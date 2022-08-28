Below are our rankings of America’s Best Bang for the Buck Colleges—our exclusive list of schools ranked according to how well they help non-wealthy students attain marketable degrees at affordable prices. The list is created by isolating the social mobility metrics from the main rankings of four-year institutions. Click here for detailed methodology, here for all of our other rankings, and here to download the full data set.

RankName8-year graduation ratePell/non-Pell graduation rate gapNumber of Pell graduatesActual vs. predicted Pell enrollmentNet price of attendance for families below $75,000 income% of loan principal remaining 5 years laterPredicted principal remaining
1Union Institute & University (OH)71%22%202-10%1960263%70%
2National Louis University (IL)54%21%23112%1435271%79%
3College of the Ozarks (MO)68%-2%19916%9075N/A53%
4Governors State University (IL)*61%2%456-4%1256672%78%
5University of Notre Dame (IN)96%-3%2372%1344431%39%
6Univ. of IL–Urbana-Champaign (IL)*86%-6%15586%883840%46%
7Lake Superior State University (MI)*68%-13%735-7%937259%59%
8Ohio Northern University (OH)76%-15%1254%2027142%48%
9Sacred Heart Major Seminary (MI)65%67%13-17%2320556%53%
10Trine–Regional/Non-Traditional (IN)67%-17%593%1471252%67%
11Mount Mercy University (IA)69%-2%1203%1812450%61%
12Washington Univ. in St. Louis (MO)93%-2%1082%680036%40%
13Northwestern University (IL)95%-2%2955%566537%39%
14Milwaukee Sch. of Engineering (WI)67%-6%11615%1849339%44%
15Emmaus Bible College (IA)72%-11%2018%1271542%53%
16Maranatha Baptist University (WI)51%0%578%1745140%58%
17University of Illinois–Chicago (IL)*67%-4%180817%1156352%57%
18Kettering University (MI)66%-10%684%3201135%43%
19Illinois Wesleyan University (IL)79%-7%816%2174241%47%
20Faith Bapt. Bible Coll./Theo. Sem. (IA)52%4%1717%1420438%54%
21MO Univ. of Science & Tech. (MO)*68%-13%26712%1094640%47%
22University of MI–Ann Arbor (MI)*92%-7%10222%630441%41%
23Illinois State University (IL)*72%-14%975-5%1593246%56%
24Beloit College (WI)80%3%632%908342%50%
25University of WI–Madison (WI)*86%-7%10371%848239%46%
26Dordt University (IA)69%-3%961%2269128%51%
27Univ. of Minnesota–Crookston (MN)*55%-10%135-9%748152%59%
28Michigan State University (MI)*81%-13%1778-5%1216450%53%
29Saint Mary's College (IN)78%-1%67-7%1478743%49%
30Loras College (IA)68%-15%78-3%1684941%52%
31Goshen College (IN)72%-18%58-3%1628143%56%
32Gustavus Adolphus College (MN)79%0%1458%1540441%42%
33Gods Bible School and College (OH)43%12%158%876355%60%
34University of MN–Morris (MN)*60%-12%1027%504850%55%
35College of Saint Benedict (MN)81%-8%1165%1893937%47%
36DePauw University (IN)84%-4%101-5%1786842%47%
37Western Illinois University (IL)*58%-19%8400%1398759%65%
38Michigan Technological Univ. (MI)*70%-11%2512%1010440%46%
39Univ. of Nebraska–Kearney (NE)*59%-7%3429%1452254%59%
40Truman State University (MO)*71%-9%2434%957148%51%
41St. Olaf College (MN)88%-3%1067%1312533%39%
42Taylor University (IN)78%-3%94-7%1980141%51%
43Simpson College (IA)69%-11%1166%1678548%52%
44Eastern Illinois University (IL)*62%-15%675-7%1180059%63%
