Below are our rankings of America’s Best Bang for the Buck Colleges—our exclusive list of schools ranked according to how well they help non-wealthy students attain marketable degrees at affordable prices. The list is created by isolating the social mobility metrics from the main rankings of four-year institutions. Click here for detailed methodology, here for all of our other rankings, and here to download the full data set.
|Rank
|Name
|8-year graduation rate
|Pell/non-Pell graduation rate gap
|Number of Pell graduates
|Actual vs. predicted Pell enrollment
|Median earnings 10 years after entering college
|Earnings performance rank
|Net price of attendance for families below $75,000 income
|Net price rank
|1
|National Louis University (IL)
|53%
|7%
|223
|11%
|45185
|5
|14435
|162
|2
|Governors State University (IL)*
|62%
|-6%
|405
|-3%
|50731
|9
|9591
|32
|3
|College of the Ozarks (MO)
|70%
|-4%
|197
|13%
|39720
|96
|8416
|10
|4
|Lake Superior State University (MI)*
|69%
|-16%
|652
|-10%
|45827
|226
|10139
|27
|5
|Univ. of IL–Urbana-Champaign (IL)*
|86%
|-7%
|1606
|8%
|74454
|107
|8120
|31
|6
|Washington Univ. in St. Louis (MO)
|93%
|-1%
|113
|3%
|86689
|76
|5961
|13
|7
|University of Illinois–Chicago (IL)*
|67%
|-3%
|1864
|17%
|61944
|129
|10941
|80
|8
|Mount Mercy University (IA)
|68%
|1%
|118
|3%
|52169
|35
|18149
|244
|9
|University of Notre Dame (IN)
|96%
|-4%
|226
|1%
|91091
|24
|12578
|115
|10
|Northwestern University (IL)
|95%
|-3%
|294
|5%
|82915
|182
|5481
|9
|11
|Ctrl. Meth.–Grad/Extended (MO)
|69%
|0%
|194
|-23%
|41102
|59
|15027
|152
|12
|Ohio Northern University (OH)
|75%
|-16%
|117
|3%
|74009
|2
|20383
|311
|13
|Emmaus Bible College (IA)
|73%
|-10%
|15
|19%
|38004
|174
|12401
|72
|14
|Milwaukee Sch. of Engineering (WI)
|68%
|-7%
|131
|12%
|83094
|4
|18393
|255
|15
|Fontbonne University (MO)
|59%
|0%
|79
|7%
|46772
|53
|13550
|117
|16
|Michigan State University (MI)*
|81%
|-13%
|1738
|-4%
|62834
|57
|9644
|56
|17
|University of MI–Dearborn (MI)*
|56%
|-7%
|560
|14%
|57425
|145
|9000
|24
|18
|University of MI–Ann Arbor (MI)*
|93%
|-6%
|1012
|3%
|77711
|236
|6621
|16
|19
|University of MN–Morris (MN)*
|60%
|-6%
|98
|5%
|48394
|110
|4634
|2
|20
|Oakland City University (IN)
|66%
|19%
|42
|-27%
|39102
|301
|9377
|47
|21
|University of WI–Madison (WI)*
|87%
|-7%
|1026
|1%
|67900
|245
|7406
|20
|22
|Illinois Wesleyan University (IL)
|78%
|-2%
|92
|2%
|66779
|18
|21762
|341
|23
|Mount Mary University (WI)
|59%
|1%
|78
|15%
|46815
|26
|20301
|301
|24
|Gustavus Adolphus College (MN)
|78%
|-2%
|145
|17%
|61198
|100
|15677
|183
|25
|Buena Vista University (IA)
|58%
|-7%
|345
|14%
|45888
|66
|14685
|138
|26
|Lake Forest College (IL)
|74%
|2%
|139
|6%
|62790
|46
|18441
|281
|27
|Central State University (OH)*
|28%
|-1%
|188
|19%
|32699
|83
|11233
|44
|28
|Metropolitan State University (MN)*
|58%
|-13%
|833
|3%
|58573
|44
|15498
|167
|29
|Western Illinois University (IL)*
|58%
|-19%
|834
|-1%
|51122
|15
|12401
|87
|30
|Kettering University (MI)
|69%
|-10%
|73
|2%
|94192
|1
|30653
|382
|31
|DePauw University (IN)
|84%
|-3%
|103
|-6%
|64520
|22
|17160
|233
|32
|Saint Mary's College (IN)
|79%
|-5%
|79
|-5%
|57984
|23
|15416
|171
|33
|Sacred Heart Major Seminary (MI)
|74%
|0%
|17
|-10%
|N/A
|14
|20871
|346
|34
|Simpson College (IA)
|70%
|-8%
|115
|10%
|51633
|130
|16172
|179
|35
|Truman State University (MO)*
|72%
|-11%
|250
|3%
|53035
|154
|9260
|30
|36
|University of MN–Twin Cities (MN)*
|81%
|-8%
|1578
|3%
|63144
|329
|9529
|52
|37
|Maranatha Baptist University (WI)
|52%
|1%
|57
|11%
|44622
|42
|18316
|252
|38
|MO Univ. of Science & Tech. (MO)*
|70%
|-15%
|278
|11%
|81456
|25
|10265
|65
|39
|Indiana University–Bloomington (IN)*
|79%
|-13%
|1176
|-1%
|60047
|142
|7915
|25
|40
|Ferris State University (MI)*
|58%
|-15%
|940
|-5%
|52426
|17
|9457
|48
|41
