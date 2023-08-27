Below are our rankings of America’s Best Bang for the Buck Colleges—our exclusive list of schools ranked according to how well they help non-wealthy students attain marketable degrees at affordable prices. The list is created by isolating the social mobility metrics from the main rankings of four-year institutions. Click here for detailed methodology, here for all of our other rankings, and here to download the full data set.
|Rank
|Name
|8-year graduation rate
|Pell/non-Pell graduation rate gap
|Number of Pell graduates
|Actual vs. predicted Pell enrollment
|Median earnings 10 years after entering college
|Earnings performance rank
|Net price of attendance for families below $75,000 income
|Net price rank
|1
|Berea College (KY)
|67%
|-17%
|279
|41%
|38946
|13
|4498
|1
|2
|Wade College (TX)
|62%
|100%
|22
|9%
|33317
|68
|18422
|169
|3
|Texas A&M International Univ. (TX)*
|53%
|1%
|671
|17%
|47029
|31
|3286
|2
|4
|Simmons College of Kentucky (KY)
|20%
|48%
|1
|-10%
|N/A
|56
|6486
|3
|5
|Univ. of TX–Rio Grande Valley (TX)*
|56%
|-6%
|2257
|22%
|46797
|45
|3724
|4
|6
|Univ. of Houston–Downtown (TX)*
|45%
|4%
|1133
|4%
|51399
|38
|9994
|37
|7
|Tougaloo College (MS)
|43%
|6%
|95
|17%
|34680
|25
|12099
|58
|8
|Univ. of Houston–Clear Lake (TX)*
|68%
|-5%
|492
|5%
|54472
|19
|10297
|55
|9
|Sam Houston State University (TX)*
|60%
|-4%
|1284
|2%
|51188
|2
|12250
|85
|10
|Grambling State University (LA)*
|41%
|5%
|392
|24%
|34505
|55
|17069
|149
|11
|Vanderbilt University (TN)
|93%
|-3%
|235
|5%
|82144
|64
|6462
|16
|12
|Strayer University–Arkansas (AR)°
|7%
|48%
|5
|18%
|43290
|1
|21340
|198
|13
|King University (TN)
|73%
|-9%
|338
|10%
|50863
|4
|21405
|195
|14
|University of North TX–Dallas (TX)*
|47%
|0%
|202
|2%
|N/A
|26
|7094
|12
|15
|Mississippi Univ. for Women (MS)*
|63%
|1%
|284
|6%
|37097
|152
|11254
|53
|16
|Rust College (MS)
|37%
|0%
|147
|8%
|28395
|132
|9359
|20
|17
|Univ. of Texas–Permian Basin (TX)*
|51%
|8%
|266
|-10%
|52486
|91
|7616
|15
|18
|Texas A&M–Texarkana (TX)*
|52%
|-11%
|170
|15%
|41132
|23
|9817
|34
|19
|University of Texas–Arlington (TX)*
|58%
|-3%
|2176
|4%
|56314
|66
|13566
|112
|20
|Northeastern State University (OK)*
|45%
|-12%
|604
|8%
|41714
|84
|8660
|23
|21
|Parker University (TX)
|74%
|0%
|24
|24%
|45289
|209
|18791
|175
|22
|Le Moyne-Owen College (TN)
|28%
|-5%
|86
|20%
|29756
|34
|8948
|18
|23
|University of the Cumberlands (KY)
|60%
|-5%
|539
|5%
|41272
|21
|13390
|106
|24
|University of Texas–El Paso (TX)*
|48%
|-10%
|1860
|13%
|45936
|27
|8658
|33
|25
|University of Houston–Victoria (TX)*
