Below are our rankings of America’s Best Bang for the Buck Colleges—our exclusive list of schools ranked according to how well they help non-wealthy students attain marketable degrees at affordable prices. The list is created by isolating the social mobility metrics from the main rankings of four-year institutions. Click here for detailed methodology, here for all of our other rankings, and here to download the full data set.
|Rank
|Name
|8-year graduation rate
|Pell/non-Pell graduation rate gap
|Number of Pell graduates
|Actual vs. predicted Pell enrollment
|Net price of attendance for families below $75,000 income
|% of loan principal remaining 5 years later
|Predicted principal remaining
|1
|Union Institute & University (OH)
|71%
|22%
|202
|-10%
|19602
|63%
|70%
|2
|National Louis University (IL)
|54%
|21%
|231
|12%
|14352
|71%
|79%
|3
|College of the Ozarks (MO)
|68%
|-2%
|199
|16%
|9075
|N/A
|53%
|4
|Governors State University (IL)*
|61%
|2%
|456
|-4%
|12566
|72%
|78%
|5
|University of Notre Dame (IN)
|96%
|-3%
|237
|2%
|13444
|31%
|39%
|6
|Univ. of IL–Urbana-Champaign (IL)*
|86%
|-6%
|1558
|6%
|8838
|40%
|46%
|7
|Lake Superior State University (MI)*
|68%
|-13%
|735
|-7%
|9372
|59%
|59%
|8
|Ohio Northern University (OH)
|76%
|-15%
|125
|4%
|20271
|42%
|48%
|9
|Sacred Heart Major Seminary (MI)
|65%
|67%
|13
|-17%
|23205
|56%
|53%
|10
|Trine–Regional/Non-Traditional (IN)
|67%
|-17%
|59
|3%
|14712
|52%
|67%
|11
|Mount Mercy University (IA)
|69%
|-2%
|120
|3%
|18124
|50%
|61%
|12
|Washington Univ. in St. Louis (MO)
|93%
|-2%
|108
|2%
|6800
|36%
|40%
|13
|Northwestern University (IL)
|95%
|-2%
|295
|5%
|5665
|37%
|39%
|14
|Milwaukee Sch. of Engineering (WI)
|67%
|-6%
|116
|15%
|18493
|39%
|44%
|15
|Emmaus Bible College (IA)
|72%
|-11%
|20
|18%
|12715
|42%
|53%
|16
|Maranatha Baptist University (WI)
|51%
|0%
|57
|8%
|17451
|40%
|58%
|17
|University of Illinois–Chicago (IL)*
|67%
|-4%
|1808
|17%
|11563
|52%
|57%
|18
|Kettering University (MI)
|66%
|-10%
|68
|4%
|32011
|35%
|43%
|19
|Illinois Wesleyan University (IL)
|79%
|-7%
|81
|6%
|21742
|41%
|47%
|20
|Faith Bapt. Bible Coll./Theo. Sem. (IA)
|52%
|4%
|17
|17%
|14204
|38%
|54%
|21
|MO Univ. of Science & Tech. (MO)*
|68%
|-13%
|267
|12%
|10946
|40%
|47%
|22
|University of MI–Ann Arbor (MI)*
|92%
|-7%
|1022
|2%
|6304
|41%
|41%
|23
|Illinois State University (IL)*
|72%
|-14%
|975
|-5%
|15932
|46%
|56%
|24
|Beloit College (WI)
|80%
|3%
|63
|2%
|9083
|42%
|50%
|25
|University of WI–Madison (WI)*
|86%
|-7%
|1037
|1%
|8482
|39%
|46%
|26
|Dordt University (IA)
|69%
|-3%
|96
|1%
|22691
|28%
|51%
|27
|Univ. of Minnesota–Crookston (MN)*
|55%
|-10%
|135
|-9%
|7481
|52%
|59%
|28
|Michigan State University (MI)*
|81%
|-13%
|1778
|-5%
|12164
|50%
|53%
|29
|Saint Mary's College (IN)
|78%
|-1%
|67
|-7%
|14787
|43%
|49%
|30
|Loras College (IA)
|68%
|-15%
|78
|-3%
|16849
|41%
|52%
|31
|Goshen College (IN)
|72%
|-18%
|58
|-3%
|16281
|43%
|56%
|32
|Gustavus Adolphus College (MN)
|79%
|0%
|145
|8%
|15404
|41%
|42%
|33
|Gods Bible School and College (OH)
|43%
|12%
|15
|8%
|8763
|55%
|60%
|34
|University of MN–Morris (MN)*
|60%
|-12%
|102
|7%
|5048
|50%
|55%
|35
|College of Saint Benedict (MN)
|81%
|-8%
|116
|5%
|18939
|37%
|47%
|36
|DePauw University (IN)
|84%
|-4%
|101
|-5%
|17868
|42%
|47%
|37
|Western Illinois University (IL)*
|58%
|-19%
|840
|0%
|13987
|59%
|65%
|38
|Michigan Technological Univ. (MI)*
|70%
|-11%
|251
|2%
|10104
|40%
|46%
|39
|Univ. of Nebraska–Kearney (NE)*
|59%
|-7%
|342
|9%
|14522
|54%
|59%
|40
|Truman State University (MO)*