|Michigan Technological Univ. (MI)*
|71%
|-10%
|250
|0%
|75417
|48
|9608
|55
|42
|Eastern Illinois University (IL)*
|60%
|-15%
|614
|-8%
|49366
|49
|11426
|68
|43
|St. Olaf College (MN)
|87%
|-2%
|95
|7%
|63251
|215
|12982
|93
|44
|Univ. of Minnesota–Crookston (MN)*
|53%
|-11%
|134
|-13%
|48533
|133
|6949
|4
|45
|University of Northern Iowa (IA)*
|67%
|-8%
|543
|-2%
|50607
|165
|12826
|99
|46
|Ursuline College (OH)
|60%
|-17%
|75
|4%
|55802
|6
|14699
|141
|47
|Gods Bible School and College (OH)
|44%
|5%
|15
|9%
|27704
|308
|8432
|11
|48
|Purdue University Global (IN)*
|29%
|-25%
|2218
|7%
|32083
|151
|-4247
|1
|49
|Illinois State University (IL)*
|72%
|-16%
|1005
|-5%
|57119
|11
|15702
|197
|50
|Univ. of Nebraska–Kearney (NE)*
|58%
|-9%
|320
|8%
|47254
|72
|14519
|132
|51
|Trinity Christian College (IL)
|63%
|-4%
|107
|-5%
|49686
|78
|15875
|168
|52
|Kuyper College (MI)
|70%
|11%
|23
|-12%
|37705
|293
|19066
|271
|53
|Northeastern Illinois University (IL)*
|47%
|1%
|695
|-7%
|48498
|146
|14307
|128
|54
|Marquette University (WI)
|82%
|-9%
|281
|5%
|74453
|27
|20735
|321
|55
|Hiram College (OH)
|57%
|-15%
|112
|1%
|49835
|37
|17400
|219
|56
|Siena Heights University (MI)
|68%
|-12%
|372
|-7%
|49380
|74
|19130
|272
|57
|Wheaton College (IL)
|88%
|-2%
|127
|11%
|56740
|320
|17643
|254
|58
|Beloit College (WI)
|81%
|-3%
|65
|3%
|52110
|300
|13312
|103
|59
|Alverno College (WI)
|55%
|-15%
|149
|14%
|48071
|19
|16002
|185
|60
|Maryville Univ. of Saint Louis (MO)
|59%
|0%
|176
|4%
|54718
|58
|22983
|359
|61
|College of Saint Benedict (MN)
|80%
|-10%
|110
|1%
|58719
|50
|18600
|286
|62
|Univ. of WI–Stevens Point (WI)*
|64%
|-10%
|547
|-1%
|47364
|267
|11366
|66
|63
|Lewis University (IL)
|69%
|-8%
|348
|-3%
|58650
|201
|14184
|125
|64
|Saint Mary-of-the-Woods Coll. (IN)
|48%
|-9%
|52
|10%
|37654
|77
|12514
|89
|65
|Univ. of Wisconsin–Superior (WI)*
|46%
|-5%
|160
|-1%
|44484
|73
|10586
|50
|66
|Univ. of Wisconsin–Green Bay (WI)*
|55%
|-7%
|383
|-7%
|47378
|136
|11532
|70
|67
|Macalester College (MN)
|90%
|0%
|79
|7%
|59948
|353
|14169
|124
|68
|Purdue University–Main (IN)*
|76%
|-10%
|1161
|-4%
|66836
|286
|5961
|12
|69
|University of Chicago (IL)
|94%
|-2%
|150
|1%
|77585
|379
|5139
|7
|70
|Indiana Wesleyan University (IN)
|68%
|-12%
|175
|-6%
|55085
|31
|16984
|208
|71
|Rockhurst University (MO)
|76%
|-11%
|75
|-13%
|60906
|82
|16307
|192
|72
|Goshen College (IN)
|71%
|-22%
|59
|0%
|47110
|99
|15427
|153
|73
|Fort Hays State University (KS)*
|57%
|-16%
|528
|-10%
|43568
|160
|11074
|62
|74
|Saint Xavier University (IL)
|59%
|-17%
|326
|11%
|54777
|144
|11607
|71
|75
|Winona State University (MN)*
|65%
|-11%
|410
|-7%
|53369
|105
|13605
|118
|76
|Ohio State University–Main (OH)*
|78%
|-8%
|2239
|5%
|56964
|378
|10324
|67
|77
|Illinois Institute of Technology (IL)
|74%
|-6%
|187
|7%
|80238
|86
|19477
|293
|78
|Bethel University (IN)
|66%
|-17%
|170
|5%
|45792
|140
|14944
|148
|79
|Dominican University (IL)
|66%
|-10%
|218
|9%
|54868
|155
|17058
|210
|80
|Calvary University (MO)
|43%
|5%
|22
|-9%
|37336
|141
|12778
|82
|81
|Elmhurst College (IL)
|68%
|-7%
|233
|-1%
|57420
|128
|17874
|237
|82
|Calumet College of Saint Joseph (IN)
|44%
|-1%
|61
|-4%
|46632
|118
|10819
|57
|83
|Iowa State University (IA)*
|74%
|-14%
|1249
|-1%
|59162
|186
|11618
|91
|84
|Central Christian Coll. of Kansas (KS)
|37%
|-17%
|93
|8%
|40985
|38
|14254
|120
|85
|Ball State University (IN)*
|63%
|-15%
|961
|-1%
|47556
|68
|10805
|74
|86
|Kalamazoo College (MI)
|84%
|-1%
|72
|5%
|57957
|290
|18596
|285
|87
|Univ. of Wisconsin–Whitewater (WI)*
|64%
|-10%
|592
|-7%
|50958
|314
|11892
|77
|88
|Rochester College (MI)
|56%
|-20%
|133
|-14%
|44108
|32
|18373
|253
|89
|Saint Mary's Univ. of MN (MN)
|68%
|-11%
|148
|-1%
|56569
|103
|15680
|195
|90
|University of Illinois–Springfield (IL)*
|55%
|-15%
|241