45University of Northern Iowa (IA)*66%-8%550-1%1342749%53%
46Greenville University (IL)58%2%105-1%1867455%62%
47Indiana University–Bloomington (IN)*78%-14%1175-3%781249%50%
48Metropolitan State University (MN)*57%-8%7675%1488669%65%
49University of MN–Twin Cities (MN)*80%-9%15992%977845%49%
50Marquette University (WI)81%-9%2782%2183242%47%
51University of Chicago (IL)94%-3%1701%558536%37%
52Dickinson State University (ND)*38%-7%72-10%949446%57%
53Buena Vista University (IA)59%-7%36013%1523963%59%
54Illinois Institute of Technology (IL)74%-6%1728%1943442%47%
55Wheaton College (IL)89%-4%13411%1812331%38%
56Univ. of WI–Stevens Point (WI)*64%-10%549-1%1143350%54%
57Ferris State University (MI)*57%-14%939-5%984061%63%
58Trinity Christian College (IL)59%-1%122-2%1928850%58%
59Iowa State University (IA)*74%-12%1172-1%1201245%50%
60University of MI–Dearborn (MI)*55%-6%57715%888465%57%
61Fort Hays State University (KS)*57%-17%497-10%1085962%72%
62Macalester College (MN)89%0%7810%1441332%38%
63Lake Forest College (IL)72%5%1430%1875049%49%
64Stevens–Inst. of Business & Arts (MO)52%0%1323%1744482%78%
65Grace Christian University (MI)37%-1%429%1239060%71%
66Oakland City University (IN)56%20%38-31%1082759%62%
67Winona State University (MN)*64%-11%420-6%1374850%54%
68SD School of Mines & Tech. (SD)*50%-8%677%1769541%46%
69Bethel University (IN)66%-14%1887%1611757%61%
70Univ. of Wisconsin–Eau Claire (WI)*65%-11%499-1%1230147%51%
71Univ. of Wisconsin–Green Bay (WI)*55%-6%390-8%1149956%58%
72Carleton College (MN)93%-6%589%1254429%33%
73Univ. of Minnesota–Duluth (MN)*61%-9%463-3%1008545%49%
74Central Christian Coll. of Kansas (KS)36%-14%669%1330160%67%
75Mount Mary University (WI)55%-2%8313%1834571%67%
76Grace College & Theo. Seminary (IN)72%-7%126-3%1720646%56%
77IN Inst. of Tech Coll. Prof. Studies (IN)30%-8%1834%1592774%78%
78Purdue University–Main (IN)*74%-10%1202-5%675345%47%
79Bradley University (IL)75%-10%277-3%1916644%50%
80Cedarville University (OH)72%-12%1421%1802735%48%
81Elmhurst College (IL)69%-9%233-2%1751250%54%
82Albion College (MI)65%-11%63-3%1195552%56%
83Wisconsin Lutheran College (WI)62%-9%728%1617244%50%
84Ohio State University–Lima (OH)*20%-7%48-8%1131754%59%
85Ursuline College (OH)60%-15%775%1503569%64%
86Calvary University (MO)46%2%2410%1080162%59%
87Concordia University–Nebraska (NE)65%-8%77-10%1847045%54%
88Northeastern Illinois University (IL)*47%1%704-13%1624964%69%
89Valley City State University (ND)*44%-21%54-16%935246%58%
90Kenyon College (OH)90%-1%38-8%1419934%37%
91Knox College (IL)75%-7%895%1652445%51%
92Saint John's University (MN)76%-12%782%1711737%44%
93Ashland University (OH)64%-11%190-4%1784754%59%
94Rochester College (MI)54%-14%139-10%1504265%66%
95Lewis University (IL)67%-4%332-4%1460255%54%
96Herzing University–Madison (WI)°33%7%16319%2355576%83%
97Grinnell College (IA)86%5%8711%1431838%38%
98St. Cloud State University (MN)*50%-11%651-8%1183157%59%
99Miami Univ.–Hamilton (OH)*18%-8%85-7%1022654%61%
100Dominican University (IL)65%-8%19610%1688357%60%
101Univ. of Wisconsin–Whitewater (WI)*63%-10%556-6%1172951%53%
102Univ. of Wisconsin–Platteville (WI)*54%-8%400-3%1249544%51%