|71%
|-9%
|243
|4%
|9571
|48%
|51%
|41
|St. Olaf College (MN)
|88%
|-3%
|106
|7%
|13125
|33%
|39%
|42
|Taylor University (IN)
|78%
|-3%
|94
|-7%
|19801
|41%
|51%
|43
|Simpson College (IA)
|69%
|-11%
|116
|6%
|16785
|48%
|52%
|44
|Eastern Illinois University (IL)*
|62%
|-15%
|675
|-7%
|11800
|59%
|63%
|45
|University of Northern Iowa (IA)*
|66%
|-8%
|550
|-1%
|13427
|49%
|53%
|46
|Greenville University (IL)
|58%
|2%
|105
|-1%
|18674
|55%
|62%
|47
|Indiana University–Bloomington (IN)*
|78%
|-14%
|1175
|-3%
|7812
|49%
|50%
|48
|Metropolitan State University (MN)*
|57%
|-8%
|767
|5%
|14886
|69%
|65%
|49
|University of MN–Twin Cities (MN)*
|80%
|-9%
|1599
|2%
|9778
|45%
|49%
|50
|Marquette University (WI)
|81%
|-9%
|278
|2%
|21832
|42%
|47%
|51
|University of Chicago (IL)
|94%
|-3%
|170
|1%
|5585
|36%
|37%
|52
|Dickinson State University (ND)*
|38%
|-7%
|72
|-10%
|9494
|46%
|57%
|53
|Buena Vista University (IA)
|59%
|-7%
|360
|13%
|15239
|63%
|59%
|54
|Illinois Institute of Technology (IL)
|74%
|-6%
|172
|8%
|19434
|42%
|47%
|55
|Wheaton College (IL)
|89%
|-4%
|134
|11%
|18123
|31%
|38%
|56
|Univ. of WI–Stevens Point (WI)*
|64%
|-10%
|549
|-1%
|11433
|50%
|54%
|57
|Ferris State University (MI)*
|57%
|-14%
|939
|-5%
|9840
|61%
|63%
|58
|Trinity Christian College (IL)
|59%
|-1%
|122
|-2%
|19288
|50%
|58%
|59
|Iowa State University (IA)*
|74%
|-12%
|1172
|-1%
|12012
|45%
|50%
|60
|University of MI–Dearborn (MI)*
|55%
|-6%
|577
|15%
|8884
|65%
|57%
|61
|Fort Hays State University (KS)*
|57%
|-17%
|497
|-10%
|10859
|62%
|72%
|62
|Macalester College (MN)
|89%
|0%
|78
|10%
|14413
|32%
|38%
|63
|Lake Forest College (IL)
|72%
|5%
|143
|0%
|18750
|49%
|49%
|64
|Stevens–Inst. of Business & Arts (MO)
|52%
|0%
|13
|23%
|17444
|82%
|78%
|65
|Grace Christian University (MI)
|37%
|-1%
|42
|9%
|12390
|60%
|71%
|66
|Oakland City University (IN)
|56%
|20%
|38
|-31%
|10827
|59%
|62%
|67
|Winona State University (MN)*
|64%
|-11%
|420
|-6%
|13748
|50%
|54%
|68
|SD School of Mines & Tech. (SD)*
|50%
|-8%
|67
|7%
|17695
|41%
|46%
|69
|Bethel University (IN)
|66%
|-14%
|188
|7%
|16117
|57%
|61%
|70
|Univ. of Wisconsin–Eau Claire (WI)*
|65%
|-11%
|499
|-1%
|12301
|47%
|51%
|71
|Univ. of Wisconsin–Green Bay (WI)*
|55%
|-6%
|390
|-8%
|11499
|56%
|58%
|72
|Carleton College (MN)
|93%
|-6%
|58
|9%
|12544
|29%
|33%
|73
|Univ. of Minnesota–Duluth (MN)*
|61%
|-9%
|463
|-3%
|10085
|45%
|49%
|74
|Central Christian Coll. of Kansas (KS)
|36%
|-14%
|66
|9%
|13301
|60%
|67%
|75
|Mount Mary University (WI)
|55%
|-2%
|83
|13%
|18345
|71%
|67%
|76
|Grace College & Theo. Seminary (IN)
|72%
|-7%
|126
|-3%
|17206
|46%
|56%
|77
|IN Inst. of Tech Coll. Prof. Studies (IN)
|30%
|-8%
|183
|4%
|15927
|74%
|78%
|78
|Purdue University–Main (IN)*
|74%
|-10%
|1202
|-5%
|6753
|45%
|47%
|79
|Bradley University (IL)
|75%
|-10%
|277
|-3%
|19166
|44%
|50%
|80
|Cedarville University (OH)
|72%
|-12%
|142
|1%
|18027
|35%
|48%
|81
|Elmhurst College (IL)
|69%
|-9%
|233
|-2%
|17512
|50%
|54%
|82
|Albion College (MI)
|65%
|-11%
|63
|-3%
|11955
|52%
|56%
|83
|Wisconsin Lutheran College (WI)
|62%
|-9%
|72
|8%
|16172
|44%
|50%
|84
|Ohio State University–Lima (OH)*
|20%
|-7%
|48
|-8%
|11317
|54%
|59%
|85
|Ursuline College (OH)
|60%
|-15%
|77
|5%
|15035
|69%
|64%
|86
|Calvary University (MO)
|46%
|2%
|24
|10%
|10801
|62%
|59%
|87
|Concordia University–Nebraska (NE)
|65%
|-8%
|77
|-10%
|18470
|45%
|54%
|88
|Northeastern Illinois University (IL)*
|47%
|1%
|704
|-13%
|16249
|64%
|69%
|89
|Valley City State University (ND)*
|44%
|-21%
|54
|-16%
|9352
|46%
