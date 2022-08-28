Below are our rankings of America’s Best Bang for the Buck Colleges—our exclusive list of schools ranked according to how well they help non-wealthy students attain marketable degrees at affordable prices. The list is created by isolating the social mobility metrics from the main rankings of four-year institutions. Click here for detailed methodology, here for all of our other rankings, and here to download the full data set.
|Rank
|Name
|8-year graduation rate
|Pell/non-Pell graduation rate gap
|Number of Pell graduates
|Actual vs. predicted Pell enrollment
|Net price of attendance for families below $75,000 income
|% of loan principal remaining 5 years later
|Predicted principal remaining
|1
|Brigham Young University (UT)
|86%
|-9%
|1196
|24%
|10608
|44%
|55%
|2
|University of WA–Tacoma (WA)*
|76%
|-1%
|472
|10%
|7187
|43%
|57%
|3
|CA State University–Los Angeles (CA)*
|67%
|-3%
|2390
|16%
|2833
|63%
|70%
|4
|CA State U.–Maritime Academy (CA)*
|69%
|-8%
|68
|1%
|16298
|36%
|51%
|5
|CA State University–Stanislaus (CA)*
|69%
|0%
|961
|19%
|4976
|58%
|67%
|6
|CA State University–Northridge (CA)*
|68%
|-8%
|3429
|11%
|7109
|60%
|67%
|7
|Stanford University (CA)
|96%
|-2%
|261
|4%
|1446
|32%
|38%
|8
|Brigham Young University–ID (ID)
|67%
|-8%
|1126
|5%
|4479
|52%
|59%
|9
|Harvey Mudd College (CA)
|94%
|0%
|25
|11%
|18642
|13%
|28%
|10
|CA State University–Sacramento (CA)*
|69%
|-7%
|2618
|11%
|8551
|58%
|61%
|11
|CA State Univ.–Dominguez Hills (CA)*
|64%
|-4%
|1464
|20%
|3287
|67%
|72%
|12
|Pacific Rim Christian Univ. (HI)
|76%
|49%
|13
|-7%
|14880
|66%
|74%
|13
|CA State University–Bakersfield (CA)*
|56%
|-5%
|873
|18%
|5093
|65%
|69%
|14
|CA State University–Chico (CA)*
|74%
|-10%
|1267
|7%
|12336
|51%
|60%
|15
|Evergreen State College (WA)*
|68%
|-4%
|564
|15%
|11208
|60%
|61%
|16
|University of California–Davis (CA)*
|88%
|-5%
|2721
|9%
|11191
|38%
|48%
|17
|California Institute of Tech. (CA)
|93%
|4%
|23
|3%
|5991
|28%
|27%
|18
|CA Poly. St. U.–San Luis Obispo (CA)*
|84%
|-7%
|780
|3%
|15104
|33%
|41%
|19
|Utah State University (UT)*
|55%
|4%
|976
|14%
|11442
|53%
|61%
|20
|Warner Pacific Univ. Adult Prog. (OR)
|61%
|20%
|111
|-10%
|14477
|66%
|69%
|21
|CA State Poly. Univ.–Pomona (CA)*
|77%
|-5%
|1780
|16%
|11153
|51%
|55%
|22
|CA State University–Fresno (CA)*
|69%
|-10%
|2009
|12%
|4874
|60%
|65%
|23
|Univ. of California–Merced (CA)*
|69%
|-4%
|669
|23%
|11351
|50%
|60%
|24
|CA State Univ.–San Bernardino (CA)*
|70%
|-5%
|1924
|14%
|6745
|68%
|70%
|25
|CA State Univ.–Channel Islands (CA)*
|71%
|-4%
|465
|11%
|12959
|52%
|64%
|26
|CA State University–Long Beach (CA)*
|79%
|-4%
|3050
|10%
|7660
|53%
|57%
|27
|Claremont McKenna College (CA)
|93%
|-5%
|38
|2%
|11018
|31%
|37%
|28
|California State Univ.–Fullerton (CA)*
|76%
|-4%
|2932
|7%
|6130
|55%
|59%
|29
|University of CA–San Diego (CA)*
|89%
|-4%
|2343
|16%
|10603
|39%
|42%
|30
|CA State Univ.–Monterey Bay (CA)*
|67%
|-3%