103Butler University (IN)80%-11%135-3%3116242%46%
104Saint Xavier University (IL)59%-15%30911%1196962%62%
105Hastings College (NE)58%-7%69-1%1916450%54%
106Millikin University (IL)62%-19%184-4%1741158%58%
107Univ. of Wisconsin–Oshkosh (WI)*56%-8%553-14%1254351%59%
108Central State University (OH)*27%-1%19322%1134387%85%
109University of WI–Stout (WI)*59%-9%449-2%1260449%52%
110University of Iowa (IA)*71%-13%852-1%1484248%51%
111University of Evansville (IN)71%-16%136-6%1787146%54%
112Bethel University (MN)73%-10%2290%2074043%52%
113Univ. of Northwestern–St. Paul (MN)61%-6%177-1%1820141%53%
114Hiram College (OH)58%-13%1181%1875863%60%
115University of Illinois–Springfield (IL)*55%-13%244-2%992661%60%
116Drury U. Coll. Cont. Prof. Studies (MO)34%-10%1718%1391170%67%
117Fontbonne University (MO)57%1%821%1447872%62%
118Huntington University (IN)62%-13%71-5%1862149%58%
119Blackburn College (IL)46%-10%5011%1455060%61%
120Marietta College (OH)60%-10%82-7%1636949%53%
121Calvin College (MI)75%-14%199-1%2216436%50%
122Ball State University (IN)*60%-14%9202%1105355%57%
123Maryville Univ. of Saint Louis (MO)58%-1%1840%2299757%62%
124Univ. of Wisconsin–Superior (WI)*45%-5%1590%1129264%61%
125Augsburg University (MN)63%-5%23411%2115461%58%
126Siena Heights University (MI)69%-15%372-4%1880665%62%
127Eureka College (IL)59%-15%65-4%1869655%59%
128Capella University (MN)°14%0%4140%1413376%83%
129University of MO–Columbia (MO)*68%-16%1096-2%1284350%52%
130MN State University–Mankato (MN)*55%-12%646-8%1295953%58%
131North Dakota State Univ.–Main (ND)*57%-14%448-5%1353640%51%
132University of Dayton (OH)77%-8%239-10%2335641%47%
133University of Nebraska–Omaha (NE)*51%-9%6004%1164261%60%
134Alverno College (WI)53%-16%15915%1593369%68%
135Univ. of Wisconsin–River Falls (WI)*57%-7%344-2%1178251%53%
136John Carroll University (OH)75%-10%176-2%2164848%47%
137Cornerstone University (MI)63%-9%3721%1834857%61%
138Chadron State College (NE)*44%-7%122-1%1332059%60%
139College of Saint Scholastica (MN)71%-10%2391%1947754%54%
140Judson University (IL)62%-10%95-5%1727556%62%
141Kuyper College (MI)56%-11%27-16%1843553%61%
142Northwestern College (IA)65%-15%77-1%2114835%51%
143Saint Mary's Univ. of MN (MN)67%-11%1501%1599256%56%
144University of Nebraska–Lincoln (NE)*67%-12%8210%1423746%52%
145Kalamazoo College (MI)83%-3%605%1811843%45%
146Rockhurst University (MO)75%-13%77-13%1663752%52%
147Coe College (IA)67%-4%798%1629744%48%
148Nebraska Wesleyan University (NE)66%-13%9511%2136648%51%
149Olivet College (MI)51%-1%88-5%2057669%65%
150Spring Arbor University (MI)64%-11%276-2%1720961%60%
151Miami Univ.–Middletown (OH)*16%-12%49-16%1143054%62%
152Univ. of St. Francis–Fort Wayne (IN)58%-18%1094%1493160%62%
153St. Catherine University (MN)59%-11%2385%1620958%62%
154Bemidji State University (MN)*50%-9%299-2%1217357%58%
155Indiana Wesleyan University (IN)65%-14%185-4%1696663%55%
156Hamline University (MN)66%-12%19010%1788854%52%
157MN State Univ.–Moorhead (MN)*51%-11%351-3%1396655%57%
158University of Mary (ND)55%-14%91-12%1468743%53%
159Ohio State University–Main (OH)*78%-9%21095%1064454%49%
160Augustana University (SD)72%-14%92-1%2066441%50%