|-1%
|51336
|117
|9839
|35
|91
|Augsburg University (MN)
|62%
|-8%
|233
|12%
|55143
|150
|21776
|334
|92
|Loras College (IA)
|67%
|-16%
|74
|-2%
|53228
|101
|17266
|211
|93
|Upper Iowa University (IA)
|50%
|-10%
|493
|3%
|50541
|43
|22132
|342
|94
|College of Saint Scholastica (MN)
|73%
|-8%
|232
|2%
|60210
|108
|19913
|307
|95
|Graceland University–Lamoni (IA)
|60%
|-20%
|150
|12%
|43619
|67
|16858
|206
|96
|Grinnell College (IA)
|87%
|2%
|92
|7%
|61009
|361
|14660
|142
|97
|Albion College (MI)
|65%
|-14%
|68
|-3%
|56147
|41
|13490
|108
|98
|Univ. of Wisconsin–Eau Claire (WI)*
|65%
|-11%
|486
|-2%
|53744
|224
|12697
|94
|99
|Hamline University (MN)
|68%
|-12%
|191
|10%
|55533
|170
|17128
|214
|100
|Dickinson State University (ND)*
|41%
|-5%
|61
|-13%
|48612
|98
|10712
|34
|101
|University of Nebraska–Omaha (NE)*
|51%
|-9%
|618
|3%
|51052
|47
|11766
|97
|102
|Ohio State University–Lima (OH)*
|16%
|0%
|24
|-11%
|56964
|3
|11491
|53
|103
|Saint John's University (MN)
|75%
|-9%
|74
|0%
|72070
|60
|16661
|215
|104
|Univ. of Minnesota–Duluth (MN)*
|62%
|-11%
|433
|-3%
|56947
|278
|9889
|38
|105
|Faith Bapt. Bible Coll./Theo. Sem. (IA)
|50%
|-3%
|14
|15%
|40437
|260
|14222
|119
|106
|Greenville University (IL)
|59%
|-8%
|98
|-1%
|43446
|115
|18574
|258
|107
|St. Cloud State University (MN)*
|51%
|-13%
|615
|-9%
|52410
|92
|11688
|73
|108
|University of MO–Columbia (MO)*
|69%
|-14%
|1110
|1%
|59030
|111
|12500
|110
|109
|Millikin University (IL)
|63%
|-22%
|173
|-5%
|46821
|116
|17012
|205
|110
|Bradley University (IL)
|76%
|-12%
|250
|-3%
|64102
|54
|19181
|289
|111
|Southwestern College (KS)
|45%
|-5%
|110
|-2%
|50970
|29
|23052
|361
|112
|Indiana University–East (IN)*
|46%
|-11%
|184
|-4%
|39928
|239
|6421
|6
|113
|Grace Christian University (MI)
|37%
|-12%
|50
|11%
|35888
|269
|11903
|63
|114
|Indiana University–Kokomo (IN)*
|42%
|-11%
|121
|1%
|41706
|137
|5633
|5
|115
|University of WI–Stout (WI)*
|60%
|-10%
|441
|-2%
|54416
|276
|12602
|92
|116
|IN Inst. of Tech Coll. Prof. Studies (IN)
|26%
|-13%
|173
|0%
|47063
|30
|17487
|223
|117
|Grand Valley State University (MI)*
|66%
|-13%
|1347
|-2%
|51783
|181
|12546
|112
|118
|Trine–Regional/Non-Traditional (IN)
|60%
|-33%
|63
|-9%
|53838
|7
|12839
|100
|119
|Carleton College (MN)
|93%
|-5%
|63
|6%
|68733
|336
|13627
|111
|120
|Avila University (MO)
|55%
|-12%
|87
|5%
|50287
|89
|15946
|181
|121
|Wabash College (IN)
|75%
|-11%
|54
|-1%
|63061
|84
|14586
|134
|122
|Baker University (KS)
|61%
|-7%
|115
|-4%
|58859
|55
|20059
|310
|123
|Oakland University (MI)*
|57%
|-13%
|872
|-4%
|54279
|109
|9169
|43
|124
|Blackburn College (IL)
|45%
|-11%
|45
|10%
|40080
|149
|15481
|155
|125
|Drury U. Coll. Cont. Prof. Studies (MO)
|33%
|-19%
|154
|8%
|38356
|113
|13123
|88
|126
|Dordt University (IA)
|72%
|-4%
|90
|1%
|50253
|246
|22560
|351
|127
|Knox College (IL)
|74%
|-7%
|99
|6%
|50241
|231
|17411
|242
|128
|MN State Univ.–Moorhead (MN)*
|54%
|-9%
|339
|-4%
|48297
|132
|13990
|122
|129
|Central Michigan University (MI)*
|61%
|-14%
|1189
|-4%
|51042
|80
|13003
|121
|130
|University of Iowa (IA)*
|71%
|-14%
|849
|0%
|60472
|93
|15693
|196
|131
|Univ. of Wisconsin–Oshkosh (WI)*
|58%
|-8%
|549
|-15%
|49994
|61
|12180
|105
|132
|SD School of Mines & Tech. (SD)*
|52%
|-9%
|73
|5%
|71282
|33
|17796
|234
|133
|Butler University (IN)
|82%
|-12%
|128
|-5%
|69703
|12
|31785
|384
|134
|Univ. of St. Francis–Fort Wayne (IN)
|57%
|-18%
|107
|5%
|47199
|85
|14631
|135
|135
|Waldorf University (IA)°
|52%
|-4%
|102
|-6%
|45091
|178
|20304
|302
|136
|Eureka College (IL)
|60%
|-22%
|56
|-5%
|43741
|87
|18335
|250
|137
|Hastings College (NE)
|58%
|-9%
|66
|1%
|48983
|138
|18240
|245
|138
|Aurora University (IL)
|64%
|-11%
|318
|4%
|51480
|197
|14378
|160
|139
|Harris-Stowe State University (MO)*
|18%
|-11%
|76
|9%
|32644
|114
|10574
|33
|140