|58%
|90
|Kenyon College (OH)
|90%
|-1%
|38
|-8%
|14199
|34%
|37%
|91
|Knox College (IL)
|75%
|-7%
|89
|5%
|16524
|45%
|51%
|92
|Saint John's University (MN)
|76%
|-12%
|78
|2%
|17117
|37%
|44%
|93
|Ashland University (OH)
|64%
|-11%
|190
|-4%
|17847
|54%
|59%
|94
|Rochester College (MI)
|54%
|-14%
|139
|-10%
|15042
|65%
|66%
|95
|Lewis University (IL)
|67%
|-4%
|332
|-4%
|14602
|55%
|54%
|96
|Herzing University–Madison (WI)°
|33%
|7%
|163
|19%
|23555
|76%
|83%
|97
|Grinnell College (IA)
|86%
|5%
|87
|11%
|14318
|38%
|38%
|98
|St. Cloud State University (MN)*
|50%
|-11%
|651
|-8%
|11831
|57%
|59%
|99
|Miami Univ.–Hamilton (OH)*
|18%
|-8%
|85
|-7%
|10226
|54%
|61%
|100
|Dominican University (IL)
|65%
|-8%
|196
|10%
|16883
|57%
|60%
|101
|Univ. of Wisconsin–Whitewater (WI)*
|63%
|-10%
|556
|-6%
|11729
|51%
|53%
|102
|Univ. of Wisconsin–Platteville (WI)*
|54%
|-8%
|400
|-3%
|12495
|44%
|51%
|103
|Butler University (IN)
|80%
|-11%
|135
|-3%
|31162
|42%
|46%
|104
|Saint Xavier University (IL)
|59%
|-15%
|309
|11%
|11969
|62%
|62%
|105
|Hastings College (NE)
|58%
|-7%
|69
|-1%
|19164
|50%
|54%
|106
|Millikin University (IL)
|62%
|-19%
|184
|-4%
|17411
|58%
|58%
|107
|Univ. of Wisconsin–Oshkosh (WI)*
|56%
|-8%
|553
|-14%
|12543
|51%
|59%
|108
|Central State University (OH)*
|27%
|-1%
|193
|22%
|11343
|87%
|85%
|109
|University of WI–Stout (WI)*
|59%
|-9%
|449
|-2%
|12604
|49%
|52%
|110
|University of Iowa (IA)*
|71%
|-13%
|852
|-1%
|14842
|48%
|51%
|111
|University of Evansville (IN)
|71%
|-16%
|136
|-6%
|17871
|46%
|54%
|112
|Bethel University (MN)
|73%
|-10%
|229
|0%
|20740
|43%
|52%
|113
|Univ. of Northwestern–St. Paul (MN)
|61%
|-6%
|177
|-1%
|18201
|41%
|53%
|114
|Hiram College (OH)
|58%
|-13%
|118
|1%
|18758
|63%
|60%
|115
|University of Illinois–Springfield (IL)*
|55%
|-13%
|244
|-2%
|9926
|61%
|60%
|116
|Drury U. Coll. Cont. Prof. Studies (MO)
|34%
|-10%
|171
|8%
|13911
|70%
|67%
|117
|Fontbonne University (MO)
|57%
|1%
|82
|1%
|14478
|72%
|62%
|118
|Huntington University (IN)
|62%
|-13%
|71
|-5%
|18621
|49%
|58%
|119
|Blackburn College (IL)
|46%
|-10%
|50
|11%
|14550
|60%
|61%
|120
|Marietta College (OH)
|60%
|-10%
|82
|-7%
|16369
|49%
|53%
|121
|Calvin College (MI)
|75%
|-14%
|199
|-1%
|22164
|36%
|50%
|122
|Ball State University (IN)*
|60%
|-14%
|920
|2%
|11053
|55%
|57%
|123
|Maryville Univ. of Saint Louis (MO)
|58%
|-1%
|184
|0%
|22997
|57%
|62%
|124
|Univ. of Wisconsin–Superior (WI)*
|45%
|-5%
|159
|0%
|11292
|64%
|61%
|125
|Augsburg University (MN)
|63%
|-5%
|234
|11%
|21154
|61%
|58%
|126
|Siena Heights University (MI)
|69%
|-15%
|372
|-4%
|18806
|65%
|62%
|127
|Eureka College (IL)
|59%
|-15%
|65
|-4%
|18696
|55%
|59%
|128
|Capella University (MN)°
|14%
|0%
|414
|0%
|14133
|76%
|83%
|129
|University of MO–Columbia (MO)*
|68%
|-16%
|1096
|-2%
|12843
|50%
|52%
|130
|MN State University–Mankato (MN)*
|55%
|-12%
|646
|-8%
|12959
|53%
|58%
|131
|North Dakota State Univ.–Main (ND)*
|57%
|-14%
|448
|-5%
|13536
|40%
|51%
|132
|University of Dayton (OH)
|77%
|-8%
|239
|-10%
|23356
|41%
|47%
|133
|University of Nebraska–Omaha (NE)*
|51%
|-9%
|600
|4%
|11642
|61%
|60%
|134
|Alverno College (WI)
|53%
|-16%
|159
|15%
|15933
|69%
|68%
|135
|Univ. of Wisconsin–River Falls (WI)*
|57%
|-7%
|344
|-2%
|11782
|51%
|53%
|136
|John Carroll University (OH)
|75%
|-10%
|176
|-2%
|21648
|48%
|47%
|137
|Cornerstone University (MI)
|63%
|-9%
|372
|1%
|18348
|57%
|61%
|138
|Chadron State College (NE)*
|44%
|-7%
|122
|-1%
|13320
|59%
|60%
|139
|College of Saint Scholastica (MN)
|71%
|-10%
|239
|1%