161Univ. of Wisconsin–La Crosse (WI)*69%-13%377-7%1099145%48%
162Grand Valley State University (MI)*63%-15%1362-1%1337855%56%
163Franciscan Univ.–Steubenville (OH)73%-5%137-4%1957844%49%
164University of Sioux Falls (SD)57%-7%592%1841749%53%
165Mt. Vernon Nazarene Univ. (OH)59%-10%1184%1920457%56%
166Wayne State College (NE)*50%-16%194-1%1190854%58%
167Illinois College (IL)66%-16%718%1355748%52%
168Alma College (MI)65%-15%98-1%1956152%52%
169Benedictine College (KS)63%-9%1044%2104145%47%
170Trine University (IN)58%-12%100-16%1988652%56%
171Harris-Stowe State University (MO)*16%-8%819%1040079%87%
172Denison University (OH)85%-4%102-8%1669243%43%
173Wabash College (IN)74%-10%51-1%1525651%44%
174University of St. Thomas (MN)76%-7%2790%2768642%46%
175Bellevue University (NE)47%-10%845-9%1481066%63%
176MidAmerica Nazarene Univ. (KS)66%-15%1770%2336857%60%
177Malone University (OH)57%-15%1573%1664354%58%
178Mayville State University (ND)*40%-11%46-9%1033657%59%
179Drake University (IA)78%-14%140-1%2520740%47%
180Central Michigan University (MI)*60%-14%1241-5%1291959%58%
181University of Jamestown (ND)47%-8%41-6%1731742%54%
182Briar Cliff University (IA)48%-7%793%1913559%62%
183Valparaiso University (IN)70%-13%1592%1785849%51%
184Madonna University (MI)62%-21%228-11%1489267%66%
185Grand View University (IA)59%-12%1984%1816460%57%
186University of St. Francis (IL)67%-15%144-7%1486353%57%
187Augustana College (IL)76%-7%136-7%1893346%45%
188University of North Dakota (ND)*50%-16%393-10%1333147%54%
189Bethel College (KS)48%-21%371%2059351%60%
190Quincy University (IL)53%-15%108-1%1422960%57%
191Clarke University (IA)64%-6%761%2053352%53%
192Graceland University–Lamoni (IA)61%-20%1358%1673164%62%
193Aurora University (IL)64%-16%2835%1466958%61%
194Indiana University–Kokomo (IN)*41%-13%108-2%692168%64%
195Ripon College (WI)68%-13%693%1549652%50%
196Upper Iowa University (IA)51%-11%488-1%2111269%66%
197Oakland University (MI)*55%-13%828-4%878062%58%
198Baker University (KS)61%-7%120-7%1939960%58%
199Hope College (MI)79%-13%159-7%1876742%44%
200Concordia Univ.–Saint Paul (MN)62%-22%1605%1415360%60%
201North Central College (IL)70%-11%167-12%2039549%52%
202Southern IL Univ.–Edwardsville (IL)*53%-20%5965%988158%60%
203Southwestern College (KS)46%-18%111-1%2225367%65%
204Southwest Baptist University (MO)50%-15%1434%1589962%62%
205University of Dubuque (IA)51%-17%15910%2172862%64%
206DePaul University (IL)68%-8%12094%2640455%52%
207Bluffton University (OH)54%-1%81-3%2419858%58%
208Indiana University–Southeast (IN)*38%-11%194-3%850769%64%
209North Central University (MN)50%-7%846%1905854%55%
210NW Missouri State University (MO)*51%-17%335-3%1061355%57%
211Avila University (MO)55%-13%822%1641065%64%
212Minot State University (ND)*44%-17%113-18%948550%60%
213William Jewell College (MO)63%-12%60-1%1886150%50%
214Case Western Reserve Univ. (OH)84%-3%1870%1817837%35%
215Indiana University–East (IN)*45%-10%164-9%646273%66%
216Hannibal-LaGrange University (MO)55%-5%97-1%2018860%57%
217Manchester University (IN)54%-14%790%1619254%56%
218University of Kansas (KS)*64%-20%7392%1587651%53%
219Morningside College (IA)57%-10%99-2%2097251%53%
