Below are our rankings of America’s Best Bang for the Buck Colleges—our exclusive list of schools ranked according to how well they help non-wealthy students attain marketable degrees at affordable prices. The list is created by isolating the social mobility metrics from the main rankings of four-year institutions. Click here for detailed methodology, here for all of our other rankings, and here to download the full data set.

﻿RankName8-year graduation ratePell/non-Pell graduation rate gapNumber of Pell graduatesActual vs. predicted Pell enrollmentMedian earnings 10 years after entering collegeEarnings performance rankNet price of attendance for families below $75,000 incomeNet price rank
1National Louis University (IL)53%7%22311%45185514435162
2Governors State University (IL)*62%-6%405-3%507319959132
3College of the Ozarks (MO)70%-4%19713%3972096841610
4Lake Superior State University (MI)*69%-16%652-10%458272261013927
5Univ. of IL–Urbana-Champaign (IL)*86%-7%16068%74454107812031
6Washington Univ. in St. Louis (MO)93%-1%1133%8668976596113
7University of Illinois–Chicago (IL)*67%-3%186417%619441291094180
8Mount Mercy University (IA)68%1%1183%521693518149244
9University of Notre Dame (IN)96%-4%2261%910912412578115
10Northwestern University (IL)95%-3%2945%8291518254819
11Ctrl. Meth.–Grad/Extended (MO)69%0%194-23%411025915027152
12Ohio Northern University (OH)75%-16%1173%74009220383311
13Emmaus Bible College (IA)73%-10%1519%380041741240172
14Milwaukee Sch. of Engineering (WI)68%-7%13112%83094418393255
15Fontbonne University (MO)59%0%797%467725313550117
16Michigan State University (MI)*81%-13%1738-4%6283457964456
17University of MI–Dearborn (MI)*56%-7%56014%57425145900024
18University of MI–Ann Arbor (MI)*93%-6%10123%77711236662116
19University of MN–Morris (MN)*60%-6%985%4839411046342
20Oakland City University (IN)66%19%42-27%39102301937747
21University of WI–Madison (WI)*87%-7%10261%67900245740620
22Illinois Wesleyan University (IL)78%-2%922%667791821762341
23Mount Mary University (WI)59%1%7815%468152620301301
24Gustavus Adolphus College (MN)78%-2%14517%6119810015677183
25Buena Vista University (IA)58%-7%34514%458886614685138
26Lake Forest College (IL)74%2%1396%627904618441281
27Central State University (OH)*28%-1%18819%32699831123344
28Metropolitan State University (MN)*58%-13%8333%585734415498167
29Western Illinois University (IL)*58%-19%834-1%51122151240187
30Kettering University (MI)69%-10%732%94192130653382
31DePauw University (IN)84%-3%103-6%645202217160233
32Saint Mary's College (IN)79%-5%79-5%579842315416171
33Sacred Heart Major Seminary (MI)74%0%17-10%N/A1420871346
34Simpson College (IA)70%-8%11510%5163313016172179
35Truman State University (MO)*72%-11%2503%53035154926030
36University of MN–Twin Cities (MN)*81%-8%15783%63144329952952
37Maranatha Baptist University (WI)52%1%5711%446224218316252
38MO Univ. of Science & Tech. (MO)*70%-15%27811%81456251026565
39Indiana University–Bloomington (IN)*79%-13%1176-1%60047142791525
40Ferris State University (MI)*58%-15%940-5%5242617945748
41Michigan Technological Univ. (MI)*71%-10%2500%7541748960855
42Eastern Illinois University (IL)*60%-15%614-8%49366491142668
43St. Olaf College (MN)87%-2%957%632512151298293
44Univ. of Minnesota–Crookston (MN)*53%-11%134-13%4853313369494
45University of Northern Iowa (IA)*67%-8%543-2%506071651282699
46Ursuline College (OH)60%-17%754%55802614699141