|19477
|54%
|54%
|140
|Judson University (IL)
|62%
|-10%
|95
|-5%
|17275
|56%
|62%
|141
|Kuyper College (MI)
|56%
|-11%
|27
|-16%
|18435
|53%
|61%
|142
|Northwestern College (IA)
|65%
|-15%
|77
|-1%
|21148
|35%
|51%
|143
|Saint Mary's Univ. of MN (MN)
|67%
|-11%
|150
|1%
|15992
|56%
|56%
|144
|University of Nebraska–Lincoln (NE)*
|67%
|-12%
|821
|0%
|14237
|46%
|52%
|145
|Kalamazoo College (MI)
|83%
|-3%
|60
|5%
|18118
|43%
|45%
|146
|Rockhurst University (MO)
|75%
|-13%
|77
|-13%
|16637
|52%
|52%
|147
|Coe College (IA)
|67%
|-4%
|79
|8%
|16297
|44%
|48%
|148
|Nebraska Wesleyan University (NE)
|66%
|-13%
|95
|11%
|21366
|48%
|51%
|149
|Olivet College (MI)
|51%
|-1%
|88
|-5%
|20576
|69%
|65%
|150
|Spring Arbor University (MI)
|64%
|-11%
|276
|-2%
|17209
|61%
|60%
|151
|Miami Univ.–Middletown (OH)*
|16%
|-12%
|49
|-16%
|11430
|54%
|62%
|152
|Univ. of St. Francis–Fort Wayne (IN)
|58%
|-18%
|109
|4%
|14931
|60%
|62%
|153
|St. Catherine University (MN)
|59%
|-11%
|238
|5%
|16209
|58%
|62%
|154
|Bemidji State University (MN)*
|50%
|-9%
|299
|-2%
|12173
|57%
|58%
|155
|Indiana Wesleyan University (IN)
|65%
|-14%
|185
|-4%
|16966
|63%
|55%
|156
|Hamline University (MN)
|66%
|-12%
|190
|10%
|17888
|54%
|52%
|157
|MN State Univ.–Moorhead (MN)*
|51%
|-11%
|351
|-3%
|13966
|55%
|57%
|158
|University of Mary (ND)
|55%
|-14%
|91
|-12%
|14687
|43%
|53%
|159
|Ohio State University–Main (OH)*
|78%
|-9%
|2109
|5%
|10644
|54%
|49%
|160
|Augustana University (SD)
|72%
|-14%
|92
|-1%
|20664
|41%
|50%
|161
|Univ. of Wisconsin–La Crosse (WI)*
|69%
|-13%
|377
|-7%
|10991
|45%
|48%
|162
|Grand Valley State University (MI)*
|63%
|-15%
|1362
|-1%
|13378
|55%
|56%
|163
|Franciscan Univ.–Steubenville (OH)
|73%
|-5%
|137
|-4%
|19578
|44%
|49%
|164
|University of Sioux Falls (SD)
|57%
|-7%
|59
|2%
|18417
|49%
|53%
|165
|Mt. Vernon Nazarene Univ. (OH)
|59%
|-10%
|118
|4%
|19204
|57%
|56%
|166
|Wayne State College (NE)*
|50%
|-16%
|194
|-1%
|11908
|54%
|58%
|167
|Illinois College (IL)
|66%
|-16%
|71
|8%
|13557
|48%
|52%
|168
|Alma College (MI)
|65%
|-15%
|98
|-1%
|19561
|52%
|52%
|169
|Benedictine College (KS)
|63%
|-9%
|104
|4%
|21041
|45%
|47%
|170
|Trine University (IN)
|58%
|-12%
|100
|-16%
|19886
|52%
|56%
|171
|Harris-Stowe State University (MO)*
|16%
|-8%
|81
|9%
|10400
|79%
|87%
|172
|Denison University (OH)
|85%
|-4%
|102
|-8%
|16692
|43%
|43%
|173
|Wabash College (IN)
|74%
|-10%
|51
|-1%
|15256
|51%
|44%
|174
|University of St. Thomas (MN)
|76%
|-7%
|279
|0%
|27686
|42%
|46%
|175
|Bellevue University (NE)
|47%
|-10%
|845
|-9%
|14810
|66%
|63%
|176
|MidAmerica Nazarene Univ. (KS)
|66%
|-15%
|177
|0%
|23368
|57%
|60%
|177
|Malone University (OH)
|57%
|-15%
|157
|3%
|16643
|54%
|58%
|178
|Mayville State University (ND)*
|40%
|-11%
|46
|-9%
|10336
|57%
|59%
|179
|Drake University (IA)
|78%
|-14%
|140
|-1%
|25207
|40%
|47%
|180
|Central Michigan University (MI)*
|60%
|-14%
|1241
|-5%
|12919
|59%
|58%
|181
|University of Jamestown (ND)
|47%
|-8%
|41
|-6%
|17317
|42%
|54%
|182
|Briar Cliff University (IA)
|48%
|-7%
|79
|3%
|19135
|59%
|62%
|183
|Valparaiso University (IN)
|70%
|-13%
|159
|2%
|17858
|49%
|51%
|184
|Madonna University (MI)
|62%
|-21%
|228
|-11%
|14892
|67%
|66%
|185
|Grand View University (IA)
|59%
|-12%
|198
|4%
|18164
|60%
|57%
|186
|University of St. Francis (IL)
|67%
|-15%
|144
|-7%
|14863
|53%
|57%
|187
|Augustana College (IL)
|76%
|-7%
|136
|-7%
|18933
|46%
|45%
|188
|University of North Dakota (ND)*
|50%
|-16%
|393
|-10%
|13331
|47%
|54%
|189
|Bethel College (KS)
|48%
|-21%
|37
|1%