|51%
|-2%
|210
|0%
|48993
|60
|8328
|21
|26
|Midwestern State University (TX)*
|52%
|-10%
|287
|-5%
|51702
|5
|8525
|22
|27
|University of Texas–San Antonio (TX)*
|51%
|0%
|1856
|10%
|52464
|119
|9253
|40
|28
|Texas A&M–College Station (TX)*
|83%
|-11%
|2137
|-2%
|68722
|85
|13941
|119
|29
|Mississippi Valley State Univ. (MS)*
|43%
|0%
|507
|10%
|29913
|183
|12605
|75
|30
|Rice University (TX)
|93%
|-3%
|159
|5%
|82469
|198
|5193
|8
|31
|Wiley College (TX)
|40%
|-25%
|269
|15%
|33256
|20
|13400
|77
|32
|John Brown University (AR)
|70%
|-10%
|151
|3%
|53375
|11
|18104
|164
|33
|Texas Woman's University (TX)*
|57%
|-13%
|891
|1%
|51153
|7
|8366
|28
|34
|Criswell College (TX)
|38%
|7%
|7
|10%
|N/A
|99
|13470
|79
|35
|Sul Ross State University (TX)*
|37%
|1%
|207
|6%
|44103
|35
|11302
|54
|36
|East Central University (OK)*
|42%
|-8%
|240
|1%
|41948
|59
|9210
|25
|37
|West Texas A&M University (TX)*
|53%
|-11%
|567
|9%
|47503
|78
|13012
|83
|38
|Baptist Univ. of the Americas (TX)
|27%
|4%
|4
|-5%
|32259
|10
|7926
|9
|39
|University of AR–Pine Bluff (AR)*
|35%
|-13%
|214
|6%
|33381
|109
|11085
|38
|40
|Jackson State University (MS)*
|44%
|-10%
|637
|19%
|35572
|86
|15564
|139
|41
|University of Houston (TX)*
|60%
|-3%
|2378
|13%
|58172
|212
|11229
|71
|42
|University of Texas–Tyler (TX)*
|54%
|-6%
|432
|3%
|51060
|101
|8298
|27
|43
|Christian Brothers University (TN)
|55%
|-4%
|101
|4%
|53260
|111
|11559
|59
|44
|University of Memphis (TN)*
|51%
|-15%
|1160
|13%
|44872
|58
|12252
|86
|45
|Kentucky State University (KY)*
|29%
|-4%
|128
|-4%
|35762
|97
|6628
|5
|46
|Austin Peay State University (TN)*
|42%
|-11%
|649
|14%
|40519
|110
|13206
|87
|47
|Texas State Univ.–San Marcos (TX)*
|61%
|-11%
|2169
|-3%
|52278
|81
|12572
|93
|48
|Stephen F. Austin State Univ. (TX)*
|52%
|-12%
|829
|0%
|47103
|98
|11080
|48
|49
|Tennessee Wesleyan University (TN)
|53%
|-11%
|93
|7%
|42333
|130
|10700
|31
|50
|Prairie View A&M University (TX)*
|45%
|-13%
|609
|12%
|41872
|33
|13498
|109
|51
|Johnson University (TN)
|63%
|-2%
|76
|6%
|37215
|195
|16383
|141
|52
|St. Edward's University (TX)
|61%
|0%
|289
|10%
|54826
|116
|20082
|183
|53
|Philander Smith College (AR)
|35%
|-20%
|53
|18%
|35560
|15
|14165
|96
|54
|Alcorn State University (MS)*
|40%
|-15%
|256
|26%
|33968
|80
|15702
|132
|55
|Northwestern OK State Univ. (OK)*
|32%
|-2%
|103
|1%
|41888
|41
|8845
|24
|56
|Texas A&M–Commerce (TX)*
|54%
|-10%
|760
|-2%
|46420
|49
|11576
|74
|57
|LA State Univ.–Alexandria (LA)*
|31%
|4%
|112
|-12%
|38646
|174
|6668
|6
|58
|University of Pikeville (KY)
|55%
|-14%
|389
|6%
|42295
|47
|13991
|122
|59
|Texas Wesleyan University (TX)
|45%
|7%