|536
|10%
|10361
|55%
|61%
|31
|CA State University–San Marcos (CA)*
|65%
|-2%
|807
|4%
|10762
|56%
|63%
|32
|University of WA–Bothell (WA)*
|78%
|-7%
|356
|4%
|8006
|43%
|48%
|33
|Sonoma State University (CA)*
|70%
|-7%
|569
|-3%
|13989
|48%
|57%
|34
|Arizona State. Univ.–Skysong (AZ)*
|54%
|-9%
|498
|0%
|12694
|60%
|71%
|35
|Fresno Pacific University (CA)
|64%
|2%
|357
|19%
|16978
|63%
|66%
|36
|University of California–Irvine (CA)*
|87%
|-3%
|2560
|13%
|10044
|43%
|43%
|37
|University of California–LA (CA)*
|93%
|-4%
|2799
|11%
|9938
|43%
|42%
|38
|University of CA–Berkeley (CA)*
|93%
|-5%
|2338
|9%
|9854
|38%
|38%
|39
|San Jose State University (CA)*
|73%
|-4%
|2093
|7%
|13069
|50%
|48%
|40
|Oregon Institute of Technology (OR)*
|51%
|-11%
|227
|-5%
|14174
|50%
|58%
|41
|Washington State University (WA)*
|66%
|-13%
|1684
|-4%
|11000
|48%
|56%
|42
|Colorado School of Mines (CO)*
|77%
|-5%
|142
|-2%
|19462
|29%
|42%
|43
|Western Washington Univ. (WA)*
|73%
|-11%
|823
|2%
|12528
|45%
|50%
|44
|Pomona College (CA)
|95%
|-1%
|64
|11%
|7632
|28%
|37%
|45
|San Francisco State University (CA)*
|68%
|-2%
|2392
|1%
|12644
|55%
|57%
|46
|Thomas Aquinas College (CA)
|81%
|-1%
|30
|11%
|18435
|28%
|43%
|47
|University of CA–Santa Barbara (CA)*
|85%
|-4%
|1831
|12%
|11841
|45%
|48%
|48
|University of CA–Riverside (CA)*
|78%
|0%
|2393
|22%
|8995
|52%
|48%
|49
|University of WA–Seattle (WA)*
|83%
|-7%
|1751
|3%
|7719
|43%
|44%
|50
|Central Washington University (WA)*
|61%
|-8%
|853
|-1%
|12223
|55%
|57%
|51
|Brigham Young Univ.–Hawaii (HI)
|65%
|-10%
|138
|-1%
|11413
|49%
|58%
|52
|CA State University–East Bay (CA)*
|67%
|-9%
|1203
|9%
|10307
|59%
|60%
|53
|University of Southern CA (CA)
|93%
|-4%
|1141
|3%
|17525
|41%
|40%
|54
|Cal Poly Humboldt (CA)*
|61%
|-9%
|699
|18%
|12665
|59%
|62%
|55
|Utah Valley University (UT)*
|37%
|-7%
|903
|0%
|7995
|64%
|64%
|56
|University of Redlands (CA)
|73%
|3%
|267
|3%
|21955
|54%
|52%
|57
|Touro College Los Angeles (CA)
|54%
|-33%
|9
|11%
|17626
|43%
|71%
|58
|Montana State Univ.–Northern (MT)*
|42%
|-4%
|75
|-2%
|11636
|57%
|62%
|59
|Eastern Washington University (WA)*
|59%
|-10%
|856
|-9%
|9444
|57%
|58%
|60
|Santa Clara University (CA)
|90%
|-3%
|194
|-7%
|24217
|39%
|39%
|61
|Whitworth University (WA)
|75%
|-13%
|125
|7%
|19233
|48%
|51%
|62
|Southern Utah University (UT)*
|53%
|-10%
|311
|12%
|12419
|55%
|60%
|63
|San Diego State University (CA)*
|79%
|-5%
|2428
|-4%
|10567
|53%
|53%
|64
|University of Arizona (AZ)*
|63%
|-12%
|1982
|7%
|11343
|54%
|58%
|65
|Saint Martin's University (WA)
|65%
|-6%
|125
|5%
|18954
|57%
|58%
|66
|John Paul the Great Catholic U. (CA)
|60%
|-14%
|12
|2%
|25498
|39%
|54%
|67
|William Jessup University (CA)
|68%
|-2%
|105
|1%
|20272
|56%
|59%
|68
|Mount St. Mary's Univ.–LA (CA)
|65%
|8%
|286
|10%
|28112
|61%
|56%
|69
|Portland State University (OR)*
|53%
|-3%
|1711
|7%
|11963
|67%
|63%
|70
|Colorado State University (CO)*
|70%
|-11%
|1232
|-4%
|13669
|48%
|55%
|71
|Alaska Pacific University (AK)
|38%
|8%
|18
|8%
|18894