|Mt. Vernon Nazarene Univ. (OH)
|64%
|-12%
|96
|3%
|47846
|173
|19279
|278
|141
|Grace College & Theo. Seminary (IN)
|71%
|-9%
|123
|-2%
|43467
|342
|16728
|204
|142
|Wisconsin Lutheran College (WI)
|62%
|-15%
|74
|10%
|49611
|273
|15469
|154
|143
|Ashland University (OH)
|65%
|-14%
|188
|-7%
|49677
|106
|17799
|235
|144
|Bemidji State University (MN)*
|51%
|-10%
|290
|-4%
|48458
|234
|12283
|86
|145
|Friends University (KS)
|52%
|-2%
|138
|-1%
|49866
|202
|18298
|251
|146
|Univ. of Wisconsin–Platteville (WI)*
|56%
|-9%
|384
|-3%
|54267
|292
|11935
|78
|147
|Spring Arbor University (MI)
|64%
|-14%
|273
|-6%
|45872
|168
|17361
|226
|148
|Univ. of Wisconsin–River Falls (WI)*
|58%
|-8%
|326
|-4%
|49191
|318
|10953
|59
|149
|Miami Univ.–Hamilton (OH)*
|14%
|-2%
|63
|-10%
|55120
|20
|11050
|41
|150
|Chadron State College (NE)*
|44%
|-7%
|112
|-3%
|44455
|97
|13386
|109
|151
|Hannibal-LaGrange University (MO)
|58%
|1%
|98
|-2%
|38099
|324
|19221
|277
|152
|MN State University–Mankato (MN)*
|54%
|-12%
|628
|-9%
|53349
|189
|12945
|101
|153
|John Carroll University (OH)
|76%
|-11%
|169
|0%
|61128
|206
|21660
|331
|154
|College of Saint Mary (NE)
|63%
|-28%
|41
|4%
|49968
|34
|10574
|49
|155
|Indiana University–Southeast (IN)*
|39%
|-13%
|197
|0%
|43526
|131
|7654
|14
|156
|Indiana University–South Bend (IN)*
|36%
|-6%
|208
|3%
|40194
|279
|6723
|8
|157
|Madonna University (MI)
|66%
|-24%
|215
|-15%
|52385
|45
|15421
|164
|158
|University of Dayton (OH)
|79%
|-9%
|206
|-9%
|68700
|56
|22367
|354
|159
|Valley City State University (ND)*
|47%
|-18%
|54
|-19%
|47051
|79
|9950
|22
|160
|William Jewell College (MO)
|63%
|-10%
|60
|-3%
|56034
|164
|17809
|231
|161
|Indiana University–Northwest (IN)*
|33%
|-9%
|130
|0%
|43240
|152
|4490
|3
|162
|Ripon College (WI)
|68%
|-11%
|61
|3%
|50266
|190
|15374
|169
|163
|Marietta College (OH)
|59%
|-11%
|81
|-8%
|51473
|210
|16643
|194
|164
|Southwest Baptist University (MO)
|53%
|-15%
|164
|5%
|41055
|143
|16292
|191
|165
|Coe College (IA)
|66%
|-7%
|82
|2%
|53541
|228
|15536
|176
|166
|Miami Univ.–Middletown (OH)*
|16%
|-5%
|45
|-21%
|55120
|10
|11350
|46
|167
|Cornerstone University (MI)
|64%
|-13%
|396
|0%
|43933
|332
|18704
|263
|168
|Taylor University (IN)
|77%
|-11%
|89
|-9%
|46009
|316
|20195
|303
|169
|Huntington University (IN)
|64%
|-10%
|67
|-4%
|40802
|233
|18597
|260
|170
|Walsh University (OH)
|60%
|-10%
|139
|-4%
|54166
|94
|14268
|156
|171
|Barclay College (KS)
|44%
|2%
|16
|12%
|37285
|158
|23447
|366
|172
|Missouri Southern State Univ. (MO)*
|40%
|-18%
|338
|9%
|40271
|237
|8598
|19
|173
|University of Detroit Mercy (MI)
|66%
|-14%
|164
|-1%
|58185
|176
|14415
|161
|174
|Marian University (WI)
|57%
|-13%
|133
|-1%
|51265
|75
|17544
|229
|175
|Olivet College (MI)
|50%
|-13%
|85
|5%
|46116
|134
|21403
|333
|176
|Univ. of Wisconsin–La Crosse (WI)*
|69%
|-10%
|393
|-9%
|55632
|214
|10923
|79
|177
|Quincy University (IL)
|55%
|-20%
|106
|-1%
|47102
|203
|14727
|127
|178
|Eastern Michigan University (MI)*
|52%
|-13%
|1285
|-2%
|46600
|147
|14163
|151
|179
|Judson University (IL)
|62%
|-9%
|103
|-7%
|50386
|208
|17902
|238
|180
|University of MO–St. Louis (MO)*
|58%
|-14%
|755
|-7%
|49618
|305
|8735
|36
|181
|University of WI–Parkside (WI)*
|41%
|-3%
|235
|-1%
|44480
|355
|8930
|23
|182
|Clarke University (IA)
|64%
|-3%
|72
|2%
|48898
|281
|21734
|343
|183
|Herzing University–Madison (WI)°
|33%
|-9%
|127
|23%
|33666
|172
|24402
|369
|184
|IN Univ.-Purdue U.–Indianapolis (IN)*
|51%
|-14%
|957
|1%
|49010
|216
|7985
|29
|185
|Grand View University (IA)
|60%
|-9%
|191
|4%
|51354
|148
|24615
|370
|186
|University of Evansville (IN)
|71%
|-16%
|123
|-9%
|51201
|169
|17221
|218
|187
|Wayne State College (NE)*
|51%
|-16%
|189
|-1%
|44935
|153
|12183
|84
|188
|Miami University–Oxford (OH)*
|80%
|-8%
|497
|-5%
|55120
|327
|17957
