL)
|42%
|-9%
|1078
|5%
|46749
|131
|16742
|149
|157
|Mars Hill University (NC)
|39%
|-10%
|138
|17%
|41537
|198
|17686
|154
|158
|Coastal Carolina University (SC)*
|49%
|-7%
|595
|-4%
|45247
|260
|12631
|64
|159
|Catawba College (NC)
|49%
|-14%
|139
|-7%
|43361
|173
|16860
|133
|160
|Brewton-Parker College (GA)
|27%
|-4%
|29
|-16%
|39213
|21
|17883
|159
|161
|Averett University (VA)
|47%
|-13%
|85
|-4%
|47044
|63
|23164
|248
|162
|Furman University (SC)
|80%
|-4%
|77
|1%
|59616
|166
|19973
|215
|163
|Trinity Baptist College (FL)
|35%
|11%
|18
|5%
|29706
|280
|14882
|93
|164
|Full Sail University (FL)°
|38%
|-18%
|2231
|13%
|43838
|161
|27916
|269
|165
|Spring Hill College (AL)
|54%
|-14%
|66
|-6%
|49563
|87
|19499
|186
|166
|Davis & Elkins College (WV)
|44%
|-9%
|47
|-2%
|39110
|152
|16851
|132
|167
|Univ. of SC–Columbia (SC)*
|74%
|-11%
|1232
|-5%
|55922
|247
|16036
|135
|168
|Christopher Newport Univ. (VA)*
|75%
|-8%
|181
|-9%
|56196
|236
|19931
|190
|169
|Johnson C. Smith University (NC)
|39%
|-10%
|129
|2%
|38281
|141
|18269
|178
|170
|Lenoir-Rhyne University (NC)
|53%
|-12%
|117
|0%
|45545
|137
|17684
|157
|171
|Spelman College (GA)
|77%
|-13%
|213
|-2%
|54903
|24
|36895
|288
|172
|Middle Georgia State Univ. (GA)*
|27%
|-5%
|295
|5%
|37783
|250
|9411
|33
|173
|Shorter University (GA)
|52%
|-14%
|170
|2%
|43465
|164
|17465
|152
|174
|Randolph College (VA)
|58%
|-14%
|38
|-2%
|47983
|41
|19542
|208
|175
|University of North Alabama (AL)*
|49%
|-18%
|364
|3%
|40959
|211
|12038
|56
|176
|Pfeiffer University (NC)
|51%
|-10%
|71
|12%
|43565
|83
|27285
|267
|177
|Gardner-Webb University (NC)
|56%
|-14%
|247
|3%
|43715
|134
|18416
|176
|178
|LaGrange College (GA)
|47%
|-15%
|67
|-2%
|47235
|76
|21313
|220
|179
|Ferrum College (VA)
|33%
|-9%
|110
|10%
|41579
|181
|18970
|175
|180
|Lees-McRae College (NC)
|56%
|-15%
|90
|15%
|40319
|240
|19895
|192
|181
|Faulkner University (AL)
|48%
|-13%
|321
|5%
|40480
|242
|19644
|188
|182
|Mercer University (GA)
|61%
|-8%
|379
|12%
|52664
|261
|18444
|177
|183
|Virginia Wesleyan University (VA)
|52%
|-6%
|120
|6%
|44914
|146
|20637
|225
|184
|University of West Alabama (AL)*
|35%
|-13%
|116
|6%
|37192
|116
|15646
|112
|185
|South University–Montgomery (AL)°
|20%
|4%
|33
|-7%
|35974
|77
|19841
|191
|186
|Belmont Abbey College (NC)
|48%
|-15%
|137
|-5%
|44890
|178
|18090
|164
|187
|Bridgewater College (VA)
|63%
|-12%
|98
|-7%
|49335
|135
|16526
|137
|188
|Glenville State College (WV)*
|31%
|-22%
|86
|3%
|36699
|139
|13489
|70
|189
|Jacksonville State University (AL)*
|48%
|-15%
|492
|-4%
|40429
|203
