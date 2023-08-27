Below are our rankings of America’s Best Bang for the Buck Colleges—our exclusive list of schools ranked according to how well they help non-wealthy students attain marketable degrees at affordable prices. The list is created by isolating the social mobility metrics from the main rankings of four-year institutions. Click here for detailed methodology, here for all of our other rankings, and here to download the full data set.

﻿RankName8-year graduation ratePell/non-Pell graduation rate gapNumber of Pell graduatesActual vs. predicted Pell enrollmentMedian earnings 10 years after entering collegeEarnings performance rankNet price of attendance for families below $75,000 incomeNet price rank
1Hobe Sound Bible College (FL)49%54%617%31189231000025
2Florida International University (FL)*66%-1%456114%5622410049319
3Grace College of Divinity (NC)41%83%4-11%N/A661046535
4Washington and Lee University (VA)94%0%461%85126534212
5Georgetown University (DC)94%-3%243-6%990862823332
6Bethune-Cookman University (FL)37%1%35619%372701414969104
7Albizu University–Miami (FL)63%34%533%4019217120790216
8University of Florida (FL)*88%-4%27406%6696619227684
9University of Central Florida (FL)*72%-4%51667%53381239710719
10Duke University (NC)95%-3%2212%952672630685
11Winston-Salem State University (NC)*63%-4%49913%39780531175267
12Elizabeth City State University (NC)*44%-5%2208%361727024841
13Florida Atlantic University (FL)*61%2%23724%52061115736223
14Salem College (NC)57%-3%1009%4294761409885
15Embry-Riddle Aero. Univ.–Worldwide (FL)37%1%184-19%79890115961118
16Columbia Southern University (AL)°47%-2%916-21%6968841091047
17University of NC–Greensboro (NC)*58%-5%129714%4535547967345
18Talladega College (AL)41%22%19411%2922214516225117
19Davidson College (NC)91%1%56-8%7452542784010
20University of Richmond (VA)85%-2%1470%75013191153446
21NC Wesleyan College (NC)61%-21%600-5%432478115431103
22Wheeling University (WV)71%9%68-11%551921224290251
23Carolina University (NC)42%8%2517%36337721356582
24Baptist College of Florida (FL)50%-10%1001%3641522913918
25George Mason University (VA)*74%-4%14697%680536216315141
26Wake Forest University (NC)89%-3%115-11%7846615833736
27Univ. of NC–Pembroke (NC)*46%-3%4918%40375107969138
28Florida State University (FL)*81%-1%2401-1%55228262720520
29University of SC–Upstate (SC)*56%-3%511-3%441542071389578
30Fayetteville State University (NC)*44%1%5021%3700517758718
31University of South FL–Main (FL)*73%-4%30945%52313279591611
32University of NC–Chapel Hill (NC)*90%-2%948-2%64840199727322
33Appalachian State University (NC)*74%-7%9156%469772561002739
34University of Virginia (VA)*94%-3%524-3%78816731174266
35Norfolk State University (VA)*38%0%38218%40459751252261
36Virginia State University (VA)*49%-11%53219%426763815682113
37University of North Florida (FL)*65%-3%1139-3%50726165605412
38Bennett College (NC)40%12%7814%349943021859246
39VA Polytech. Inst. & State Univ. (VA)*85%-5%898-7%753903614708110
40Citadel: The Military Coll. of SC (SC)*75%-9%143-13%69861371327777
41Trinity College of Florida (FL)50%8%452%37028971489494
42East Carolina University (NC)*67%-9%1403-3%49111481307284
43Clayton State University (GA)*42%1%6161%447111541052842
44Georgia State University (GA)*56%-3%249221%4395627015216120
45Fort Valley State University (GA)*34%-1%27624%361331301296871
46Radford University (VA)*62%-6%575-4%51308131333790
47James Madison University (VA)*83%-5%617-11%632202916353142
48Univ. of NC–Asheville (NC)*63%-5%2657%434672461013527