|138
|4%
|50151
|18
|21073
|196
|60
|Paul Quinn College (TX)
|22%
|-25%
|17
|20%
|35673
|6
|10725
|32
|61
|Milligan University (TN)
|66%
|1%
|77
|3%
|44227
|205
|17217
|152
|62
|Texas Lutheran University (TX)
|55%
|-16%
|98
|-4%
|52822
|8
|16778
|143
|63
|Lindsey Wilson College (KY)
|48%
|-14%
|286
|14%
|34403
|100
|14667
|116
|64
|Texas Tech University (TX)*
|63%
|-10%
|1419
|-7%
|59446
|43
|12619
|94
|65
|Southeastern OK State Univ. (OK)*
|39%
|-17%
|266
|0%
|43158
|79
|7747
|17
|66
|University of TN–Martin (TN)*
|50%
|-19%
|478
|7%
|41958
|113
|9610
|29
|67
|Centre College (KY)
|83%
|-7%
|52
|2%
|59212
|138
|14922
|125
|68
|Univ. of Arkansas–Fort Smith (AR)*
|38%
|-8%
|334
|-6%
|38723
|216
|8654
|13
|69
|Bryan College (TN)
|47%
|-4%
|50
|-9%
|47344
|57
|13829
|99
|70
|LeTourneau University (TX)
|52%
|2%
|181
|-3%
|53842
|117
|20665
|188
|71
|University of St. Thomas (TX)
|61%
|0%
|117
|10%
|53773
|193
|16637
|154
|72
|OK State University–Main (OK)*
|63%
|-18%
|1100
|-1%
|53313
|90
|9886
|45
|73
|University of OK–Norman (OK)*
|65%
|-14%
|946
|1%
|58360
|30
|17527
|166
|74
|Huston-Tillotson University (TX)
|32%
|-15%
|84
|8%
|38676
|48
|13796
|88
|75
|University of Texas–Austin (TX)*
|82%
|-9%
|2234
|1%
|70276
|210
|13949
|121
|76
|Bacone College (OK)
|19%
|4%
|46
|-2%
|36841
|54
|16586
|140
|77
|Northwestern State Univ. of LA (LA)*
|41%
|-14%
|480
|-5%
|43326
|46
|12907
|81
|78
|Tennessee State University (TN)*
|41%
|-12%
|554
|3%
|41049
|72
|11657
|76
|79
|LA State Univ.–Baton Rouge (LA)*
|68%
|-15%
|926
|-5%
|58130
|39
|13942
|120
|80
|University of Central Oklahoma (OK)*
|44%
|-8%
|747
|-1%
|45726
|139
|14719
|117
|81
|Middle Tennessee State Univ. (TN)*
|49%
|-13%
|1390
|6%
|45752
|105
|10808
|62
|82
|Langston University (OK)*
|29%
|-8%
|186
|13%
|33341
|131
|11819
|61
|83
|Alice Lloyd College (KY)
|37%
|-3%
|53
|1%
|38449
|88
|14489
|102
|84
|Mid-America Christian Univ. (OK)
|34%
|-5%
|192
|7%
|45266
|32
|18643
|173
|85
|Southern Univ./A&M College (LA)*
|39%
|-5%
|389
|5%
|40038
|112
|16250
|146
|86
|University of Southern MS (MS)*
|51%
|-21%
|965
|15%
|41307
|61
|13192
|104
|87
|Rhodes College (TN)
|83%
|-6%
|68
|-3%
|67917
|87
|17784
|171
|88
|LA State Univ.–Shreveport (LA)*
|35%
|-9%
|142
|1%
|43767
|95
|8060
|19
|89
|Oklahoma Wesleyan University (OK)
|48%
|-5%
|84
|-4%
|51333
|12
|24195
|212
|90
|Welch College (TN)
|43%
|20%
|18
|-7%
|37316
|177
|18425
|170
|91
|University of the Ozarks (AR)
|52%
|-16%
|40
|-7%
|39898
|159
|11842
|46
|92
|Jarvis Christian College (TX)
|17%
|-3%
|34
|13%
|28539
|127
|13198
|73
|93
|Lincoln Memorial University (TN)
|60%
|-15%
|103
|6%
|43193
|141
|13040
|101
|94