220Waldorf University (IA)Â°43%-14%832%1982760%68%
221Marian University (WI)56%-15%138-3%1779360%59%
222College of Saint Mary (NE)60%-29%436%987260%58%
223McKendree University (IL)56%-12%148-6%1691460%60%
224Lakeland University (WI)52%-9%1430%1933265%64%
225Viterbo University (WI)60%-15%1480%1611553%54%
226North Park University (IL)58%-10%1640%1761157%58%
227Tabor College (KS)50%-13%69-4%2399258%60%
228Wilmington College (OH)57%-10%1104%1897462%57%
229Indiana University–South Bend (IN)*34%-8%2002%681370%65%
230Pittsburg State University (KS)*55%-21%3665%1227559%56%
231University of Central Missouri (MO)*54%-19%618-4%1203362%58%
232Monmouth College (IL)57%-13%104-4%1436252%53%
233Miami University–Oxford (OH)*79%-8%517-5%1711754%49%
234Hanover College (IN)67%-9%87-3%1637253%49%
235Webster University (MO)64%-12%2682%2005563%57%
236Western Michigan University (MI)*59%-17%1205-4%1561360%59%
237Barclay College (KS)46%-9%194%2407466%67%
238Baldwin Wallace University (OH)66%-14%2435%1917755%51%
239MO State Univ.–Springfield (MO)*57%-18%7280%1395459%60%
240Sterling College (KS)45%-10%500%1930558%61%
241Kansas State University (KS)*61%-18%8241%1537050%53%
242Adrian College (MI)50%-18%122-12%2363556%58%
243Southeast MO State University (MO)*49%-18%4952%1099861%59%
244Missouri Southern State Univ. (MO)*38%-17%3459%861869%66%
245IN Univ.-Purdue U.–Indianapolis (IN)*50%-13%8720%792465%61%
246Indiana State University (IN)*43%-20%669-1%1129763%66%
247University of Detroit Mercy (MI)64%-14%166-2%1559157%57%
248Stephens College (MO)51%-14%6516%2017462%62%
249William Penn University (IA)44%-18%1094%1944568%65%
250Concordia College–Moorhead (MN)72%-15%139-7%1913041%45%
251McPherson College (KS)46%2%62-1%2057759%59%
252Eastern Michigan University (MI)*51%-12%1250-1%1386971%66%
253Edgewood College (WI)65%-13%140-2%2162453%54%
254Northland College (WI)57%-13%509%1659254%53%
255Southwest MN State Univ. (MN)*49%-15%166-28%1182458%60%
256Bethany Lutheran College (MN)53%-10%44-4%1261347%52%
257University of Southern Indiana (IN)*45%-15%418-10%1035959%59%
258Concordia University–Chicago (IL)51%-12%1245%1518959%59%
259Luther College (IA)78%-15%102-6%1963741%44%
260College of Wooster (OH)74%-6%102-5%1720644%45%
261Union College (NE)52%-14%479%2038457%56%
262Wartburg College (IA)67%-14%97-9%1837845%48%
263Olivet Nazarene University (IL)62%-16%187-6%1649054%55%
264Lawrence University (WI)79%-12%7512%1661745%43%
265York College (NE)49%-18%381%1591160%62%
266South Dakota State University (SD)*53%-16%461-8%1694948%55%
267Emporia State University (KS)*51%-13%2133%1277463%57%
268Cardinal Stritch University (WI)50%-21%204-7%1716267%71%
269Culver-Stockton College (MO)51%-17%79-2%1869062%60%
270Muskingum University (OH)52%-17%1312%1624559%57%
271Great Lakes Christian College (MI)22%-16%99%1395870%70%
272Saint Norbert College (WI)72%-6%109-3%2144644%45%
273Saint Mary-of-the-Woods Coll. (IN)44%-22%588%1418268%65%
274Bethany College (KS)42%7%4310%2505461%59%
275University of MO–St. Louis (MO)*56%-14%703-9%873769%65%
276Northern Illinois University (IL)*58%-22%1227-3%1625059%61%
277Southern IL Univ.–Carbondale (IL)*54%-24%10900%1374062%60%