|259
|189
|Franklin College (IN)
|63%
|-12%
|68
|-3%
|49494
|122
|16608
|212
|190
|University of Saint Mary (KS)
|58%
|-9%
|67
|4%
|52684
|211
|20392
|304
|191
|MidAmerica Nazarene Univ. (KS)
|67%
|-16%
|187
|-7%
|52984
|62
|26087
|373
|192
|Malone University (OH)
|57%
|-15%
|133
|2%
|47127
|209
|16049
|187
|193
|St. Catherine University (MN)
|60%
|-12%
|235
|5%
|53721
|175
|16504
|217
|194
|Concordia Univ.–Saint Paul (MN)
|60%
|-21%
|199
|1%
|54794
|223
|14046
|123
|195
|Notre Dame College (OH)
|40%
|-20%
|115
|-4%
|46564
|63
|16879
|201
|196
|Southern IL Univ.–Edwardsville (IL)*
|54%
|-21%
|626
|0%
|52982
|64
|9961
|61
|197
|Culver-Stockton College (MO)
|54%
|-14%
|83
|2%
|44457
|230
|19111
|273
|198
|Hanover College (IN)
|68%
|-11%
|79
|0%
|50441
|199
|15925
|189
|199
|Lincoln University (MO)*
|27%
|-16%
|114
|-4%
|35539
|243
|8910
|15
|200
|North Park University (IL)
|59%
|-9%
|176
|1%
|53139
|258
|17425
|227
|201
|Denison University (OH)
|85%
|-4%
|99
|-9%
|59054
|326
|16898
|228
|202
|Lawrence University (WI)
|79%
|-8%
|69
|14%
|49848
|371
|15407
|170
|203
|Alma College (MI)
|66%
|-17%
|94
|-3%
|50811
|207
|20231
|306
|204
|Cleveland State University (OH)*
|52%
|-15%
|904
|8%
|48179
|241
|14889
|173
|205
|DePaul University (IL)
|69%
|-8%
|1206
|4%
|65367
|127
|27086
|376
|206
|University of St. Francis (IL)
|67%
|-17%
|144
|-7%
|60209
|88
|14150
|150
|207
|Southeast MO State University (MO)*
|49%
|-16%
|496
|0%
|41287
|287
|11133
|64
|208
|University of Central Missouri (MO)*
|54%
|-20%
|630
|-5%
|45036
|255
|12040
|81
|209
|Lindenwood University (MO)
|54%
|-14%
|492
|2%
|48045
|310
|14750
|146
|210
|Pittsburg State University (KS)*
|55%
|-20%
|377
|0%
|46826
|256
|12228
|85
|211
|Saginaw Valley State University (MI)*
|49%
|-15%
|431
|-3%
|47244
|195
|12168
|83
|212
|Wilmington College (OH)
|57%
|-12%
|107
|1%
|45759
|303
|19221
|276
|213
|Holy Cross College (IN)
|50%
|10%
|34
|3%
|46031
|335
|16793
|222
|214
|Cedarville University (OH)
|72%
|-12%
|127
|-1%
|51378
|331
|18258
|248
|215
|Manchester University (IN)
|53%
|-14%
|73
|6%
|47603
|220
|14687
|139
|216
|Franklin University (OH)
|39%
|-16%
|474
|-13%
|52109
|212
|9884
|37
|217
|University of Sioux Falls (SD)
|60%
|-6%
|66
|0%
|49097
|304
|18182
|246
|218
|Concordia University–Nebraska (NE)
|63%
|-9%
|70
|-12%
|46958
|238
|18566
|257
|219
|University of Nebraska–Lincoln (NE)*
|67%
|-13%
|810
|-2%
|54025
|257
|13838
|140
|220
|Muskingum University (OH)
|53%
|-14%
|128
|3%
|46056
|188
|16552
|199
|221
|Illinois College (IL)
|65%
|-20%
|75
|-5%
|49232
|121
|13331
|104
|222
|Webster University (MO)
|63%
|-15%
|263
|2%
|48314
|219
|20437
|308
|223
|Viterbo University (WI)
|60%
|-13%
|129
|-2%
|50759
|251
|15113
|157
|224
|Bethel University (MN)
|71%
|-12%
|222
|-2%
|56912
|184
|21247
|332
|225
|Chicago State University (IL)*
|33%
|-20%
|338
|-4%
|42147
|70
|10977
|60
|226
|MO State Univ.–Springfield (MO)*
|57%
|-17%
|773
|-2%
|46720
|156
|13820
|137
|227
|Nebraska Wesleyan University (NE)
|65%
|-16%
|97
|11%
|54302
|166
|21902
|337
|228
|University of Michigan–Flint (MI)*
|50%
|-16%
|453
|-1%
|47332
|253
|9500
|51
|229
|Northern Illinois University (IL)*
|58%
|-20%
|1243
|-4%
|54086
|104
|13314
|126
|230
|University of Dubuque (IA)
|51%
|-17%
|143
|10%
|48343
|112
|22168
|344
|231
|Bellevue University (NE)
|50%
|-21%
|765
|-13%
|58681
|90
|15937
|180
|232
|Augustana College (IL)
|72%
|-8%
|128
|-8%
|60109
|162
|18714
|288
|233
|University of North Dakota (ND)*
|52%
|-14%
|376
|-12%
|59351
|21
|13497
|129
|234
|Valparaiso University (IN)
|71%
|-12%
|174
|1%
|58296
|196
|20637
|320
|235
|NW Missouri State University (MO)*
|52%
|-16%
|323
|-3%
|44599
|270
|10854
|58
|236
|North Central College (IL)
|69%
|-8%
|165
|-7%
|56124
|285
|20969
|316
|237
|Franciscan Univ.–Steubenville (OH)
|74%
|-5%
|130
|-4%