|Tarleton State University (TX)*
|58%
|-8%
|856
|-8%
|48318
|67
|17435
|163
|95
|Wayland Baptist University (TX)
|44%
|-4%
|242
|-4%
|47079
|53
|22788
|207
|96
|University of North Texas (TX)*
|60%
|-24%
|2293
|-2%
|52640
|124
|8603
|30
|97
|Southwestern Adventist Univ. (TX)
|52%
|-25%
|83
|-3%
|47009
|24
|17516
|156
|98
|University of Kentucky (KY)*
|64%
|-17%
|893
|2%
|55174
|74
|13677
|114
|99
|Williams Baptist University (AR)
|43%
|-6%
|48
|7%
|37536
|128
|16195
|134
|100
|St. Mary's University (TX)
|61%
|-10%
|253
|10%
|54524
|172
|16767
|145
|101
|University of Tennessee (TN)*
|71%
|-15%
|1204
|7%
|54646
|192
|14189
|124
|102
|Southern Adventist University (TN)
|59%
|7%
|128
|3%
|48627
|221
|20505
|185
|103
|Murray State University (KY)*
|56%
|-22%
|496
|3%
|42486
|167
|9842
|35
|104
|Bethel University (TN)
|42%
|-7%
|607
|-9%
|42452
|165
|15306
|128
|105
|Crowley's Ridge College (AR)
|37%
|2%
|17
|2%
|28783
|204
|14262
|98
|106
|Arkansas Tech University (AR)*
|47%
|-20%
|532
|-3%
|39457
|129
|10902
|43
|107
|Texas College (TX)
|18%
|9%
|58
|-7%
|31694
|118
|14784
|107
|108
|University of Texas–Dallas (TX)*
|70%
|-3%
|1085
|20%
|62497
|227
|12427
|91
|109
|Eastern Kentucky University (KY)*
|49%
|-18%
|835
|5%
|41317
|42
|12412
|89
|110
|Morehead State University (KY)*
|48%
|-19%
|527
|1%
|38748
|161
|10230
|39
|111
|Dillard University (LA)
|46%
|-19%
|144
|14%
|37026
|65
|17508
|167
|112
|Southwestern Assemb. of God U. (TX)
|44%
|-4%
|138
|12%
|40857
|140
|22680
|205
|113
|Blue Mountain Christian Univ. (MS)
|53%
|-24%
|49
|-1%
|34697
|160
|12905
|70
|114
|Sewanee–Univ. of the South (TN)
|80%
|-3%
|72
|-5%
|57967
|134
|19512
|187
|115
|Univ. of Science & Arts of Okla. (OK)*
|40%
|-15%
|44
|-13%
|38380
|28
|7058
|7
|116
|University of TN–Southern (TN)*
|40%
|-13%
|92
|6%
|38310
|92
|18012
|161
|117
|Transylvania University (KY)
|72%
|-8%
|58
|5%
|52184
|121
|20106
|193
|118
|Tusculum College (TN)
|38%
|-11%
|83
|9%
|41526
|104
|14512
|113
|119
|Houston Baptist University (TX)
|46%
|-11%
|168
|13%
|52400
|89
|17941
|162
|120
|McMurry University (TX)
|39%
|-9%
|92
|7%
|46109
|70
|19033
|177
|121
|Cameron University (OK)*
|23%
|-15%
|180
|4%
|38113
|73
|7551
|14
|122
|Lane College (TN)
|28%
|-16%
|164
|20%
|30364
|156
|13959
|100
|123
|Southern Univ. at New Orleans (LA)*
|34%
|-11%
|171
|-1%
|34284
|171
|11202
|51
|124
|University of LA–Monroe (LA)*
|48%
|-13%
|361
|-4%
|42906
|108
|9759
|42
|125
|Ecclesia College (AR)^^
|24%
|-1%
|12
|-5%
|37803
|40
|16359
|137
|126
|Southwestern OK State Univ. (OK)*
|43%
|-12%
|219
|-2%
|44448
|155
|10566
|41
|127
|McNeese State University (LA)*
|47%
|-14%
|301
|-9%
|43477
|142
|9901
|36