47Gods Bible School and College (OH)44%5%159%27704308843211
48Purdue University Global (IN)*29%-25%22187%32083151-42471
49Illinois State University (IL)*72%-16%1005-5%571191115702197
50Univ. of Nebraska–Kearney (NE)*58%-9%3208%472547214519132
51Trinity Christian College (IL)63%-4%107-5%496867815875168
52Kuyper College (MI)70%11%23-12%3770529319066271
53Northeastern Illinois University (IL)*47%1%695-7%4849814614307128
54Marquette University (WI)82%-9%2815%744532720735321
55Hiram College (OH)57%-15%1121%498353717400219
56Siena Heights University (MI)68%-12%372-7%493807419130272
57Wheaton College (IL)88%-2%12711%5674032017643254
58Beloit College (WI)81%-3%653%5211030013312103
59Alverno College (WI)55%-15%14914%480711916002185
60Maryville Univ. of Saint Louis (MO)59%0%1764%547185822983359
61College of Saint Benedict (MN)80%-10%1101%587195018600286
62Univ. of WI–Stevens Point (WI)*64%-10%547-1%473642671136666
63Lewis University (IL)69%-8%348-3%5865020114184125
64Saint Mary-of-the-Woods Coll. (IN)48%-9%5210%37654771251489
65Univ. of Wisconsin–Superior (WI)*46%-5%160-1%44484731058650
66Univ. of Wisconsin–Green Bay (WI)*55%-7%383-7%473781361153270
67Macalester College (MN)90%0%797%5994835314169124
68Purdue University–Main (IN)*76%-10%1161-4%66836286596112
69University of Chicago (IL)94%-2%1501%7758537951397
70Indiana Wesleyan University (IN)68%-12%175-6%550853116984208
71Rockhurst University (MO)76%-11%75-13%609068216307192
72Goshen College (IN)71%-22%590%471109915427153
73Fort Hays State University (KS)*57%-16%528-10%435681601107462
74Saint Xavier University (IL)59%-17%32611%547771441160771
75Winona State University (MN)*65%-11%410-7%5336910513605118
76Ohio State University–Main (OH)*78%-8%22395%569643781032467
77Illinois Institute of Technology (IL)74%-6%1877%802388619477293
78Bethel University (IN)66%-17%1705%4579214014944148
79Dominican University (IL)66%-10%2189%5486815517058210
80Calvary University (MO)43%5%22-9%373361411277882
81Elmhurst College (IL)68%-7%233-1%5742012817874237
82Calumet College of Saint Joseph (IN)44%-1%61-4%466321181081957
83Iowa State University (IA)*74%-14%1249-1%591621861161891
84Central Christian Coll. of Kansas (KS)37%-17%938%409853814254120
85Ball State University (IN)*63%-15%961-1%47556681080574
86Kalamazoo College (MI)84%-1%725%5795729018596285
87Univ. of Wisconsin–Whitewater (WI)*64%-10%592-7%509583141189277
88Rochester College (MI)56%-20%133-14%441083218373253
89Saint Mary's Univ. of MN (MN)68%-11%148-1%5656910315680195
90University of Illinois–Springfield (IL)*55%-15%241-1%51336117983935
91Augsburg University (MN)62%-8%23312%5514315021776334
92Loras College (IA)67%-16%74-2%5322810117266211
93Upper Iowa University (IA)50%-10%4933%505414322132342
94College of Saint Scholastica (MN)73%-8%2322%6021010819913307
95Graceland University–Lamoni (IA)60%-20%15012%436196716858206
96Grinnell College (IA)87%2%927%6100936114660142
97Albion College (MI)65%-14%68-3%561474113490108
98Univ. of Wisconsin–Eau Claire (WI)*65%-11%486-2%537442241269794
99Hamline University (MN)68%-12%19110%5553317017128214
100Dickinson State University (ND)*41%-5%61-13%48612981071234
101University of Nebraska–Omaha (NE)*51%-9%6183%51052471176697
102Ohio State University–Lima (OH)*16%0%24-11%5696431149153
103Saint John's University (MN)75%-9%740%720706016661215
104Univ. of Minnesota–Duluth (MN)*62%-11%433-3%56947278988938