|45420
|376
|19006
|267
|238
|Drake University (IA)
|79%
|-14%
|128
|1%
|68490
|71
|25034
|372
|239
|Bluffton University (OH)
|56%
|-7%
|79
|-2%
|45090
|265
|22988
|360
|240
|Kenyon College (OH)
|93%
|-14%
|35
|-6%
|62778
|248
|15274
|166
|241
|Union Institute & University (OH)
|71%
|-52%
|210
|-2%
|57821
|8
|19586
|287
|242
|Univ. of Northwestern–St. Paul (MN)
|62%
|-6%
|164
|-2%
|46153
|369
|17357
|224
|243
|Western Michigan University (MI)*
|60%
|-17%
|1160
|-5%
|51070
|139
|15640
|193
|244
|Washburn University (KS)*
|53%
|-21%
|230
|-7%
|46146
|180
|12807
|98
|245
|Wichita State University (KS)*
|50%
|-14%
|527
|5%
|49132
|221
|12551
|113
|246
|Purdue University Northwest (IN)*
|46%
|-11%
|359
|-8%
|43351
|364
|8031
|17
|247
|Wittenberg University (OH)
|64%
|-17%
|93
|-3%
|55355
|52
|18187
|268
|248
|University of St. Thomas (MN)
|75%
|-7%
|255
|-3%
|69990
|125
|27615
|378
|249
|Trine University (IN)
|61%
|-12%
|85
|-12%
|53838
|261
|20298
|309
|250
|Union College (NE)
|53%
|-11%
|46
|8%
|47244
|240
|20677
|315
|251
|North Central University (MN)
|50%
|-5%
|80
|5%
|41478
|309
|20230
|305
|252
|Maharishi International Univ. (IA)
|58%
|-15%
|48
|15%
|27283
|384
|12964
|102
|253
|Mayville State University (ND)*
|41%
|-18%
|47
|-15%
|43809
|187
|10844
|39
|254
|Southern IL Univ.–Carbondale (IL)*
|54%
|-25%
|1071
|-2%
|49683
|51
|13609
|130
|255
|Hope College (MI)
|79%
|-15%
|157
|-7%
|55053
|282
|18984
|292
|256
|Ottawa University–Ottawa (KS)
|46%
|-5%
|58
|-1%
|48101
|161
|23276
|363
|257
|William Penn University (IA)
|44%
|-16%
|114
|4%
|45162
|222
|19777
|291
|258
|Augustana University (SD)
|73%
|-13%
|84
|-3%
|51889
|280
|21567
|328
|259
|Stephens College (MO)
|51%
|-19%
|69
|14%
|40587
|65
|21068
|319
|260
|Benedictine College (KS)
|64%
|-8%
|102
|4%
|48035
|339
|21813
|345
|261
|Kent State University–Kent (OH)*
|59%
|-14%
|1117
|-2%
|43928
|250
|15881
|200
|262
|Emporia State University (KS)*
|51%
|-15%
|216
|3%
|42105
|284
|13135
|106
|263
|Morningside University (IA)
|58%
|-11%
|99
|-2%
|52081
|159
|21298
|322
|264
|McKendree University (IL)
|57%
|-14%
|158
|-7%
|50302
|163
|19280
|279
|265
|North Dakota State Univ.–Main (ND)*
|59%
|-14%
|416
|-7%
|57591
|119
|13868
|144
|266
|University of WI–Milwaukee (WI)*
|49%
|-11%
|1015
|-1%
|51938
|193
|14082
|147
|267
|University of Kansas (KS)*
|65%
|-20%
|767
|1%
|57690
|126
|15962
|202
|268
|Tabor College (KS)
|50%
|-11%
|69
|-2%
|45374
|249
|21527
|336
|269
|University of Southern Indiana (IN)*
|48%
|-14%
|393
|-8%
|43074
|328
|10670
|54
|270
|Baldwin Wallace University (OH)
|65%
|-14%
|224
|4%
|51090
|321
|20258
|298
|271
|Indiana State University (IN)*
|45%
|-20%
|692
|0%
|44204
|69
|11748
|95
|272
|Purdue University–Fort Wayne (IN)*
|37%
|-10%
|405
|-7%
|43470
|338
|8553
|18
|273
|Cornell College (IA)
|73%
|-6%
|92
|4%
|50721
|362
|19541
|313
|274
|Wayne State University (MI)*
|47%
|-14%
|1157
|7%
|47716
|317
|12240
|107
|275
|Kansas State University (KS)*
|62%
|-16%
|835
|-1%
|53040
|259
|15175
|184
|276
|Northern Michigan University (MI)*
|53%
|-16%
|410
|-7%
|43189
|352
|11845
|75
|277
|Sterling College (KS)
|46%
|-9%
|62
|1%
|43240
|288
|19984
|295
|278
|Case Western Reserve Univ. (OH)
|85%
|-3%
|195
|2%
|79838
|375
|18830
|284
|279
|Drury University (MO)
|61%
|-8%
|83
|9%
|38356
|380
|15678
|172
|280
|College of Wooster (OH)
|76%
|-7%
|98
|-2%
|53176
|358
|16465
|207
|281
|Aquinas College (MI)
|61%
|-10%
|103
|-13%
|44270
|323
|14671
|143
|282
|Ohio University–Main (OH)*
|66%
|-15%
|1036
|-3%
|48406
|297
|18684
|275
|283
|Lakeland University (WI)
|50%
|-15%
|139
|1%
|51232
|264
|19798
|290
|284
|Bethel College (KS)
|46%
|-17%
|36
|2%
|47613
|120
|21098
|324
|285
|Dakota Wesleyan University (SD)
|54%
|-8%
|56
|-1%
|47843
|330
|20134
|300
|286
|Bowling Green State Univ. (OH)*
|60%
|-18%
|891
|-9%
|46239