|128
|Southeastern Louisiana Univ. (LA)*
|42%
|-15%
|513
|-2%
|42663
|148
|11534
|57
|129
|Delta State University (MS)*
|43%
|-11%
|227
|-8%
|38244
|115
|12787
|78
|130
|University of Mississippi (MS)*
|64%
|-18%
|1043
|-3%
|49383
|153
|10174
|52
|131
|Univ. of TN–Chattanooga (TN)*
|50%
|-10%
|593
|5%
|45048
|154
|10945
|65
|132
|Xavier University of Louisiana (LA)
|49%
|-21%
|173
|15%
|52178
|52
|18142
|165
|133
|Carson-Newman College (TN)
|52%
|-14%
|128
|11%
|43196
|94
|15810
|144
|134
|Arlington Baptist University (TX)
|19%
|16%
|11
|3%
|33164
|96
|21230
|197
|135
|Henderson State University (AR)*
|38%
|-17%
|250
|8%
|39851
|83
|13349
|90
|136
|Brescia University (KY)
|37%
|-11%
|57
|-5%
|38459
|103
|12373
|60
|137
|Howard Payne University (TX)
|45%
|-14%
|72
|-17%
|46020
|22
|19920
|182
|138
|Union College (KY)
|36%
|-13%
|68
|5%
|38975
|63
|16029
|135
|139
|Tennessee Technological Univ. (TN)*
|58%
|-13%
|661
|8%
|44362
|197
|13447
|108
|140
|Louisiana College (LA)
|38%
|-15%
|54
|1%
|43805
|44
|13384
|92
|141
|Lamar University (TX)*
|39%
|-17%
|497
|-1%
|45050
|50
|10896
|64
|142
|Rogers State University (OK)*
|24%
|-10%
|123
|-5%
|41176
|114
|13180
|72
|143
|East Tennessee State University (TN)*
|52%
|-19%
|767
|10%
|41648
|149
|11890
|80
|144
|University of Dallas (TX)
|68%
|-14%
|54
|3%
|55714
|196
|15551
|129
|145
|Lee University (TN)
|55%
|-15%
|238
|5%
|41437
|194
|16044
|136
|146
|Oklahoma Baptist University (OK)
|53%
|-15%
|118
|0%
|43978
|107
|19083
|178
|147
|Nicholls State University (LA)*
|47%
|-20%
|247
|1%
|43473
|151
|11391
|56
|148
|Texas A&M–Kingsville (TX)*
|49%
|-11%
|559
|4%
|48448
|191
|11079
|66
|149
|Thomas More College (KY)
|50%
|-25%
|57
|-7%
|57430
|3
|17211
|151
|150
|Spalding University (KY)
|47%
|-15%
|110
|-1%
|47616
|14
|21779
|199
|151
|Central Baptist College (AR)
|32%
|-12%
|39
|-1%
|41216
|82
|17174
|147
|152
|OK Panhandle State Univ. (OK)*
|25%
|-10%
|32
|-9%
|43324
|144
|8307
|11
|153
|Texas Southern University (TX)*
|32%
|-11%
|489
|14%
|35725
|150
|18427
|176
|154
|Northern Kentucky University (KY)*
|48%
|-18%
|550
|-5%
|45823
|157
|5356
|10
|155
|University of Louisville (KY)*
|54%
|-16%
|769
|-1%
|50628
|125
|14872
|131
|156
|Hallmark University (TX)
|44%
|-7%
|21
|7%
|38485
|226
|10268
|26
|157
|University of New Orleans (LA)*
|43%
|-5%
|342
|-3%
|46583
|201
|10813
|63
|158
|Kentucky Wesleyan College (KY)
|44%
|-11%
|57
|7%
|43551
|122
|21809
|202
|159
|Trinity University (TX)
|79%
|-12%
|75
|-5%
|66367
|206
|12609
|69
|160
|Southern Nazarene University (OK)
|49%
|-23%
|40
|3%
|51884
|69
|17115
|150
|161
|Arkansas State Univ. (AR)*
|52%
|-20%
|685
|4%
|38790
|173
|12245