105Faith Bapt. Bible Coll./Theo. Sem. (IA)50%-3%1415%4043726014222119
106Greenville University (IL)59%-8%98-1%4344611518574258
107St. Cloud State University (MN)*51%-13%615-9%52410921168873
108University of MO–Columbia (MO)*69%-14%11101%5903011112500110
109Millikin University (IL)63%-22%173-5%4682111617012205
110Bradley University (IL)76%-12%250-3%641025419181289
111Southwestern College (KS)45%-5%110-2%509702923052361
112Indiana University–East (IN)*46%-11%184-4%3992823964216
113Grace Christian University (MI)37%-12%5011%358882691190363
114Indiana University–Kokomo (IN)*42%-11%1211%4170613756335
115University of WI–Stout (WI)*60%-10%441-2%544162761260292
116IN Inst. of Tech Coll. Prof. Studies (IN)26%-13%1730%470633017487223
117Grand Valley State University (MI)*66%-13%1347-2%5178318112546112
118Trine–Regional/Non-Traditional (IN)60%-33%63-9%53838712839100
119Carleton College (MN)93%-5%636%6873333613627111
120Avila University (MO)55%-12%875%502878915946181
121Wabash College (IN)75%-11%54-1%630618414586134
122Baker University (KS)61%-7%115-4%588595520059310
123Oakland University (MI)*57%-13%872-4%54279109916943
124Blackburn College (IL)45%-11%4510%4008014915481155
125Drury U. Coll. Cont. Prof. Studies (MO)33%-19%1548%383561131312388
126Dordt University (IA)72%-4%901%5025324622560351
127Knox College (IL)74%-7%996%5024123117411242
128MN State Univ.–Moorhead (MN)*54%-9%339-4%4829713213990122
129Central Michigan University (MI)*61%-14%1189-4%510428013003121
130University of Iowa (IA)*71%-14%8490%604729315693196
131Univ. of Wisconsin–Oshkosh (WI)*58%-8%549-15%499946112180105
132SD School of Mines & Tech. (SD)*52%-9%735%712823317796234
133Butler University (IN)82%-12%128-5%697031231785384
134Univ. of St. Francis–Fort Wayne (IN)57%-18%1075%471998514631135
135Waldorf University (IA)°52%-4%102-6%4509117820304302
136Eureka College (IL)60%-22%56-5%437418718335250
137Hastings College (NE)58%-9%661%4898313818240245
138Aurora University (IL)64%-11%3184%5148019714378160
139Harris-Stowe State University (MO)*18%-11%769%326441141057433
140Mt. Vernon Nazarene Univ. (OH)64%-12%963%4784617319279278
141Grace College & Theo. Seminary (IN)71%-9%123-2%4346734216728204
142Wisconsin Lutheran College (WI)62%-15%7410%4961127315469154
143Ashland University (OH)65%-14%188-7%4967710617799235
144Bemidji State University (MN)*51%-10%290-4%484582341228386
145Friends University (KS)52%-2%138-1%4986620218298251
146Univ. of Wisconsin–Platteville (WI)*56%-9%384-3%542672921193578
147Spring Arbor University (MI)64%-14%273-6%4587216817361226
148Univ. of Wisconsin–River Falls (WI)*58%-8%326-4%491913181095359
149Miami Univ.–Hamilton (OH)*14%-2%63-10%55120201105041
150Chadron State College (NE)*44%-7%112-3%444559713386109
151Hannibal-LaGrange University (MO)58%1%98-2%3809932419221277
152MN State University–Mankato (MN)*54%-12%628-9%5334918912945101
153John Carroll University (OH)76%-11%1690%6112820621660331
154College of Saint Mary (NE)63%-28%414%49968341057449
155Indiana University–Southeast (IN)*39%-13%1970%43526131765414
156Indiana University–South Bend (IN)*36%-6%2083%4019427967238
157Madonna University (MI)66%-24%215-15%523854515421164
158University of Dayton (OH)79%-9%206-9%687005622367354
159Valley City State University (ND)*47%-18%54-19%4705179995022
160William Jewell College (MO)63%-10%60-3%5603416417809231