278University of South Dakota (SD)*50%-16%317-7%1675956%59%
279Walsh University (OH)59%-17%135-2%1517759%56%
280Lindenwood University (MO)54%-12%4922%1502268%60%
281Northern Michigan University (MI)*52%-16%394-6%1163860%57%
282University of Michigan–Flint (MI)*49%-13%450-3%978972%66%
283Saginaw Valley State University (MI)*47%-18%441-3%1246965%60%
284Washburn University (KS)*51%-21%237-9%1255866%63%
285Rockford University (IL)51%-22%971%2131863%62%
286University of Saint Mary (KS)55%-10%660%1908063%58%
287Dakota Wesleyan University (SD)51%-13%593%2082156%56%
288Notre Dame College (OH)39%-20%91-6%1861167%66%
289University of WI–Parkside (WI)*37%-7%213-1%914366%62%
290Earlham College (IN)69%-15%562%1633647%50%
291Chicago State University (IL)*32%-20%3704%1173684%87%
292Wittenberg University (OH)65%-19%931%1893552%47%
293Mount St. Joseph University (OH)55%-13%93-8%1519360%58%
294Anderson University (IN)57%-19%101-4%1977457%57%
295Creighton University (NE)74%-8%146-8%2588745%44%
296Defiance College (OH)43%-19%68-1%2438861%63%
297Oberlin College (OH)86%-5%63-12%1645736%38%
298Friends University (KS)51%-10%155-4%1770768%59%
299Aquinas College (MI)60%-10%113-13%1481456%53%
300Crown College (MN)53%-6%55-5%2353857%59%
301Saint Louis University–Main (MO)68%-15%363-6%2001750%49%
302University of WI–Milwaukee (WI)*48%-13%994-1%1475059%57%
303University of Mount Union (OH)59%-15%141-1%2022655%51%
304Black Hills State University (SD)*39%-10%174-10%1489662%60%
305Cleveland State University (OH)*51%-15%8537%1448370%64%
306Ohio Wesleyan University (OH)68%-10%88-4%2195150%48%
307Lawrence Technological Univ. (MI)56%-22%48-8%3069353%54%
308Midland University (NE)54%-13%105-13%1985357%54%
309Franklin College (IN)62%-15%75-6%1706857%50%
310Central College (IA)68%-13%89-9%1858445%47%
311Finlandia University (MI)35%-2%320%1788968%62%
312Purdue University–Fort Wayne (IN)*33%-10%423-8%898867%61%
313Doane University (NE)62%-15%142-5%2200556%52%
314Lincoln University (MO)*26%-23%114-2%874278%74%
315Northern State University (SD)*45%-17%95-16%1443058%58%
316Benedictine University (IL)57%-7%3154%2306061%54%
317Cornell College (IA)72%-6%974%2163052%47%
318Iowa Wesleyan University (IA)43%-19%589%2738364%63%
319Ottawa University–Ottawa (KS)42%-11%582%2338269%62%
320Indiana University–Northwest (IN)*30%-13%120-3%467776%67%
321Heidelberg University (OH)49%-12%832%1888859%54%
322Wichita State University (KS)*50%-16%5156%1287867%61%
323Presentation College (SD)46%-17%501%2138259%61%
324Bowling Green State Univ. (OH)*58%-18%922-9%1606862%56%
325Calumet College of Saint Joseph (IN)44%-19%62-8%981375%68%
326Martin University (IN)9%-27%2913%1467283%90%
327Saint Ambrose University (IA)64%-14%152-5%2382154%51%
328Wright State U.–Lake Campus (OH)*25%-14%26-11%975566%57%
329Ctrl. Meth.–Lib. Arts/Sciences (MO)51%-16%9111%1981463%55%
330Ohio University–Main (OH)*62%-15%911-4%1970661%57%
331Peru State College (NE)*44%-22%103-9%1302166%63%
332Evangel University (MO)52%-16%1282%2189261%57%
333Kent State University–Kent (OH)*57%-15%1052-1%1587667%59%
334Kansas Wesleyan University (KS)45%-8%5811%2264760%57%
335University of Indianapolis (IN)54%-17%2350%1651565%60%