|84
|162
|Art Institute of San Antonio (TX)°
|22%
|-4%
|61
|-3%
|37556
|9
|24379
|218
|163
|Texas Christian University (TX)
|81%
|-4%
|264
|-7%
|62421
|169
|27136
|224
|164
|Millsaps College (MS)
|67%
|-6%
|32
|-12%
|55965
|126
|20033
|192
|165
|Hendrix College (AR)
|70%
|-13%
|53
|6%
|46928
|223
|11602
|44
|166
|Randall University (OK)
|35%
|-17%
|13
|-2%
|40157
|17
|14874
|123
|167
|Cumberland University (TN)
|60%
|-17%
|106
|-7%
|47720
|76
|24661
|216
|168
|Trevecca Nazarene University (TN)
|55%
|-12%
|139
|0%
|48692
|189
|13938
|118
|169
|So. Arkansas Univ.–Main (AR)*
|41%
|-17%
|194
|7%
|39931
|166
|14399
|111
|170
|Oral Roberts University (OK)
|46%
|-13%
|156
|4%
|43227
|102
|19346
|180
|171
|Loyola University–New Orleans (LA)
|60%
|-11%
|171
|2%
|49414
|170
|17958
|172
|172
|Midway University (KY)
|44%
|-9%
|72
|6%
|40327
|163
|21199
|191
|173
|University of LA–Lafayette (LA)*
|52%
|-16%
|678
|-4%
|43715
|178
|11090
|67
|174
|Angelo State University (TX)*
|41%
|-13%
|347
|-12%
|45299
|179
|11129
|49
|175
|Oklahoma City University (OK)
|69%
|-12%
|92
|-2%
|48987
|182
|20294
|190
|176
|Asbury University (KY)
|62%
|-17%
|107
|5%
|41990
|187
|21797
|200
|177
|Belhaven University (MS)
|46%
|-9%
|228
|3%
|41957
|211
|16628
|153
|178
|Hardin-Simmons University (TX)
|50%
|-17%
|93
|1%
|48738
|36
|18114
|174
|179
|Southern Methodist University (TX)
|80%
|-7%
|232
|1%
|74593
|135
|29358
|228
|180
|Our Lady of the Lake San Antonio (TX)
|48%
|-8%
|171
|7%
|44150
|176
|17074
|158
|181
|East Texas Baptist University (TX)
|40%
|-11%
|88
|-3%
|46619
|75
|20640
|186
|182
|Texas A&M–Corpus Christi (TX)*
|45%
|-7%
|600
|4%
|48262
|180
|17104
|160
|183
|University of Arkansas (AR)*
|64%
|-19%
|906
|-5%
|53060
|175
|13174
|103
|184
|Univ. of the Incarnate Word (TX)
|53%
|-9%
|503
|2%
|50013
|181
|21432
|201
|185
|Freed-Hardeman University (TN)
|58%
|-21%
|76
|0%
|42105
|207
|14391
|110
|186
|Southwestern University (TX)
|72%
|-8%
|88
|-7%
|58696
|190
|20987
|204
|187
|Southwestern Christian Univ. (OK)
|28%
|-12%
|65
|-8%
|37621
|143
|17867
|159
|188
|Art Institute of Houston (TX)
|16%
|1%
|92
|-3%
|37556
|62
|24191
|217
|189
|North American University (TX)
|55%
|-21%
|35
|-1%
|N/A
|217
|12180
|68
|190
|Belmont University (TN)
|71%
|-12%
|217
|-1%
|50907
|162
|24173
|215
|191
|South University–Austin (TX)°
|23%
|25%
|13
|-8%
|35974
|199
|24579
|219
|192
|Maryville College (TN)
|57%
|-18%
|98
|3%
|45861
|158
|16899
|157
|193
|Georgetown College (KY)
|53%
|-16%
|59
|-4%
|48092
|106
|13769
|95
|194
|University of Central Arkansas (AR)*
|45%
|-20%
|518
|9%
|43092
|120
|14269
|126
|195
|Austin College (TX)
|70%
|-9%
|77
|0%
|58542