49West Liberty University (WV)*52%7%169-7%41680841321375
50New College of Florida (FL)*64%-3%507%4666812569936
51Florida Gulf Coast University (FL)*61%-1%830-4%51126117829734
52Tuskegee University (AL)61%40%710-18%4414919435271285
53Piedmont College (GA)57%-4%1324%470962516449129
54William & Mary (VA)*92%-1%190-2%67310255722721
55Georgia Gwinnett College (GA)*24%-4%59911%476251821152643
56Agnes Scott College (GA)71%-2%858%487459415756122
57Dalton State College (GA)*32%-6%1871%3861512252263
58Converse College (SC)55%-3%6210%376613116794136
59Voorhees College (SC)36%-12%8525%306197115313101
60Old Dominion University (VA)*58%-9%12643%511786114200102
61Columbia College (SC)57%-2%1240%381508018910174
62FL Agricultural & Mechanical U. (FL)*55%-6%82011%430691881223074
63GA Institute of Tech.–Main (GA)*89%-6%635-4%922861131155162
64University of Georgia (GA)*86%-8%15400%615872231127258
65George Washington University (DC)81%-6%304-7%840771117440165
66Francis Marion University (SC)*54%-10%382-1%410511081180053
67North Carolina Central Univ. (NC)*49%-7%6739%384462151385883
68North Carolina A&T State Univ. (NC)*51%-10%7968%42774148905140
69Savannah State University (GA)*31%-4%37811%38177126961637
70Flagler College–St. Augustine (FL)62%-5%280-9%458905620000194
71University of West Florida (FL)*54%-9%7306%4447427355257
72Univ. of NC–Charlotte (NC)*61%-3%17127%534162021368195
73Wesleyan College (GA)57%-17%40-8%37870521021029
74Concord University (WV)*41%-11%166-2%3911616793917
75Valdosta State University (GA)*44%-7%6559%44788341253181
76Emory University (GA)92%-2%4114%770832691177368
77Alabama State University (AL)*33%-12%41625%330513215510126
78Claflin University (SC)52%-12%2557%3436213319356200
79Regent University (VA)37%2%14212%429364017936171
80Virginia Military Institute (VA)*78%-2%50-18%74447891020430
81Florida Memorial University (FL)40%-5%17511%3563015317316145
82Georgia Southern University (GA)*52%-9%15910%493713314007100
83Virginia Commonwealth Univ. (VA)*68%-6%13371%5220315016426144
84Western Carolina University (NC)*65%-7%7060%440611841140859
85Paine College (GA)20%1%4412%32044591234555
86Strayer University–Alabama (AL)°11%0%2211%43290723104244
87Longwood University (VA)*68%-8%228-11%4751110315372106
88North Carolina State Univ. (NC)*81%-6%11001%632822761005349
89Embry-Riddle Aero.–Dayt. Beach (FL)63%-10%2412%79890331616276
90Morris College (SC)30%-8%9121%276321691383876
91Livingstone College (NC)28%4%10915%3143317916603127
92Bluefield State College (WV)*41%-14%832%37262162901815
93University of Mary Washington (VA)*68%-1%166-8%5755010516285134
94Wofford College (SC)82%2%76-15%673814520686226
95Benedict College (SC)26%-12%22020%312441741278057
96University of Mount Olive (NC)50%-14%3021%436706815384108
97Emory and Henry College (VA)57%-16%655%444863915379107
98Chowan University (NC)30%-15%13414%362486015826109
99Alabama A&M University (AL)*32%-5%29017%376991601416388
100Trinity Washington University (DC)36%-10%1526%44983201270865
101Warner University (FL)46%-8%1136%432915817449150
102Columbia International Univ. (SC)66%-6%45-8%3725919317535153
103WV Univ. Institute of Tech. (WV)*29%-6%47-24%534279870713
104Columbus State University (GA)*42%-9%401-1%421501361176552
105Stratford University (VA)°30%16%794%4275420623487245
106Saint Augustine's University (NC)29%3%1006%3476310118164166
107University of West Georgia (GA)*48%-6%764-2%460466515143116
108Albany State University (GA)*29%-8%385-2%36457431334479
109American Public Univ. System (WV)°18%-11%1305-12%59033181037641