|15726
|114
|190
|Berry College (GA)
|67%
|-9%
|110
|6%
|46541
|274
|18210
|167
|191
|University of Mobile (AL)
|51%
|-14%
|90
|-1%
|41960
|175
|17617
|156
|192
|Roanoke College (VA)
|69%
|-11%
|106
|-7%
|53091
|112
|20837
|228
|193
|William Peace University (NC)
|48%
|-14%
|107
|5%
|42945
|172
|21444
|222
|194
|Mary Baldwin University (VA)
|38%
|-10%
|102
|13%
|39572
|155
|16287
|138
|195
|Point University (GA)
|45%
|-16%
|119
|-23%
|39006
|149
|18504
|169
|196
|Eastern Mennonite University (VA)
|73%
|-20%
|82
|7%
|45200
|257
|20474
|202
|197
|Auburn University (AL)*
|77%
|-14%
|634
|-4%
|58988
|229
|20107
|204
|198
|FL National University–Main (FL)
|54%
|-17%
|142
|22%
|29189
|281
|20638
|205
|199
|University of Lynchburg (VA)
|63%
|-14%
|146
|-5%
|49869
|127
|19731
|197
|200
|Living Arts College (NC)°
|51%
|-24%
|26
|18%
|31553
|209
|23858
|252
|201
|College of Coastal Georgia (GA)*
|29%
|-9%
|95
|-4%
|33515
|259
|11891
|48
|202
|ECPI University (VA)°
|54%
|-9%
|684
|10%
|37937
|286
|21671
|221
|203
|University of AL at Birmingham (AL)*
|57%
|-16%
|716
|11%
|48949
|258
|15215
|119
|204
|Hollins University (VA)
|61%
|-14%
|53
|5%
|37641
|142
|18307
|181
|205
|Toccoa Falls College (GA)
|52%
|-7%
|81
|-12%
|37087
|221
|20798
|211
|206
|Herzing University–Atlanta (GA)°
|41%
|-20%
|47
|12%
|33666
|210
|24417
|255
|207
|South University–Columbia (SC)°
|25%
|5%
|112
|0%
|35974
|214
|20737
|214
|208
|Catholic University of America (DC)
|74%
|-12%
|92
|-15%
|74128
|17
|26425
|263
|209
|Jacksonville University (FL)
|52%
|-17%
|221
|-1%
|54832
|57
|21767
|223
|210
|Webber International University (FL)
|39%
|-10%
|44
|-6%
|43682
|104
|24615
|258
|211
|Shaw University (NC)
|22%
|-10%
|132
|14%
|33317
|232
|19120
|179
|212
|Presbyterian College (SC)
|67%
|-9%
|54
|-14%
|50335
|185
|18307
|180
|213
|Art Inst. of Virginia Beach (VA)°
|25%
|-13%
|32
|16%
|34045
|96
|23379
|250
|214
|University of South Alabama (AL)*
|47%
|-11%
|628
|5%
|44071
|234
|13531
|92
|215
|Troy University (AL)*
|37%
|-18%
|728
|2%
|40515
|244
|14050
|87
|216
|Allen University (SC)
|21%
|-5%
|46
|18%
|28108
|266
|13582
|80
|217
|Augusta University (GA)*
|44%
|-8%
|325
|4%
|43708
|267
|11426
|60
|218
|Marymount University (VA)
|66%
|-14%
|139
|-11%
|61532
|78
|23601
|249
|219
|Randolph-Macon College (VA)
|67%
|-6%
|72
|-15%
|55932
|144
|21298
|238
|220
|Sweet Briar College (VA)
|45%
|-5%
|27
|-5%
|49522
|55
|19455
|203
|221
|Clark Atlanta University (GA)
|43%
|-10%
|293
|15%
|40669
|93
|33532
|280
|222
|Reinhardt University (GA)
|41%
|-10%
|81
|0%
|42747
|186
|22446
|240
|223