|20593
|51%
|60%
|190
|Quincy University (IL)
|53%
|-15%
|108
|-1%
|14229
|60%
|57%
|191
|Clarke University (IA)
|64%
|-6%
|76
|1%
|20533
|52%
|53%
|192
|Graceland University–Lamoni (IA)
|61%
|-20%
|135
|8%
|16731
|64%
|62%
|193
|Aurora University (IL)
|64%
|-16%
|283
|5%
|14669
|58%
|61%
|194
|Indiana University–Kokomo (IN)*
|41%
|-13%
|108
|-2%
|6921
|68%
|64%
|195
|Ripon College (WI)
|68%
|-13%
|69
|3%
|15496
|52%
|50%
|196
|Upper Iowa University (IA)
|51%
|-11%
|488
|-1%
|21112
|69%
|66%
|197
|Oakland University (MI)*
|55%
|-13%
|828
|-4%
|8780
|62%
|58%
|198
|Baker University (KS)
|61%
|-7%
|120
|-7%
|19399
|60%
|58%
|199
|Hope College (MI)
|79%
|-13%
|159
|-7%
|18767
|42%
|44%
|200
|Concordia Univ.–Saint Paul (MN)
|62%
|-22%
|160
|5%
|14153
|60%
|60%
|201
|North Central College (IL)
|70%
|-11%
|167
|-12%
|20395
|49%
|52%
|202
|Southern IL Univ.–Edwardsville (IL)*
|53%
|-20%
|596
|5%
|9881
|58%
|60%
|203
|Southwestern College (KS)
|46%
|-18%
|111
|-1%
|22253
|67%
|65%
|204
|Southwest Baptist University (MO)
|50%
|-15%
|143
|4%
|15899
|62%
|62%
|205
|University of Dubuque (IA)
|51%
|-17%
|159
|10%
|21728
|62%
|64%
|206
|DePaul University (IL)
|68%
|-8%
|1209
|4%
|26404
|55%
|52%
|207
|Bluffton University (OH)
|54%
|-1%
|81
|-3%
|24198
|58%
|58%
|208
|Indiana University–Southeast (IN)*
|38%
|-11%
|194
|-3%
|8507
|69%
|64%
|209
|North Central University (MN)
|50%
|-7%
|84
|6%
|19058
|54%
|55%
|210
|NW Missouri State University (MO)*
|51%
|-17%
|335
|-3%
|10613
|55%
|57%
|211
|Avila University (MO)
|55%
|-13%
|82
|2%
|16410
|65%
|64%
|212
|Minot State University (ND)*
|44%
|-17%
|113
|-18%
|9485
|50%
|60%
|213
|William Jewell College (MO)
|63%
|-12%
|60
|-1%
|18861
|50%
|50%
|214
|Case Western Reserve Univ. (OH)
|84%
|-3%
|187
|0%
|18178
|37%
|35%
|215
|Indiana University–East (IN)*
|45%
|-10%
|164
|-9%
|6462
|73%
|66%
|216
|Hannibal-LaGrange University (MO)
|55%
|-5%
|97
|-1%
|20188
|60%
|57%
|217
|Manchester University (IN)
|54%
|-14%
|79
|0%
|16192
|54%
|56%
|218
|University of Kansas (KS)*
|64%
|-20%
|739
|2%
|15876
|51%
|53%
|219
|Morningside College (IA)
|57%
|-10%
|99
|-2%
|20972
|51%
|53%
|220
|Waldorf University (IA)Â°
|43%
|-14%
|83
|2%
|19827
|60%
|68%
|221
|Marian University (WI)
|56%
|-15%
|138
|-3%
|17793
|60%
|59%
|222
|College of Saint Mary (NE)
|60%
|-29%
|43
|6%
|9872
|60%
|58%
|223
|McKendree University (IL)
|56%
|-12%
|148
|-6%
|16914
|60%
|60%
|224
|Lakeland University (WI)
|52%
|-9%
|143
|0%
|19332
|65%
|64%
|225
|Viterbo University (WI)
|60%
|-15%
|148
|0%
|16115
|53%
|54%
|226
|North Park University (IL)
|58%
|-10%
|164
|0%
|17611
|57%
|58%
|227
|Tabor College (KS)
|50%
|-13%
|69
|-4%
|23992
|58%
|60%
|228
|Wilmington College (OH)
|57%
|-10%
|110
|4%
|18974
|62%
|57%
|229
|Indiana University–South Bend (IN)*
|34%
|-8%
|200
|2%
|6813
|70%
|65%
|230
|Pittsburg State University (KS)*
|55%
|-21%
|366
|5%
|12275
|59%
|56%
|231
|University of Central Missouri (MO)*
|54%
|-19%
|618
|-4%
|12033
|62%
|58%
|232
|Monmouth College (IL)
|57%
|-13%
|104
|-4%
|14362
|52%
|53%
|233
|Miami University–Oxford (OH)*
|79%
|-8%
|517
|-5%
|17117
|54%
|49%
|234
|Hanover College (IN)
|67%
|-9%
|87
|-3%
|16372
|53%
|49%
|235
|Webster University (MO)
|64%
|-12%
|268
|2%
|20055
|63%
|57%
|236
|Western Michigan University (MI)*
|59%
|-17%
|1205
|-4%
|15613
|60%
|59%
|237
|Barclay College (KS)
|46%
|-9%
|19
|4%
|24074
|66%
|67%
|238
|Baldwin Wallace University (OH)
|66%
|-14%
|243
|5%
|19177
|55%
|51%
|239
|MO State Univ.–Springfield (MO)*
|57%
|-18%
|728
|0%
|13954
|59%
|60%
|240