110Univ. of Virginia's Coll.–Wise (VA)*49%-11%134-7%41478114913816
111American University (DC)79%-2%295-12%736442721544224
112Strayer University–Florida (FL)°18%-3%1337%432905417403148
113Univ. of NC–Wilmington (NC)*72%-8%897-1%5115021315386124
114Newberry College (SC)54%-4%85-3%4330119117826158
115Bob Jones University (SC)63%-9%2311%420012241285669
116GA Southwestern State Univ. (GA)*44%-11%229-4%43314901071644
117Elon University (NC)84%-3%121-14%654282826603266
118Barton College (NC)55%-8%97-5%448637920486207
119Lander University (SC)*47%-12%167-5%414251321364472
120Marshall University (WV)*51%-17%5801%4263269658914
121Miles College (AL)29%-13%17219%306591961453886
122South Carolina State University (SC)*39%-10%27214%356669920149193
123University of SC–Aiken (SC)*44%-8%203-3%45825981162551
124Alderson Broaddus University (WV)44%-13%74-4%468574418807173
125Covenant College (GA)69%1%681%4766314021103233
126Kennesaw State University (GA)*49%-8%18301%5305712416309140
127Winthrop University (SC)*60%-11%371-2%4311118017069143
128Bluefield College (VA)41%-4%843%444603521022210
129Rollins College (FL)73%-2%194-2%5492419522622234
130Georgia College & State Univ. (GA)*65%-7%268-8%5222913817010139
131Shepherd University (WV)*50%-16%224-8%4649682894524
132Limestone College (SC)45%-10%26410%4058415721995229
133College of Charleston (SC)*67%-9%502-7%4988523316126123
134Rasmussen College–Florida (FL)°34%6%244-3%3641825218561170
135Huntingdon College (AL)51%-3%1030%4635914720505209
136Strayer Univ.–North Carolina (NC)°13%-17%9914%43290819631187
137WV Wesleyan College (WV)51%-14%83-13%472657416716130
138Johnson & Wales U.–Charlotte (NC)59%-23%1465%4193210624190254
139University of North Georgia (GA)*37%-4%550-6%44947216910026
140Clemson University (SC)*82%-13%679-6%6666816316776151
141Coker University (SC)48%-10%10510%368422281479499
142Virginia Union University (VA)32%-3%1265%3820312919360201
143University of Montevallo (AL)*53%-8%1624%3940918916006121
144Wingate University (NC)54%-10%1330%487485017178161
145Stillman College (AL)21%-6%807%331176718030163
146South University–Savannah (GA)24%17%50-2%3597415922132227
147Brenau University (GA)45%-13%1607%473131022649242
148North Greenville University (SC)59%-3%174-3%4092224119306183
149Stetson University (FL)64%-6%2067%4866024320198195
150Keiser University (FL)56%-3%52916%3681018734974282
151Univ. of SC–Beaufort (SC)*36%-5%111-8%43074921464989
152Auburn Univ.–Montgomery (AL)*36%-12%1938%427111091306973
153Southern Wesleyan University (SC)55%-17%962%4187015616354128
154West Virginia University (WV)*60%-14%977-10%534271021078754
155Barry University (FL)48%-5%4050%5382012017187162
156Saint Leo University (FL)42%-9%10785%4674913116742149
157Mars Hill University (NC)39%-10%13817%4153719817686154
158Coastal Carolina University (SC)*49%-7%595-4%452472601263164
159Catawba College (NC)49%-14%139-7%4336117316860133
160Brewton-Parker College (GA)27%-4%29-16%392132117883159
161Averett University (VA)47%-13%85-4%470446323164248
162Furman University (SC)80%-4%771%5961616619973215
163Trinity Baptist College (FL)35%11%185%297062801488293
164Full Sail University (FL)°38%-18%223113%4383816127916269
165Spring Hill College (AL)54%-14%66-6%495638719499186
166Davis & Elkins College (WV)44%-9%47-2%3911015216851132
167Univ. of SC–Columbia (SC)*74%-11%1232-5%5592224716036135
168Christopher Newport Univ. (VA)*75%-8%181-9%5619623619931190
169Johnson C. Smith University (NC)39%-10%1292%3828114118269178
170Lenoir-Rhyne University (NC)53%-12%1170%4554513717684157
171Spelman College (GA)77%-13%213-2%549032436895288