|219
|18302
|179
|196
|Mississippi State University (MS)*
|61%
|-23%
|1000
|3%
|47219
|202
|14370
|127
|197
|Univ. of Arkansas—Monticello (AR)*
|33%
|-31%
|115
|5%
|34519
|93
|11146
|50
|198
|University of AR–Little Rock (AR)*
|40%
|-16%
|477
|-1%
|41525
|146
|15086
|133
|199
|Western Kentucky University (KY)*
|48%
|-21%
|791
|0%
|40180
|168
|12023
|82
|200
|Oklahoma Christian University (OK)
|55%
|-15%
|77
|-4%
|45286
|213
|16093
|138
|201
|Bellarmine University (KY)
|66%
|-17%
|127
|-4%
|54329
|137
|20943
|194
|202
|Dallas Baptist University (TX)
|55%
|-15%
|122
|-6%
|51887
|71
|24081
|214
|203
|Campbellsville University (KY)
|40%
|-15%
|165
|-7%
|39316
|133
|20041
|181
|204
|Harding University (AR)
|66%
|-18%
|217
|-11%
|48897
|145
|16663
|155
|205
|Univ. of Mary Hardin–Baylor (TX)
|48%
|-14%
|207
|3%
|49800
|37
|25807
|220
|206
|Dallas Christian College (TX)
|28%
|-9%
|20
|-21%
|44268
|29
|26229
|223
|207
|Baylor University (TX)
|77%
|-11%
|558
|-10%
|61713
|147
|29243
|227
|208
|Fisk University (TN)
|34%
|-16%
|50
|19%
|42114
|77
|22415
|213
|209
|William Carey University (MS)
|49%
|-21%
|259
|-2%
|38407
|200
|12800
|97
|210
|Louisiana Tech University (LA)*
|52%
|-16%
|293
|-11%
|49736
|203
|9967
|47
|211
|University of Tulsa (OK)
|70%
|-14%
|101
|-2%
|55710
|224
|20249
|189
|212
|Concordia University–Texas (TX)
|46%
|-10%
|122
|-7%
|52154
|164
|23118
|209
|213
|Art Institute of Austin (TX)
|15%
|-6%
|85
|-5%
|37556
|51
|27831
|226
|214
|Miami Int. U. of Art/Design–Art Inst. Dallas (TX)
|18%
|-4%
|63
|-2%
|35537
|123
|26185
|222
|215
|Lyon College (AR)
|52%
|-8%
|54
|-5%
|44380
|225
|14584
|115
|216
|Kentucky Christian University (KY)
|26%
|-12%
|27
|-15%
|39767
|136
|20265
|184
|217
|Lubbock Christian University (TX)
|56%
|-23%
|121
|2%
|45580
|184
|22919
|208
|218
|Schreiner University (TX)
|51%
|-8%
|75
|-4%
|44369
|214
|23805
|210
|219
|Union University (TN)
|66%
|-13%
|189
|3%
|49991
|218
|27774
|225
|220
|Centenary College of Louisiana (LA)
|56%
|-10%
|41
|-6%
|48338
|186
|22204
|211
|221
|Ouachita Baptist University (AR)
|63%
|-21%
|71
|-11%
|45799
|188
|17632
|168
|222
|University of Holy Cross (LA)
|38%
|-37%
|52
|-14%
|48053
|16
|14119
|105
|223
|Lipscomb University (TN)
|64%
|-15%
|144
|-2%
|49706
|222
|22020
|203
|224
|Abilene Christian University (TX)
|63%
|-18%
|164
|-7%
|50315
|185
|25956
|221
|225
|South College (TN)
|37%
|-23%
|79
|8%
|33408
|215
|16291
|148
|226
|Amer. InterContinental U.–Houston (TX)
|32%
|-37%
|39
|11%
|36565
|208
|15631
|130
|227
|Mississippi College (MS)
|53%
|-20%
|189
|-8%
|45185
|220
|15709
|142
|228
|Tulane University (LA)
|67%
|-9%
|186
|-12%
|58406
|228
|22362
|206