|Charleston Southern University (SC)
|41%
|-8%
|208
|-1%
|42606
|237
|16171
|125
|224
|South Univ./Savannah Online (GA)
|11%
|0%
|280
|8%
|35974
|88
|22124
|231
|225
|Emmanuel College (GA)
|43%
|-11%
|47
|-10%
|38319
|230
|19304
|184
|226
|Florida Southern College (FL)
|63%
|-9%
|162
|0%
|48286
|265
|22737
|236
|227
|Morehouse College (GA)
|55%
|-14%
|173
|12%
|51715
|158
|27764
|275
|228
|Meredith College (NC)
|63%
|-11%
|106
|-5%
|44551
|226
|18737
|189
|229
|University of Alabama (AL)*
|68%
|-20%
|1085
|-5%
|54435
|168
|19727
|196
|230
|Fairmont State University (WV)*
|44%
|-24%
|274
|-8%
|37234
|217
|9363
|31
|231
|Polytech. U. of PR–Orlando (FL)
|49%
|-50%
|18
|12%
|39818
|238
|16791
|131
|232
|Art Institute of Atlanta (GA)
|17%
|-12%
|125
|2%
|34045
|91
|25890
|265
|233
|Greensboro College (NC)
|40%
|-17%
|50
|-3%
|42480
|183
|14671
|97
|234
|Guilford College (NC)
|49%
|-9%
|185
|-7%
|42780
|248
|20021
|217
|235
|St. Andrews University (NC)
|39%
|-14%
|51
|-11%
|43682
|64
|27044
|272
|236
|Edward Waters College (FL)
|23%
|2%
|55
|-31%
|31055
|271
|13207
|63
|237
|Gallaudet University (DC)
|58%
|-21%
|95
|-8%
|35471
|197
|16563
|147
|238
|Amer. InterCont. Univ.–Atlanta (GA)°
|16%
|-23%
|77
|21%
|36565
|143
|14606
|96
|239
|Montreat College (NC)
|44%
|-11%
|40
|2%
|42304
|245
|21207
|219
|240
|Oglethorpe University (GA)
|49%
|-13%
|64
|3%
|52681
|128
|17212
|160
|241
|Truett McConnell University (GA)
|41%
|-12%
|49
|-29%
|37078
|212
|17343
|146
|242
|Strayer University–Arlington (VA)°
|28%
|-5%
|184
|-6%
|43290
|253
|22511
|230
|243
|AI Miami Int. U. of Art & Design (FL)
|31%
|-12%
|183
|-5%
|34234
|225
|22128
|232
|244
|Nova Southeastern University (FL)
|51%
|-8%
|540
|13%
|54628
|254
|22611
|241
|245
|West Virginia State University (WV)*
|39%
|-12%
|163
|-21%
|36410
|218
|14361
|91
|246
|Brevard College (NC)
|41%
|-7%
|44
|-1%
|38620
|268
|20837
|212
|247
|Salem University (WV)°
|29%
|-8%
|31
|1%
|33218
|220
|20357
|199
|248
|Queens University of Charlotte (NC)
|55%
|-19%
|107
|-5%
|55827
|85
|22789
|237
|249
|Oakwood University (AL)
|50%
|-14%
|111
|-4%
|39571
|170
|23812
|261
|250
|Campbell University (NC)
|47%
|-15%
|275
|0%
|50372
|118
|20643
|213
|251
|High Point University (NC)
|65%
|-9%
|94
|-15%
|51740
|121
|33245
|284
|252
|Bethany College (WV)
|41%
|-21%
|40
|-9%
|45649
|111
|11805
|50
|253
|Ave Maria University (FL)
|67%
|-13%
|71
|-12%
|45331
|284
|14692
|98
|254
|University of Miami (FL)
|82%
|-4%
|408
|-7%
|69551
|251
|32175
|277
|255
|Hampden-Sydney College (VA)
|66%
|-8%
|43
|-21%
|68069
|95
|23268
|257
|256