172Middle Georgia State Univ. (GA)*27%-5%2955%37783250941133
173Shorter University (GA)52%-14%1702%4346516417465152
174Randolph College (VA)58%-14%38-2%479834119542208
175University of North Alabama (AL)*49%-18%3643%409592111203856
176Pfeiffer University (NC)51%-10%7112%435658327285267
177Gardner-Webb University (NC)56%-14%2473%4371513418416176
178LaGrange College (GA)47%-15%67-2%472357621313220
179Ferrum College (VA)33%-9%11010%4157918118970175
180Lees-McRae College (NC)56%-15%9015%4031924019895192
181Faulkner University (AL)48%-13%3215%4048024219644188
182Mercer University (GA)61%-8%37912%5266426118444177
183Virginia Wesleyan University (VA)52%-6%1206%4491414620637225
184University of West Alabama (AL)*35%-13%1166%3719211615646112
185South University–Montgomery (AL)°20%4%33-7%359747719841191
186Belmont Abbey College (NC)48%-15%137-5%4489017818090164
187Bridgewater College (VA)63%-12%98-7%4933513516526137
188Glenville State College (WV)*31%-22%863%366991391348970
189Jacksonville State University (AL)*48%-15%492-4%4042920315726114
190Berry College (GA)67%-9%1106%4654127418210167
191University of Mobile (AL)51%-14%90-1%4196017517617156
192Roanoke College (VA)69%-11%106-7%5309111220837228
193William Peace University (NC)48%-14%1075%4294517221444222
194Mary Baldwin University (VA)38%-10%10213%3957215516287138
195Point University (GA)45%-16%119-23%3900614918504169
196Eastern Mennonite University (VA)73%-20%827%4520025720474202
197Auburn University (AL)*77%-14%634-4%5898822920107204
198FL National University–Main (FL)54%-17%14222%2918928120638205
199University of Lynchburg (VA)63%-14%146-5%4986912719731197
200Living Arts College (NC)°51%-24%2618%3155320923858252
201College of Coastal Georgia (GA)*29%-9%95-4%335152591189148
202ECPI University (VA)°54%-9%68410%3793728621671221
203University of AL at Birmingham (AL)*57%-16%71611%4894925815215119
204Hollins University (VA)61%-14%535%3764114218307181
205Toccoa Falls College (GA)52%-7%81-12%3708722120798211
206Herzing University–Atlanta (GA)°41%-20%4712%3366621024417255
207South University–Columbia (SC)°25%5%1120%3597421420737214
208Catholic University of America (DC)74%-12%92-15%741281726425263
209Jacksonville University (FL)52%-17%221-1%548325721767223
210Webber International University (FL)39%-10%44-6%4368210424615258
211Shaw University (NC)22%-10%13214%3331723219120179
212Presbyterian College (SC)67%-9%54-14%5033518518307180
213Art Inst. of Virginia Beach (VA)°25%-13%3216%340459623379250
214University of South Alabama (AL)*47%-11%6285%440712341353192
215Troy University (AL)*37%-18%7282%405152441405087
216Allen University (SC)21%-5%4618%281082661358280
217Augusta University (GA)*44%-8%3254%437082671142660
218Marymount University (VA)66%-14%139-11%615327823601249
219Randolph-Macon College (VA)67%-6%72-15%5593214421298238
220Sweet Briar College (VA)45%-5%27-5%495225519455203
221Clark Atlanta University (GA)43%-10%29315%406699333532280
222Reinhardt University (GA)41%-10%810%4274718622446240
223Charleston Southern University (SC)41%-8%208-1%4260623716171125
224South Univ./Savannah Online (GA)11%0%2808%359748822124231
225Emmanuel College (GA)43%-11%47-10%3831923019304184
226Florida Southern College (FL)63%-9%1620%4828626522737236
227Morehouse College (GA)55%-14%17312%5171515827764275
228Meredith College (NC)63%-11%106-5%4455122618737189
229University of Alabama (AL)*68%-20%1085-5%5443516819727196
230Fairmont State University (WV)*44%-24%274-8%37234217936331
231Polytech. U. of PR–Orlando (FL)49%-50%1812%3981823816791131
232Art Institute of Atlanta (GA)17%-12%1252%340459125890265