|Sterling College (KS)
|45%
|-10%
|50
|0%
|19305
|58%
|61%
|241
|Kansas State University (KS)*
|61%
|-18%
|824
|1%
|15370
|50%
|53%
|242
|Adrian College (MI)
|50%
|-18%
|122
|-12%
|23635
|56%
|58%
|243
|Southeast MO State University (MO)*
|49%
|-18%
|495
|2%
|10998
|61%
|59%
|244
|Missouri Southern State Univ. (MO)*
|38%
|-17%
|345
|9%
|8618
|69%
|66%
|245
|IN Univ.-Purdue U.–Indianapolis (IN)*
|50%
|-13%
|872
|0%
|7924
|65%
|61%
|246
|Indiana State University (IN)*
|43%
|-20%
|669
|-1%
|11297
|63%
|66%
|247
|University of Detroit Mercy (MI)
|64%
|-14%
|166
|-2%
|15591
|57%
|57%
|248
|Stephens College (MO)
|51%
|-14%
|65
|16%
|20174
|62%
|62%
|249
|William Penn University (IA)
|44%
|-18%
|109
|4%
|19445
|68%
|65%
|250
|Concordia College–Moorhead (MN)
|72%
|-15%
|139
|-7%
|19130
|41%
|45%
|251
|McPherson College (KS)
|46%
|2%
|62
|-1%
|20577
|59%
|59%
|252
|Eastern Michigan University (MI)*
|51%
|-12%
|1250
|-1%
|13869
|71%
|66%
|253
|Edgewood College (WI)
|65%
|-13%
|140
|-2%
|21624
|53%
|54%
|254
|Northland College (WI)
|57%
|-13%
|50
|9%
|16592
|54%
|53%
|255
|Southwest MN State Univ. (MN)*
|49%
|-15%
|166
|-28%
|11824
|58%
|60%
|256
|Bethany Lutheran College (MN)
|53%
|-10%
|44
|-4%
|12613
|47%
|52%
|257
|University of Southern Indiana (IN)*
|45%
|-15%
|418
|-10%
|10359
|59%
|59%
|258
|Concordia University–Chicago (IL)
|51%
|-12%
|124
|5%
|15189
|59%
|59%
|259
|Luther College (IA)
|78%
|-15%
|102
|-6%
|19637
|41%
|44%
|260
|College of Wooster (OH)
|74%
|-6%
|102
|-5%
|17206
|44%
|45%
|261
|Union College (NE)
|52%
|-14%
|47
|9%
|20384
|57%
|56%
|262
|Wartburg College (IA)
|67%
|-14%
|97
|-9%
|18378
|45%
|48%
|263
|Olivet Nazarene University (IL)
|62%
|-16%
|187
|-6%
|16490
|54%
|55%
|264
|Lawrence University (WI)
|79%
|-12%
|75
|12%
|16617
|45%
|43%
|265
|York College (NE)
|49%
|-18%
|38
|1%
|15911
|60%
|62%
|266
|South Dakota State University (SD)*
|53%
|-16%
|461
|-8%
|16949
|48%
|55%
|267
|Emporia State University (KS)*
|51%
|-13%
|213
|3%
|12774
|63%
|57%
|268
|Cardinal Stritch University (WI)
|50%
|-21%
|204
|-7%
|17162
|67%
|71%
|269
|Culver-Stockton College (MO)
|51%
|-17%
|79
|-2%
|18690
|62%
|60%
|270
|Muskingum University (OH)
|52%
|-17%
|131
|2%
|16245
|59%
|57%
|271
|Great Lakes Christian College (MI)
|22%
|-16%
|9
|9%
|13958
|70%
|70%
|272
|Saint Norbert College (WI)
|72%
|-6%
|109
|-3%
|21446
|44%
|45%
|273
|Saint Mary-of-the-Woods Coll. (IN)
|44%
|-22%
|58
|8%
|14182
|68%
|65%
|274
|Bethany College (KS)
|42%
|7%
|43
|10%
|25054
|61%
|59%
|275
|University of MO–St. Louis (MO)*
|56%
|-14%
|703
|-9%
|8737
|69%
|65%
|276
|Northern Illinois University (IL)*
|58%
|-22%
|1227
|-3%
|16250
|59%
|61%
|277
|Southern IL Univ.–Carbondale (IL)*
|54%
|-24%
|1090
|0%
|13740
|62%
|60%
|278
|University of South Dakota (SD)*
|50%
|-16%
|317
|-7%
|16759
|56%
|59%
|279
|Walsh University (OH)
|59%
|-17%
|135
|-2%
|15177
|59%
|56%
|280
|Lindenwood University (MO)
|54%
|-12%
|492
|2%
|15022
|68%
|60%
|281
|Northern Michigan University (MI)*
|52%
|-16%
|394
|-6%
|11638
|60%
|57%
|282
|University of Michigan–Flint (MI)*
|49%
|-13%
|450
|-3%
|9789
|72%
|66%
|283
|Saginaw Valley State University (MI)*
|47%
|-18%
|441
|-3%
|12469
|65%
|60%
|284
|Washburn University (KS)*
|51%
|-21%
|237
|-9%
|12558
|66%
|63%
|285
|Rockford University (IL)
|51%
|-22%
|97
|1%
|21318
|63%
|62%
|286
|University of Saint Mary (KS)
|55%
|-10%
|66
|0%
|19080
|63%
|58%
|287
|Dakota Wesleyan University (SD)
|51%
|-13%
|59
|3%
|20821
|56%
|56%
|288
|Notre Dame College (OH)
|39%
|-20%
|91
|-6%
|18611
|67%
|66%
|289