161Indiana University–Northwest (IN)*33%-9%1300%4324015244903
162Ripon College (WI)68%-11%613%5026619015374169
163Marietta College (OH)59%-11%81-8%5147321016643194
164Southwest Baptist University (MO)53%-15%1645%4105514316292191
165Coe College (IA)66%-7%822%5354122815536176
166Miami Univ.–Middletown (OH)*16%-5%45-21%55120101135046
167Cornerstone University (MI)64%-13%3960%4393333218704263
168Taylor University (IN)77%-11%89-9%4600931620195303
169Huntington University (IN)64%-10%67-4%4080223318597260
170Walsh University (OH)60%-10%139-4%541669414268156
171Barclay College (KS)44%2%1612%3728515823447366
172Missouri Southern State Univ. (MO)*40%-18%3389%40271237859819
173University of Detroit Mercy (MI)66%-14%164-1%5818517614415161
174Marian University (WI)57%-13%133-1%512657517544229
175Olivet College (MI)50%-13%855%4611613421403333
176Univ. of Wisconsin–La Crosse (WI)*69%-10%393-9%556322141092379
177Quincy University (IL)55%-20%106-1%4710220314727127
178Eastern Michigan University (MI)*52%-13%1285-2%4660014714163151
179Judson University (IL)62%-9%103-7%5038620817902238
180University of MO–St. Louis (MO)*58%-14%755-7%49618305873536
181University of WI–Parkside (WI)*41%-3%235-1%44480355893023
182Clarke University (IA)64%-3%722%4889828121734343
183Herzing University–Madison (WI)°33%-9%12723%3366617224402369
184IN Univ.-Purdue U.–Indianapolis (IN)*51%-14%9571%49010216798529
185Grand View University (IA)60%-9%1914%5135414824615370
186University of Evansville (IN)71%-16%123-9%5120116917221218
187Wayne State College (NE)*51%-16%189-1%449351531218384
188Miami University–Oxford (OH)*80%-8%497-5%5512032717957259
189Franklin College (IN)63%-12%68-3%4949412216608212
190University of Saint Mary (KS)58%-9%674%5268421120392304
191MidAmerica Nazarene Univ. (KS)67%-16%187-7%529846226087373
192Malone University (OH)57%-15%1332%4712720916049187
193St. Catherine University (MN)60%-12%2355%5372117516504217
194Concordia Univ.–Saint Paul (MN)60%-21%1991%5479422314046123
195Notre Dame College (OH)40%-20%115-4%465646316879201
196Southern IL Univ.–Edwardsville (IL)*54%-21%6260%5298264996161
197Culver-Stockton College (MO)54%-14%832%4445723019111273
198Hanover College (IN)68%-11%790%5044119915925189
199Lincoln University (MO)*27%-16%114-4%35539243891015
200North Park University (IL)59%-9%1761%5313925817425227
201Denison University (OH)85%-4%99-9%5905432616898228
202Lawrence University (WI)79%-8%6914%4984837115407170
203Alma College (MI)66%-17%94-3%5081120720231306
204Cleveland State University (OH)*52%-15%9048%4817924114889173
205DePaul University (IL)69%-8%12064%6536712727086376
206University of St. Francis (IL)67%-17%144-7%602098814150150
207Southeast MO State University (MO)*49%-16%4960%412872871113364
208University of Central Missouri (MO)*54%-20%630-5%450362551204081
209Lindenwood University (MO)54%-14%4922%4804531014750146
210Pittsburg State University (KS)*55%-20%3770%468262561222885
211Saginaw Valley State University (MI)*49%-15%431-3%472441951216883
212Wilmington College (OH)57%-12%1071%4575930319221276
213Holy Cross College (IN)50%10%343%4603133516793222
214Cedarville University (OH)72%-12%127-1%5137833118258248
215Manchester University (IN)53%-14%736%4760322014687139
216Franklin University (OH)39%-16%474-13%52109212988437
217University of Sioux Falls (SD)60%-6%660%4909730418182246
218Concordia University–Nebraska (NE)63%-9%70-12%4695823818566257