233Greensboro College (NC)40%-17%50-3%424801831467197
234Guilford College (NC)49%-9%185-7%4278024820021217
235St. Andrews University (NC)39%-14%51-11%436826427044272
236Edward Waters College (FL)23%2%55-31%310552711320763
237Gallaudet University (DC)58%-21%95-8%3547119716563147
238Amer. InterCont. Univ.–Atlanta (GA)°16%-23%7721%365651431460696
239Montreat College (NC)44%-11%402%4230424521207219
240Oglethorpe University (GA)49%-13%643%5268112817212160
241Truett McConnell University (GA)41%-12%49-29%3707821217343146
242Strayer University–Arlington (VA)°28%-5%184-6%4329025322511230
243AI Miami Int. U. of Art & Design (FL)31%-12%183-5%3423422522128232
244Nova Southeastern University (FL)51%-8%54013%5462825422611241
245West Virginia State University (WV)*39%-12%163-21%364102181436191
246Brevard College (NC)41%-7%44-1%3862026820837212
247Salem University (WV)°29%-8%311%3321822020357199
248Queens University of Charlotte (NC)55%-19%107-5%558278522789237
249Oakwood University (AL)50%-14%111-4%3957117023812261
250Campbell University (NC)47%-15%2750%5037211820643213
251High Point University (NC)65%-9%94-15%5174012133245284
252Bethany College (WV)41%-21%40-9%456491111180550
253Ave Maria University (FL)67%-13%71-12%453312841469298
254University of Miami (FL)82%-4%408-7%6955125132175277
255Hampden-Sydney College (VA)66%-8%43-21%680699523268257
256Liberty University (VA)35%-23%29616%437554927929271
257Palm Bch. Atl. U.–W. Palm Bch. (FL)53%-11%201-3%4782420024275253
258Anderson University (SC)57%-16%134-21%4148721918646172
259University of Tampa (FL)59%-7%335-11%5616923528972273
260Samford University (AL)71%-11%84-13%5398320425009256
261Mid-Atlantic Christian Univ. (NC)24%-15%93%3382020121059218
262Howard University (DC)62%-10%5611%5783911041460286
263Southern Virginia University (VA)39%-26%5921%3774916718343182
264University of AL–Huntsville (AL)*55%-17%2796%5563127815111115
265Warren Wilson College (NC)52%-4%6414%3289528821943247
266Univ. of the District of Columbia (DC)*24%-17%116-10%4131820515639111
267Lynn University (FL)60%-5%81-9%4719126433412281
268Florida Institute of Technology (FL)63%-8%157-3%5878427527883270
269Shenandoah University (VA)60%-11%102-14%5279120825993262
270University of Charleston (WV)43%-14%73-9%4723524920174206
271Savannah Coll. of Art & Design (GA)66%-16%480-11%448668641979287
272Life University (GA)44%-14%72-6%4606622227886268
273South Univ.–Virginia Beach (VA)°24%-40%82-2%3597411922277235
274Amridge University (AL)28%-63%2617%378134615083105
275Southeastern University (FL)47%-14%199-14%4132117625220259
276Birmingham-Southern College (AL)68%-21%39-14%5300626318569185
277Eckerd College (FL)66%-1%106-12%4767628229247279
278St. Thomas University (FL)51%-14%102-27%5307223122502239
279Hampton University (VA)53%-16%225-13%5399515132412278
280Hodges University (FL)32%-15%1530%3438728720303198
281Thomas University (GA)47%-22%72-11%4263327723022243
282Methodist University (NC)34%-20%1180%4558822725559260
283Everglades University (FL)52%-30%27311%4435728330104274
284Strayer University–DC (DC)°16%-28%35-9%4329012326625264
285Young Harris College (GA)40%-31%74-25%4195619017704168
286Beulah Heights University (GA)28%-39%39-7%280492851013828
287Erskine College and Seminary (SC)50%-24%41-8%4585627235224283
288Beacon College (FL)64%-11%11-2%2359028942154289
Definitions:
Pell/non-Pell graduation gap: graduation rate for Pell students minus the graduation rate for non-Pell students; a positive number indicates that students who receive Pell grants graduate at a higher rate than those who don’t, and vice versa.
* = public
° = for-profit