|123
|14993
|177
|287
|Southwest MN State Univ. (MN)*
|49%
|-15%
|148
|-27%
|45222
|200
|11454
|69
|288
|Bethany College (KS)
|39%
|7%
|42
|8%
|44164
|296
|23715
|367
|289
|Monmouth College (IL)
|60%
|-14%
|105
|-5%
|48330
|266
|14564
|133
|290
|University of Indianapolis (IN)
|55%
|-16%
|233
|2%
|49024
|124
|17268
|239
|291
|Luther College (IA)
|78%
|-11%
|95
|-6%
|53716
|283
|20084
|323
|292
|Saint Norbert College (WI)
|72%
|-3%
|100
|-3%
|53346
|349
|21463
|356
|293
|University of Mary (ND)
|56%
|-16%
|89
|-13%
|57141
|39
|15405
|188
|294
|Briar Cliff University (IA)
|49%
|-8%
|88
|1%
|48584
|213
|20177
|312
|295
|Olivet Nazarene University (IL)
|64%
|-19%
|201
|-6%
|49202
|312
|16285
|190
|296
|Concordia University–Chicago (IL)
|51%
|-14%
|139
|4%
|48676
|315
|15866
|178
|297
|Adrian College (MI)
|49%
|-19%
|108
|-11%
|52169
|102
|22064
|348
|298
|Saint Louis University–Main (MO)
|70%
|-12%
|334
|-1%
|67906
|185
|20569
|318
|299
|University of Mount Union (OH)
|61%
|-16%
|144
|-2%
|51405
|247
|20277
|299
|300
|Calvin College (MI)
|75%
|-16%
|198
|-3%
|52042
|350
|21957
|339
|301
|Edgewood College (WI)
|65%
|-14%
|131
|-2%
|54143
|167
|22284
|352
|302
|Oberlin College (OH)
|87%
|1%
|61
|-12%
|50202
|382
|15676
|182
|303
|Benedictine University (IL)
|56%
|-8%
|302
|5%
|59399
|343
|22486
|350
|304
|Martin University (IN)
|10%
|-20%
|24
|18%
|26631
|40
|15050
|158
|305
|University of Jamestown (ND)
|48%
|-10%
|44
|-6%
|51464
|205
|17360
|225
|306
|Northwestern College (IA)
|66%
|-17%
|71
|-1%
|47175
|311
|21011
|317
|307
|Bethany Lutheran College (MN)
|53%
|-5%
|41
|-8%
|42936
|346
|12346
|76
|308
|Heidelberg University (OH)
|50%
|-13%
|80
|2%
|46569
|291
|18036
|241
|309
|Defiance College (OH)
|40%
|-15%
|57
|1%
|44237
|135
|24102
|371
|310
|York University (NE)
|48%
|-22%
|33
|0%
|36927
|347
|16330
|186
|311
|Ohio Wesleyan University (OH)
|67%
|-12%
|91
|-1%
|51881
|225
|21175
|353
|312
|Ohio Dominican University (OH)
|48%
|-13%
|94
|3%
|47377
|299
|19308
|280
|313
|Anderson University (IN)
|57%
|-19%
|94
|-3%
|44166
|242
|18789
|265
|314
|Newman University (KS)
|57%
|-26%
|97
|-20%
|50521
|81
|15757
|175
|315
|Ctrl. Meth.–Lib. Arts/Sciences (MO)
|51%
|-17%
|80
|10%
|41102
|360
|22009
|347
|316
|Trinity International–Illinois (IL)
|49%
|-4%
|65
|-10%
|43904
|333
|17983
|261
|317
|Minot State University (ND)*
|44%
|-19%
|111
|-17%
|46230
|171
|10116
|40
|318
|Missouri Western State Univ. (MO)*
|34%
|-17%
|254
|-6%
|39857
|268
|10247
|42
|319
|Concordia College–Moorhead (MN)
|72%
|-15%
|128
|-9%
|53521
|322
|19015
|294
|320
|Youngstown State University (OH)*
|40%
|-24%
|541
|-2%
|40538
|325
|10359
|45
|321
|University of South Dakota (SD)*
|52%
|-18%
|326
|-9%
|47817
|95
|17055
|232
|322
|Crown College (MN)
|54%
|-6%
|59
|-9%
|42595
|354
|23215
|358
|323
|University of Cincinnati–Main (OH)*
|67%
|-14%
|1005
|-2%
|50333
|373
|17616
|249
|324
|University of MO–Kansas City (MO)*
|53%
|-17%
|615
|-4%
|54027
|313
|12608
|116
|325
|Northland College (WI)
|57%
|-19%
|49
|13%
|41577
|381
|17208
|209
|326
|Rockford University (IL)
|45%
|-22%
|84
|-2%
|51237
|28
|22017
|340
|327
|Doane University (NE)
|63%
|-18%
|152
|-6%
|49638
|295
|21904
|338
|328
|Lawrence Technological Univ. (MI)
|58%
|-20%
|43
|-8%
|68312
|13
|31648
|383
|329
|Wartburg College (IA)
|65%
|-14%
|84
|-9%
|54262
|232
|18319
|274
|330
|Peru State College (NE)*
|43%
|-26%
|104
|-5%
|43053
|183
|13486
|114
|331
|University of Findlay (OH)
|62%
|-13%
|146
|-14%
|53283
|227
|20925
|325
|332
|Lourdes University (OH)
|39%
|-11%
|116
|-3%
|42714
|277
|16724
|203
|333
|Wright State U.–Lake Campus (OH)*
|19%
|-15%
|20
|-13%
|46022
|194
|10142
|28
|334
|South Dakota State University (SD)*
|54%
|-15%
|426
|-10%
|51022
|179
|16477
|216
|335
|Otterbein University (OH)
|62%
|-13%
|129
|-2%
|50249
|367
|18710