|University of WI–Parkside (WI)*
|37%
|-7%
|213
|-1%
|9143
|66%
|62%
|290
|Earlham College (IN)
|69%
|-15%
|56
|2%
|16336
|47%
|50%
|291
|Chicago State University (IL)*
|32%
|-20%
|370
|4%
|11736
|84%
|87%
|292
|Wittenberg University (OH)
|65%
|-19%
|93
|1%
|18935
|52%
|47%
|293
|Mount St. Joseph University (OH)
|55%
|-13%
|93
|-8%
|15193
|60%
|58%
|294
|Anderson University (IN)
|57%
|-19%
|101
|-4%
|19774
|57%
|57%
|295
|Creighton University (NE)
|74%
|-8%
|146
|-8%
|25887
|45%
|44%
|296
|Defiance College (OH)
|43%
|-19%
|68
|-1%
|24388
|61%
|63%
|297
|Oberlin College (OH)
|86%
|-5%
|63
|-12%
|16457
|36%
|38%
|298
|Friends University (KS)
|51%
|-10%
|155
|-4%
|17707
|68%
|59%
|299
|Aquinas College (MI)
|60%
|-10%
|113
|-13%
|14814
|56%
|53%
|300
|Crown College (MN)
|53%
|-6%
|55
|-5%
|23538
|57%
|59%
|301
|Saint Louis University–Main (MO)
|68%
|-15%
|363
|-6%
|20017
|50%
|49%
|302
|University of WI–Milwaukee (WI)*
|48%
|-13%
|994
|-1%
|14750
|59%
|57%
|303
|University of Mount Union (OH)
|59%
|-15%
|141
|-1%
|20226
|55%
|51%
|304
|Black Hills State University (SD)*
|39%
|-10%
|174
|-10%
|14896
|62%
|60%
|305
|Cleveland State University (OH)*
|51%
|-15%
|853
|7%
|14483
|70%
|64%
|306
|Ohio Wesleyan University (OH)
|68%
|-10%
|88
|-4%
|21951
|50%
|48%
|307
|Lawrence Technological Univ. (MI)
|56%
|-22%
|48
|-8%
|30693
|53%
|54%
|308
|Midland University (NE)
|54%
|-13%
|105
|-13%
|19853
|57%
|54%
|309
|Franklin College (IN)
|62%
|-15%
|75
|-6%
|17068
|57%
|50%
|310
|Central College (IA)
|68%
|-13%
|89
|-9%
|18584
|45%
|47%
|311
|Finlandia University (MI)
|35%
|-2%
|32
|0%
|17889
|68%
|62%
|312
|Purdue University–Fort Wayne (IN)*
|33%
|-10%
|423
|-8%
|8988
|67%
|61%
|313
|Doane University (NE)
|62%
|-15%
|142
|-5%
|22005
|56%
|52%
|314
|Lincoln University (MO)*
|26%
|-23%
|114
|-2%
|8742
|78%
|74%
|315
|Northern State University (SD)*
|45%
|-17%
|95
|-16%
|14430
|58%
|58%
|316
|Benedictine University (IL)
|57%
|-7%
|315
|4%
|23060
|61%
|54%
|317
|Cornell College (IA)
|72%
|-6%
|97
|4%
|21630
|52%
|47%
|318
|Iowa Wesleyan University (IA)
|43%
|-19%
|58
|9%
|27383
|64%
|63%
|319
|Ottawa University–Ottawa (KS)
|42%
|-11%
|58
|2%
|23382
|69%
|62%
|320
|Indiana University–Northwest (IN)*
|30%
|-13%
|120
|-3%
|4677
|76%
|67%
|321
|Heidelberg University (OH)
|49%
|-12%
|83
|2%
|18888
|59%
|54%
|322
|Wichita State University (KS)*
|50%
|-16%
|515
|6%
|12878
|67%
|61%
|323
|Presentation College (SD)
|46%
|-17%
|50
|1%
|21382
|59%
|61%
|324
|Bowling Green State Univ. (OH)*
|58%
|-18%
|922
|-9%
|16068
|62%
|56%
|325
|Calumet College of Saint Joseph (IN)
|44%
|-19%
|62
|-8%
|9813
|75%
|68%
|326
|Martin University (IN)
|9%
|-27%
|29
|13%
|14672
|83%
|90%
|327
|Saint Ambrose University (IA)
|64%
|-14%
|152
|-5%
|23821
|54%
|51%
|328
|Wright State U.–Lake Campus (OH)*
|25%
|-14%
|26
|-11%
|9755
|66%
|57%
|329
|Ctrl. Meth.–Lib. Arts/Sciences (MO)
|51%
|-16%
|91
|11%
|19814
|63%
|55%
|330
|Ohio University–Main (OH)*
|62%
|-15%
|911
|-4%
|19706
|61%
|57%
|331
|Peru State College (NE)*
|44%
|-22%
|103
|-9%
|13021
|66%
|63%
|332
|Evangel University (MO)
|52%
|-16%
|128
|2%
|21892
|61%
|57%
|333
|Kent State University–Kent (OH)*
|57%
|-15%
|1052
|-1%
|15876
|67%
|59%
|334
|Kansas Wesleyan University (KS)
|45%
|-8%
|58
|11%
|22647
|60%
|57%
|335
|University of Indianapolis (IN)
|54%
|-17%
|235
|0%
|16515
|65%
|60%
|336
|Carroll University (WI)
|59%
|-17%
|159
|-2%
|20162
|48%
|49%
|337
|Missouri Western State Univ. (MO)*
|33%
|-17%
|266
|-5%
|9411
|68%
|62%
|338
|Westminster College (MO)
|59%
|-16%
|57