219University of Nebraska–Lincoln (NE)*67%-13%810-2%5402525713838140
220Muskingum University (OH)53%-14%1283%4605618816552199
221Illinois College (IL)65%-20%75-5%4923212113331104
222Webster University (MO)63%-15%2632%4831421920437308
223Viterbo University (WI)60%-13%129-2%5075925115113157
224Bethel University (MN)71%-12%222-2%5691218421247332
225Chicago State University (IL)*33%-20%338-4%42147701097760
226MO State Univ.–Springfield (MO)*57%-17%773-2%4672015613820137
227Nebraska Wesleyan University (NE)65%-16%9711%5430216621902337
228University of Michigan–Flint (MI)*50%-16%453-1%47332253950051
229Northern Illinois University (IL)*58%-20%1243-4%5408610413314126
230University of Dubuque (IA)51%-17%14310%4834311222168344
231Bellevue University (NE)50%-21%765-13%586819015937180
232Augustana College (IL)72%-8%128-8%6010916218714288
233University of North Dakota (ND)*52%-14%376-12%593512113497129
234Valparaiso University (IN)71%-12%1741%5829619620637320
235NW Missouri State University (MO)*52%-16%323-3%445992701085458
236North Central College (IL)69%-8%165-7%5612428520969316
237Franciscan Univ.–Steubenville (OH)74%-5%130-4%4542037619006267
238Drake University (IA)79%-14%1281%684907125034372
239Bluffton University (OH)56%-7%79-2%4509026522988360
240Kenyon College (OH)93%-14%35-6%6277824815274166
241Union Institute & University (OH)71%-52%210-2%57821819586287
242Univ. of Northwestern–St. Paul (MN)62%-6%164-2%4615336917357224
243Western Michigan University (MI)*60%-17%1160-5%5107013915640193
244Washburn University (KS)*53%-21%230-7%461461801280798
245Wichita State University (KS)*50%-14%5275%4913222112551113
246Purdue University Northwest (IN)*46%-11%359-8%43351364803117
247Wittenberg University (OH)64%-17%93-3%553555218187268
248University of St. Thomas (MN)75%-7%255-3%6999012527615378
249Trine University (IN)61%-12%85-12%5383826120298309
250Union College (NE)53%-11%468%4724424020677315
251North Central University (MN)50%-5%805%4147830920230305
252Maharishi International Univ. (IA)58%-15%4815%2728338412964102
253Mayville State University (ND)*41%-18%47-15%438091871084439
254Southern IL Univ.–Carbondale (IL)*54%-25%1071-2%496835113609130
255Hope College (MI)79%-15%157-7%5505328218984292
256Ottawa University–Ottawa (KS)46%-5%58-1%4810116123276363
257William Penn University (IA)44%-16%1144%4516222219777291
258Augustana University (SD)73%-13%84-3%5188928021567328
259Stephens College (MO)51%-19%6914%405876521068319
260Benedictine College (KS)64%-8%1024%4803533921813345
261Kent State University–Kent (OH)*59%-14%1117-2%4392825015881200
262Emporia State University (KS)*51%-15%2163%4210528413135106
263Morningside University (IA)58%-11%99-2%5208115921298322
264McKendree University (IL)57%-14%158-7%5030216319280279
265North Dakota State Univ.–Main (ND)*59%-14%416-7%5759111913868144
266University of WI–Milwaukee (WI)*49%-11%1015-1%5193819314082147
267University of Kansas (KS)*65%-20%7671%5769012615962202
268Tabor College (KS)50%-11%69-2%4537424921527336
269University of Southern Indiana (IN)*48%-14%393-8%430743281067054
270Baldwin Wallace University (OH)65%-14%2244%5109032120258298
271Indiana State University (IN)*45%-20%6920%44204691174895
272Purdue University–Fort Wayne (IN)*37%-10%405-7%43470338855318
273Cornell College (IA)73%-6%924%5072136219541313
274Wayne State University (MI)*47%-14%11577%4771631712240107