336Carroll University (WI)59%-17%159-2%2016248%49%
337Missouri Western State Univ. (MO)*33%-17%266-5%941168%62%
338Westminster College (MO)59%-16%574%1921254%52%
339Univ. of AR–Grantham (AR)24%-21%1950%865673%76%
340Maharishi International Univ. (IA)52%-22%5716%1302672%68%
341Lake Erie College (OH)49%-16%65-7%1839061%60%
342Purdue University Northwest (IN)*42%-11%345-17%853972%65%
343University of Findlay (OH)58%-14%157-12%2160955%57%
344Newman University (KS)57%-26%98-19%1431163%56%
345University of Cincinnati–Main (OH)*66%-13%956-1%1821258%53%
346Trinity International–Illinois (IL)48%-1%65-8%1821166%58%
347Lincoln Christian University (IL)55%-26%509%1595661%59%
348Otterbein University (OH)60%-18%145-1%1916854%49%
349Wayne State University (MI)*45%-15%11356%1193573%63%
350Drury University (MO)65%-9%907%1585870%53%
351Capital University (OH)59%-17%180-1%1967156%51%
352Park University (MO)26%-18%465-11%1468070%69%
353University of MO–Kansas City (MO)*52%-18%614-6%1307963%61%
354Mount Marty University (SD)50%-21%47-17%1720658%59%
355Loyola University–Chicago (IL)73%-13%6074%3012652%48%
356Missouri Valley College (MO)30%-14%83-16%1873370%66%
357Baker College (MI)23%-15%691-3%1235575%71%
358Concordia University–Wisconsin (WI)54%-14%290-3%2075362%59%
359Hebrew Theological College (IL)9%-7%14-17%1616843%58%
360Holy Cross College (IN)45%3%407%1943158%51%
361Ohio Dominican University (OH)46%-18%1054%1855967%61%
362Carthage College (WI)59%-17%1452%2475953%49%
363Xavier University (OH)69%-19%153-12%2918748%48%
364Columbia College (MO)32%-24%847-4%2666477%74%
365DeVry University–Chicago (IL)°18%-13%11045%2814176%77%
366DeVry University–Columbus (GA)°23%-17%206-1%2571576%71%
367Columbia College–Chicago (IL)50%-14%6393%2657965%56%
368William Woods University (MO)58%-18%68-5%2206455%56%
369University of Toledo (OH)*44%-25%8851%1507963%60%
370Dakota State University (SD)*40%-20%86-7%1615555%55%
371Roosevelt University (IL)51%-8%4393%2038469%63%
372Lourdes University (OH)37%-10%1441%1651875%61%
373Franklin University (OH)36%-34%475-11%1027874%68%
374Wright State University–Main (OH)*43%-21%7500%1421366%61%
375Concordia University–Ann Arbor (MI)33%-10%27-8%2362662%58%
376Youngstown State University (OH)*36%-26%542-1%1030772%63%
377Shawnee State University (OH)*31%-24%1811%1258169%61%
378Ohio Christian University (OH)33%-23%1361%2431774%73%
379Missouri Baptist University (MO)52%-24%162-23%1859667%61%
380Marian University (IN)58%-21%99-16%1540762%54%
381East-West University (IL)23%-17%10714%1852880%75%
382Walden University (MN)°25%-50%6242%2127779%86%
383Andrews University (MI)54%-15%110-7%1876168%55%
384Tiffin University (OH)16%-16%234-8%2014676%65%
385University of Akron–Main (OH)*40%-24%837-5%1593567%58%
386Davenport University (MI)31%-22%349-5%1727274%66%
387Indiana Inst. of Technology (IN)35%-24%83-8%1804974%62%
Definitions:
Pell/non-Pell graduation gap: graduation rate for Pell students minus the graduation rate for non-Pell students; a positive number indicates that students who receive Pell grants graduate at a higher rate than those who don’t, and vice versa.
* = public
° = for-profit