|Liberty University (VA)
|35%
|-23%
|2961
|6%
|43755
|49
|27929
|271
|257
|Palm Bch. Atl. U.–W. Palm Bch. (FL)
|53%
|-11%
|201
|-3%
|47824
|200
|24275
|253
|258
|Anderson University (SC)
|57%
|-16%
|134
|-21%
|41487
|219
|18646
|172
|259
|University of Tampa (FL)
|59%
|-7%
|335
|-11%
|56169
|235
|28972
|273
|260
|Samford University (AL)
|71%
|-11%
|84
|-13%
|53983
|204
|25009
|256
|261
|Mid-Atlantic Christian Univ. (NC)
|24%
|-15%
|9
|3%
|33820
|201
|21059
|218
|262
|Howard University (DC)
|62%
|-10%
|561
|1%
|57839
|110
|41460
|286
|263
|Southern Virginia University (VA)
|39%
|-26%
|59
|21%
|37749
|167
|18343
|182
|264
|University of AL–Huntsville (AL)*
|55%
|-17%
|279
|6%
|55631
|278
|15111
|115
|265
|Warren Wilson College (NC)
|52%
|-4%
|64
|14%
|32895
|288
|21943
|247
|266
|Univ. of the District of Columbia (DC)*
|24%
|-17%
|116
|-10%
|41318
|205
|15639
|111
|267
|Lynn University (FL)
|60%
|-5%
|81
|-9%
|47191
|264
|33412
|281
|268
|Florida Institute of Technology (FL)
|63%
|-8%
|157
|-3%
|58784
|275
|27883
|270
|269
|Shenandoah University (VA)
|60%
|-11%
|102
|-14%
|52791
|208
|25993
|262
|270
|University of Charleston (WV)
|43%
|-14%
|73
|-9%
|47235
|249
|20174
|206
|271
|Savannah Coll. of Art & Design (GA)
|66%
|-16%
|480
|-11%
|44866
|86
|41979
|287
|272
|Life University (GA)
|44%
|-14%
|72
|-6%
|46066
|222
|27886
|268
|273
|South Univ.–Virginia Beach (VA)°
|24%
|-40%
|82
|-2%
|35974
|119
|22277
|235
|274
|Amridge University (AL)
|28%
|-63%
|26
|17%
|37813
|46
|15083
|105
|275
|Southeastern University (FL)
|47%
|-14%
|199
|-14%
|41321
|176
|25220
|259
|276
|Birmingham-Southern College (AL)
|68%
|-21%
|39
|-14%
|53006
|263
|18569
|185
|277
|Eckerd College (FL)
|66%
|-1%
|106
|-12%
|47676
|282
|29247
|279
|278
|St. Thomas University (FL)
|51%
|-14%
|102
|-27%
|53072
|231
|22502
|239
|279
|Hampton University (VA)
|53%
|-16%
|225
|-13%
|53995
|151
|32412
|278
|280
|Hodges University (FL)
|32%
|-15%
|153
|0%
|34387
|287
|20303
|198
|281
|Thomas University (GA)
|47%
|-22%
|72
|-11%
|42633
|277
|23022
|243
|282
|Methodist University (NC)
|34%
|-20%
|118
|0%
|45588
|227
|25559
|260
|283
|Everglades University (FL)
|52%
|-30%
|273
|11%
|44357
|283
|30104
|274
|284
|Strayer University–DC (DC)°
|16%
|-28%
|35
|-9%
|43290
|123
|26625
|264
|285
|Young Harris College (GA)
|40%
|-31%
|74
|-25%
|41956
|190
|17704
|168
|286
|Beulah Heights University (GA)
|28%
|-39%
|39
|-7%
|28049
|285
|10138
|28
|287
|Erskine College and Seminary (SC)
|50%
|-24%
|41
|-8%
|45856
|272
|35224
|283
|288
|Beacon College (FL)
|64%
|-11%
|11
|-2%
|23590
|289
|42154
|289