|59%
|60%
|72
|Linfield College (OR)
|72%
|-8%
|108
|-6%
|22925
|45%
|49%
|73
|Westminster College (UT)
|65%
|-8%
|139
|9%
|19513
|50%
|53%
|74
|University of Oregon (OR)*
|73%
|-10%
|1135
|-1%
|13706
|52%
|54%
|75
|University of Utah (UT)*
|69%
|-14%
|1433
|5%
|12519
|56%
|55%
|76
|Prescott College (AZ)
|57%
|7%
|73
|22%
|17540
|63%
|59%
|77
|Providence Christian College (CA)
|61%
|27%
|8
|-3%
|20685
|58%
|60%
|78
|Arizona State University (AZ)*
|64%
|-12%
|3189
|9%
|9652
|60%
|55%
|79
|Carroll College (MT)
|68%
|-12%
|66
|-2%
|19689
|47%
|48%
|80
|University of Portland (OR)
|82%
|-3%
|225
|-4%
|30622
|37%
|42%
|81
|University of the Pacific (CA)
|74%
|-1%
|362
|10%
|22879
|45%
|41%
|82
|Whitman College (WA)
|88%
|-3%
|43
|3%
|21290
|27%
|39%
|83
|California Lutheran University (CA)
|72%
|-4%
|212
|4%
|20723
|50%
|51%
|84
|University of CA–Santa Cruz (CA)*
|80%
|-5%
|1744
|9%
|12434
|42%
|46%
|85
|Amer. InterCont. Univ.–Online (IL)°
|23%
|-6%
|1005
|21%
|12422
|80%
|85%
|86
|DigiPen Institute of Tech. (WA)°
|44%
|-5%
|32
|12%
|35023
|41%
|48%
|87
|Soka University of America (CA)
|92%
|-9%
|31
|0%
|12337
|58%
|50%
|88
|Occidental College (CA)
|84%
|2%
|108
|6%
|16697
|36%
|35%
|89
|Pacific Lutheran University (WA)
|71%
|-15%
|197
|9%
|18247
|48%
|50%
|90
|Northern Arizona University (AZ)*
|59%
|-13%
|1719
|2%
|11363
|59%
|61%
|91
|Gonzaga University (WA)
|85%
|-4%
|216
|-9%
|25522
|41%
|44%
|92
|Warner Pacific University (OR)
|46%
|-8%
|65
|14%
|20293
|66%
|62%
|93
|Heritage University (WA)
|47%
|-32%
|111
|21%
|8602
|71%
|75%
|94
|Eastern Oregon University (OR)*
|41%
|-14%
|310
|4%
|12813
|69%
|67%
|95
|Fort Lewis College (CO)*
|47%
|-9%
|211
|-1%
|13671
|55%
|60%
|96
|Western Oregon University (OR)*
|46%
|0%
|388
|3%
|15209
|62%
|59%
|97
|Weber State University (UT)*
|42%
|-13%
|425
|-8%
|10788
|58%
|62%
|98
|University of Hawaii–Hilo (HI)*
|41%
|0%
|269
|2%
|12917
|62%
|60%
|99
|Pacific Union College (CA)
|59%
|-10%
|94
|0%
|18034
|60%
|59%
|100
|New Mexico Highlands Univ. (NM)*
|39%
|-6%
|230
|-5%
|9357
|70%
|73%
|101
|NM Inst. of Mining and Tech (NM)*
|53%
|-16%
|74
|11%
|12318
|47%
|49%
|102
|Embry-Riddle Aero.–Prescott (AZ)
|65%
|-8%
|85
|7%
|31569
|59%
|47%
|103
|University of Antelope Valley (CA)°
|74%
|28%
|53
|-8%
|21500
|70%
|68%
|104
|University of Idaho (ID)*
|58%
|-7%
|636
|-5%
|12225
|59%
|58%
|105
|Life Pacific University (CA)
|50%
|-1.64E-06
|38
|13%
|18741
|65%
|60%
|106
|Scripps College (CA)
|87%
|2%
|31
|-2%
|15306
|34%
|35%
|107
|Colorado College (CO)
|88%
|3%
|50
|1%
|10523
|35%
|36%
|108
|University of Northern CO (CO)*
|53%
|-1.31E-01
|619
|-6%
|12467
|55%
|60%
|109
|Simpson University (CA)
|72%
|-24%
|157
|2%
|21483
|55%
|59%
|110
|University of Wyoming (WY)*
|60%
|-14%
|424
|1%
|9344
|53%
|54%
|111
|Point Loma Nazarene University (CA)
|75%
|-7%
|158
|4%
|26448
|46%
|49%
|112
|University of Hawaii–West Oahu (HI)*
|51%
|5%
|155
|-8%
|10853
|63%
|62%
|113
|Saint Mary’s College of CA (CA)
|76%
|-3%
|206
|-4%
|28105
|49%
|47%
|114
|Corban University (OR)