|4%
|19212
|54%
|52%
|339
|Univ. of AR–Grantham (AR)
|24%
|-21%
|195
|0%
|8656
|73%
|76%
|340
|Maharishi International Univ. (IA)
|52%
|-22%
|57
|16%
|13026
|72%
|68%
|341
|Lake Erie College (OH)
|49%
|-16%
|65
|-7%
|18390
|61%
|60%
|342
|Purdue University Northwest (IN)*
|42%
|-11%
|345
|-17%
|8539
|72%
|65%
|343
|University of Findlay (OH)
|58%
|-14%
|157
|-12%
|21609
|55%
|57%
|344
|Newman University (KS)
|57%
|-26%
|98
|-19%
|14311
|63%
|56%
|345
|University of Cincinnati–Main (OH)*
|66%
|-13%
|956
|-1%
|18212
|58%
|53%
|346
|Trinity International–Illinois (IL)
|48%
|-1%
|65
|-8%
|18211
|66%
|58%
|347
|Lincoln Christian University (IL)
|55%
|-26%
|50
|9%
|15956
|61%
|59%
|348
|Otterbein University (OH)
|60%
|-18%
|145
|-1%
|19168
|54%
|49%
|349
|Wayne State University (MI)*
|45%
|-15%
|1135
|6%
|11935
|73%
|63%
|350
|Drury University (MO)
|65%
|-9%
|90
|7%
|15858
|70%
|53%
|351
|Capital University (OH)
|59%
|-17%
|180
|-1%
|19671
|56%
|51%
|352
|Park University (MO)
|26%
|-18%
|465
|-11%
|14680
|70%
|69%
|353
|University of MO–Kansas City (MO)*
|52%
|-18%
|614
|-6%
|13079
|63%
|61%
|354
|Mount Marty University (SD)
|50%
|-21%
|47
|-17%
|17206
|58%
|59%
|355
|Loyola University–Chicago (IL)
|73%
|-13%
|607
|4%
|30126
|52%
|48%
|356
|Missouri Valley College (MO)
|30%
|-14%
|83
|-16%
|18733
|70%
|66%
|357
|Baker College (MI)
|23%
|-15%
|691
|-3%
|12355
|75%
|71%
|358
|Concordia University–Wisconsin (WI)
|54%
|-14%
|290
|-3%
|20753
|62%
|59%
|359
|Hebrew Theological College (IL)
|9%
|-7%
|14
|-17%
|16168
|43%
|58%
|360
|Holy Cross College (IN)
|45%
|3%
|40
|7%
|19431
|58%
|51%
|361
|Ohio Dominican University (OH)
|46%
|-18%
|105
|4%
|18559
|67%
|61%
|362
|Carthage College (WI)
|59%
|-17%
|145
|2%
|24759
|53%
|49%
|363
|Xavier University (OH)
|69%
|-19%
|153
|-12%
|29187
|48%
|48%
|364
|Columbia College (MO)
|32%
|-24%
|847
|-4%
|26664
|77%
|74%
|365
|DeVry University–Chicago (IL)°
|18%
|-13%
|1104
|5%
|28141
|76%
|77%
|366
|DeVry University–Columbus (GA)°
|23%
|-17%
|206
|-1%
|25715
|76%
|71%
|367
|Columbia College–Chicago (IL)
|50%
|-14%
|639
|3%
|26579
|65%
|56%
|368
|William Woods University (MO)
|58%
|-18%
|68
|-5%
|22064
|55%
|56%
|369
|University of Toledo (OH)*
|44%
|-25%
|885
|1%
|15079
|63%
|60%
|370
|Dakota State University (SD)*
|40%
|-20%
|86
|-7%
|16155
|55%
|55%
|371
|Roosevelt University (IL)
|51%
|-8%
|439
|3%
|20384
|69%
|63%
|372
|Lourdes University (OH)
|37%
|-10%
|144
|1%
|16518
|75%
|61%
|373
|Franklin University (OH)
|36%
|-34%
|475
|-11%
|10278
|74%
|68%
|374
|Wright State University–Main (OH)*
|43%
|-21%
|750
|0%
|14213
|66%
|61%
|375
|Concordia University–Ann Arbor (MI)
|33%
|-10%
|27
|-8%
|23626
|62%
|58%
|376
|Youngstown State University (OH)*
|36%
|-26%
|542
|-1%
|10307
|72%
|63%
|377
|Shawnee State University (OH)*
|31%
|-24%
|181
|1%
|12581
|69%
|61%
|378
|Ohio Christian University (OH)
|33%
|-23%
|136
|1%
|24317
|74%
|73%
|379
|Missouri Baptist University (MO)
|52%
|-24%
|162
|-23%
|18596
|67%
|61%
|380
|Marian University (IN)
|58%
|-21%
|99
|-16%
|15407
|62%
|54%
|381
|East-West University (IL)
|23%
|-17%
|107
|14%
|18528
|80%
|75%
|382
|Walden University (MN)°
|25%
|-50%
|624
|2%
|21277
|79%
|86%
|383
|Andrews University (MI)
|54%
|-15%
|110
|-7%
|18761
|68%
|55%
|384
|Tiffin University (OH)
|16%
|-16%
|234
|-8%
|20146
|76%
|65%
|385
|University of Akron–Main (OH)*
|40%
|-24%
|837
|-5%
|15935
|67%
|58%
|386
|Davenport University (MI)
|31%
|-22%
|349
|-5%
|17272
|74%
|66%
|387
|Indiana Inst. of Technology (IN)
|35%
|-24%
|83
|-8%
|18049
|74%
|62%