|264
|336
|McPherson College (KS)
|46%
|-10%
|56
|-3%
|45030
|357
|21312
|330
|337
|Columbia College–Chicago (IL)
|52%
|-12%
|620
|4%
|41821
|345
|23968
|364
|338
|Univ. of AR–Grantham (AR)
|23%
|-25%
|144
|-3%
|N/A
|177
|9112
|26
|339
|Kansas Wesleyan University (KS)
|43%
|-12%
|56
|10%
|44529
|337
|22075
|349
|340
|Midland University (NE)
|50%
|-11%
|99
|-12%
|51433
|244
|18524
|256
|341
|Earlham College (IN)
|66%
|-14%
|50
|0%
|44690
|348
|16770
|221
|342
|Black Hills State University (SD)*
|38%
|-14%
|149
|-11%
|41090
|254
|14949
|149
|343
|Saint Ambrose University (IA)
|65%
|-15%
|157
|-4%
|56209
|192
|23360
|362
|344
|Loyola University–Chicago (IL)
|73%
|-12%
|642
|2%
|65012
|294
|27999
|379
|345
|Mount St. Joseph University (OH)
|56%
|-19%
|74
|-10%
|50638
|198
|14582
|163
|346
|Lake Erie College (OH)
|52%
|-21%
|58
|-8%
|46297
|235
|18631
|262
|347
|Lincoln Christian University (IL)
|53%
|-24%
|43
|1%
|38912
|351
|15436
|165
|348
|Creighton University (NE)
|73%
|-7%
|132
|-5%
|69261
|307
|25974
|374
|349
|DeVry University–Columbus (GA)°
|24%
|-9%
|159
|-3%
|44851
|274
|26140
|375
|350
|Carthage College (WI)
|60%
|-13%
|143
|2%
|55318
|340
|24366
|368
|351
|Westminster College (MO)
|57%
|-20%
|54
|4%
|48496
|204
|20150
|326
|352
|Columbia College (MO)
|32%
|-23%
|924
|-3%
|43884
|91
|27384
|377
|353
|Roosevelt University (IL)
|50%
|-10%
|535
|3%
|44647
|365
|21426
|335
|354
|Northern State University (SD)*
|46%
|-18%
|87
|-18%
|43961
|272
|14740
|145
|355
|Capital University (OH)
|60%
|-20%
|183
|-3%
|50231
|341
|20227
|296
|356
|Shawnee State University (OH)*
|34%
|-21%
|190
|2%
|38152
|319
|12550
|90
|357
|Central College (IA)
|69%
|-15%
|73
|-13%
|51579
|363
|18199
|270
|358
|Concordia University–Wisconsin (WI)
|53%
|-12%
|261
|-5%
|50097
|306
|20350
|314
|359
|Missouri Valley College (MO)
|30%
|-13%
|85
|-15%
|40286
|289
|19004
|269
|360
|Baker College (MI)
|22%
|-13%
|559
|-1%
|32829
|374
|12717
|96
|361
|Evangel University (MO)
|53%
|-20%
|148
|0%
|44122
|334
|21534
|327
|362
|Wright State University–Main (OH)*
|44%
|-21%
|697
|-1%
|46022
|271
|14373
|159
|363
|Carroll University (WI)
|61%
|-17%
|144
|-1%
|51325
|366
|20255
|297
|364
|Park University (MO)
|28%
|-24%
|386
|-10%
|52531
|157
|14516
|131
|365
|University of Toledo (OH)*
|47%
|-23%
|808
|2%
|49001
|263
|14967
|174
|366
|Mount Marty University (SD)
|52%
|-24%
|41
|-15%
|43428
|262
|17282
|220
|367
|Marian University (IN)
|58%
|-15%
|93
|-16%
|54391
|302
|16409
|213
|368
|William Woods University (MO)
|61%
|-15%
|67
|-4%
|41581
|344
|22766
|357
|369
|Great Lakes Christian College (MI)
|19%
|-39%
|7
|4%
|32553
|229
|15093
|136
|370
|Ohio Christian University (OH)
|29%
|-20%
|173
|7%
|40026
|252
|22803
|355
|371
|DeVry University–Chicago (IL)°
|19%
|-16%
|934
|6%
|44851
|298
|28512
|380
|372
|Missouri Baptist University (MO)
|52%
|-22%
|161
|-20%
|41212
|359
|19391
|283
|373
|Dakota State University (SD)*
|41%
|-17%
|86
|-8%
|44996
|370
|16468
|198
|374
|Andrews University (MI)
|57%
|-14%
|118
|-6%
|51150
|377
|17358
|240
|375
|Concordia University–Ann Arbor (MI)
|37%
|-15%
|30
|-8%
|50097
|191
|23969
|365
|376
|Hebrew Theological College (IL)
|9%
|-6%
|12
|-20%
|29171
|217
|9815
|21
|377
|Xavier University (OH)
|69%
|-19%
|144
|-12%
|61383
|218
|29662
|381
|378
|Davenport University (MI)
|35%
|-19%
|307
|-3%
|40650
|383
|17637
|230
|379
|Tiffin University (OH)
|23%
|-19%
|219
|-1%
|46081
|275
|21598
|329
|380
|University of Akron–Main (OH)*
|43%
|-23%
|823
|-6%
|44910
|368
|17556
|247
|381
|Walden University (MN)°
|28%
|-50%
|628
|-5%
|50802
|16
|18772
|282
|382
|Indiana Inst. of Technology (IN)
|28%
|-25%
|75
|-3%
|47063
|356
|18104
|243
|383
|East-West University (IL)
|14%
|-26%
|35
|20%
|29841
|372
|17992
|266
|384
|Capella University (MN)°
|18%
|-100%
|491
|3%
|56175
|36
|17140
|236