275Kansas State University (KS)*62%-16%835-1%5304025915175184
276Northern Michigan University (MI)*53%-16%410-7%431893521184575
277Sterling College (KS)46%-9%621%4324028819984295
278Case Western Reserve Univ. (OH)85%-3%1952%7983837518830284
279Drury University (MO)61%-8%839%3835638015678172
280College of Wooster (OH)76%-7%98-2%5317635816465207
281Aquinas College (MI)61%-10%103-13%4427032314671143
282Ohio University–Main (OH)*66%-15%1036-3%4840629718684275
283Lakeland University (WI)50%-15%1391%5123226419798290
284Bethel College (KS)46%-17%362%4761312021098324
285Dakota Wesleyan University (SD)54%-8%56-1%4784333020134300
286Bowling Green State Univ. (OH)*60%-18%891-9%4623912314993177
287Southwest MN State Univ. (MN)*49%-15%148-27%452222001145469
288Bethany College (KS)39%7%428%4416429623715367
289Monmouth College (IL)60%-14%105-5%4833026614564133
290University of Indianapolis (IN)55%-16%2332%4902412417268239
291Luther College (IA)78%-11%95-6%5371628320084323
292Saint Norbert College (WI)72%-3%100-3%5334634921463356
293University of Mary (ND)56%-16%89-13%571413915405188
294Briar Cliff University (IA)49%-8%881%4858421320177312
295Olivet Nazarene University (IL)64%-19%201-6%4920231216285190
296Concordia University–Chicago (IL)51%-14%1394%4867631515866178
297Adrian College (MI)49%-19%108-11%5216910222064348
298Saint Louis University–Main (MO)70%-12%334-1%6790618520569318
299University of Mount Union (OH)61%-16%144-2%5140524720277299
300Calvin College (MI)75%-16%198-3%5204235021957339
301Edgewood College (WI)65%-14%131-2%5414316722284352
302Oberlin College (OH)87%1%61-12%5020238215676182
303Benedictine University (IL)56%-8%3025%5939934322486350
304Martin University (IN)10%-20%2418%266314015050158
305University of Jamestown (ND)48%-10%44-6%5146420517360225
306Northwestern College (IA)66%-17%71-1%4717531121011317
307Bethany Lutheran College (MN)53%-5%41-8%429363461234676
308Heidelberg University (OH)50%-13%802%4656929118036241
309Defiance College (OH)40%-15%571%4423713524102371
310York University (NE)48%-22%330%3692734716330186
311Ohio Wesleyan University (OH)67%-12%91-1%5188122521175353
312Ohio Dominican University (OH)48%-13%943%4737729919308280
313Anderson University (IN)57%-19%94-3%4416624218789265
314Newman University (KS)57%-26%97-20%505218115757175
315Ctrl. Meth.–Lib. Arts/Sciences (MO)51%-17%8010%4110236022009347
316Trinity International–Illinois (IL)49%-4%65-10%4390433317983261
317Minot State University (ND)*44%-19%111-17%462301711011640
318Missouri Western State Univ. (MO)*34%-17%254-6%398572681024742
319Concordia College–Moorhead (MN)72%-15%128-9%5352132219015294
320Youngstown State University (OH)*40%-24%541-2%405383251035945
321University of South Dakota (SD)*52%-18%326-9%478179517055232
322Crown College (MN)54%-6%59-9%4259535423215358
323University of Cincinnati–Main (OH)*67%-14%1005-2%5033337317616249
324University of MO–Kansas City (MO)*53%-17%615-4%5402731312608116
325Northland College (WI)57%-19%4913%4157738117208209
326Rockford University (IL)45%-22%84-2%512372822017340
327Doane University (NE)63%-18%152-6%4963829521904338
328Lawrence Technological Univ. (MI)58%-20%43-8%683121331648383
329Wartburg College (IA)65%-14%84-9%5426223218319274
330Peru State College (NE)*43%-26%104-5%4305318313486114
331University of Findlay (OH)62%-13%146-14%5328322720925325
332Lourdes University (OH)39%-11%116-3%4271427716724203
333Wright State U.–Lake Campus (OH)*19%-15%20-13%460221941014228
334South Dakota State University (SD)*54%-15%426-10%5102217916477216
335Otterbein University (OH)62%-13%129-2%5024936718710264
336McPherson College (KS)46%-10%56-3%4503035721312330
337Columbia College–Chicago (IL)52%-12%6204%4182134523968364
338Univ. of AR–Grantham (AR)23%-25%144-3%N/A177911226
339Kansas Wesleyan University (KS)43%-12%5610%4452933722075349
340Midland University (NE)50%-11%99-12%5143324418524256
341Earlham College (IN)66%-14%500%4469034816770221
342Black Hills State University (SD)*38%-14%149-11%4109025414949149
343Saint Ambrose University (IA)65%-15%157-4%5620919223360362
344Loyola University–Chicago (IL)73%-12%6422%6501229427999379
345Mount St. Joseph University (OH)56%-19%74-10%5063819814582163
346Lake Erie College (OH)52%-21%58-8%4629723518631262
347Lincoln Christian University (IL)53%-24%431%3891235115436165
348Creighton University (NE)73%-7%132-5%6926130725974374
349DeVry University–Columbus (GA)°24%-9%159-3%4485127426140375
350Carthage College (WI)60%-13%1432%5531834024366368
351Westminster College (MO)57%-20%544%4849620420150326
352Columbia College (MO)32%-23%924-3%438849127384377
353Roosevelt University (IL)50%-10%5353%4464736521426335
354Northern State University (SD)*46%-18%87-18%4396127214740145
355Capital University (OH)60%-20%183-3%5023134120227296
356Shawnee State University (OH)*34%-21%1902%381523191255090
357Central College (IA)69%-15%73-13%5157936318199270
358Concordia University–Wisconsin (WI)53%-12%261-5%5009730620350314
359Missouri Valley College (MO)30%-13%85-15%4028628919004269
360Baker College (MI)22%-13%559-1%328293741271796
361Evangel University (MO)53%-20%1480%4412233421534327
362Wright State University–Main (OH)*44%-21%697-1%4602227114373159
363Carroll University (WI)61%-17%144-1%5132536620255297
364Park University (MO)28%-24%386-10%5253115714516131
365University of Toledo (OH)*47%-23%8082%4900126314967174
366Mount Marty University (SD)52%-24%41-15%4342826217282220
367Marian University (IN)58%-15%93-16%5439130216409213
368William Woods University (MO)61%-15%67-4%4158134422766357
369Great Lakes Christian College (MI)19%-39%74%3255322915093136
370Ohio Christian University (OH)29%-20%1737%4002625222803355
371DeVry University–Chicago (IL)°19%-16%9346%4485129828512380
372Missouri Baptist University (MO)52%-22%161-20%4121235919391283
373Dakota State University (SD)*41%-17%86-8%4499637016468198
374Andrews University (MI)57%-14%118-6%5115037717358240
375Concordia University–Ann Arbor (MI)37%-15%30-8%5009719123969365
376Hebrew Theological College (IL)9%-6%12-20%29171217981521
377Xavier University (OH)69%-19%144-12%6138321829662381
378Davenport University (MI)35%-19%307-3%4065038317637230
379Tiffin University (OH)23%-19%219-1%4608127521598329
380University of Akron–Main (OH)*43%-23%823-6%4491036817556247
381Walden University (MN)°28%-50%628-5%508021618772282
382Indiana Inst. of Technology (IN)28%-25%75-3%4706335618104243
383East-West University (IL)14%-26%3520%2984137217992266
384Capella University (MN)°18%-100%4913%561753617140236
Definitions:
Pell/non-Pell graduation gap: graduation rate for Pell students minus the graduation rate for non-Pell students; a positive number indicates that students who receive Pell grants graduate at a higher rate than those who don’t, and vice versa.
* = public
° = for-profit