|55%
|-10%
|63
|-2%
|19388
|51%
|56%
|115
|University of San Francisco (CA)
|76%
|0%
|398
|2%
|29203
|48%
|46%
|116
|Grand Canyon University (AZ)
|36%
|-8%
|2892
|8%
|19198
|71%
|78%
|117
|Willamette University (OR)
|75%
|-2%
|100
|4%
|25468
|43%
|44%
|118
|Oregon State University (OR)*
|64%
|-14%
|1331
|-2%
|16863
|53%
|57%
|119
|University of Colorado–Denver (CO)*
|50%
|-1%
|606
|-11%
|12863
|61%
|62%
|120
|Los Angeles Pacific University (CA)
|31%
|22%
|53
|-7%
|18930
|N/A
|72%
|121
|Pepperdine University (CA)
|84%
|1%
|240
|-7%
|30731
|46%
|46%
|122
|Seattle Pacific University (WA)
|68%
|-16%
|223
|0%
|22538
|43%
|51%
|123
|University of NV–Las Vegas (NV)*
|53%
|-7%
|1174
|3%
|9861
|66%
|60%
|124
|Chaminade Univ. of Honolulu (HI)
|45%
|-4%
|134
|7%
|24877
|65%
|68%
|125
|Holy Names University (CA)
|53%
|-8%
|79
|-15%
|19375
|66%
|65%
|126
|University of Colorado–Boulder (CO)*
|69%
|-10%
|847
|-5%
|15326
|46%
|50%
|127
|Montana Technological Univ. (MT)*
|52%
|-5%
|71
|6%
|12637
|1
|54%
|128
|Woodbury University (CA)
|62%
|-6%
|138
|6%
|24019
|63%
|60%
|129
|Whittier College (CA)
|68%
|3%
|152
|-2%
|20973
|56%
|55%
|130
|Utah Tech University (UT)*
|42%
|-3%
|246
|2%
|12161
|69%
|60%
|131
|Northwest University (WA)
|60%
|-9%
|99
|5%
|19465
|53%
|55%
|132
|Azusa Pacific University (CA)
|69%
|-6%
|453
|0%
|23412
|53%
|56%
|133
|Univ. of Montana–Western (MT)*
|46%
|-15%
|83
|-11%
|11467
|62%
|60%
|134
|University of Alaska–Fairbanks (AK)*
|33%
|-11%
|98
|-10%
|8936
|63%
|65%
|135
|Nevada State College (NV)*
|28%
|-10%
|133
|-14%
|12159
|71%
|68%
|136
|Northwest Nazarene University (ID)
|59%
|-13%
|96
|-1%
|17691
|58%
|57%
|137
|CO Technical Univ. (CO)°
|23%
|-11%
|1358
|22%
|16303
|77%
|84%
|138
|Pitzer College (CA)
|85%
|0%
|40
|-7%
|12842
|42%
|39%
|139
|St. John's College (NM)
|51%
|-5%
|25
|22%
|22434
|48%
|48%
|140
|Lewis-Clark State College (ID)*
|40%
|-19%
|206
|-7%
|9310
|66%
|61%
|141
|University of San Diego (CA)
|80%
|-5%
|210
|-9%
|24101
|46%
|47%
|142
|University of Alaska Southeast (AK)*
|35%
|1%
|37
|-18%
|8976
|64%
|66%
|143
|Seattle University (WA)
|78%
|-5%
|264
|-3%
|28549
|44%
|45%
|144
|Southern Oregon University (OR)*
|46%
|-10%
|382
|-8%
|8113
|65%
|59%
|145
|College of Idaho (ID)
|66%
|-10%
|75
|-3%
|19623
|54%
|54%
|146
|Westmont College (CA)
|76%
|4%
|74
|-5%
|25254
|41%
|42%
|147
|Vanguard Univ. of So. California (CA)
|65%
|-8%
|178
|2%
|17006
|57%
|57%
|148
|Univ. of Advancing Technology (AZ)
|31%
|5%
|63
|10%
|17128
|64%
|58%
|149
|National University (CA)
|34%
|-14%
|753
|-17%
|19370
|66%
|66%
|150
|University of Puget Sound (WA)
|78%
|-8%
|110
|3%
|28054
|41%
|40%
|151
|Bethesda University (CA)
|30%
|5%
|14
|-16%
|14563
|68%
|67%
|152
|University of La Verne (CA)
|66%
|-3%
|590
|4%
|23811
|66%
|63%
|153
|Idaho State University (ID)*
|45%
|-10%
|2555
|-4%
|15940
|69%
|65%
|154
|Regis University (CO)
|58%
|-4%
|333
|-10%
|21525
|59%
|59%
|155
|George Fox University (OR)
|73%
|-11%
|210
|-3%
|24439
|47%
|52%
|156
|California Baptist University (CA)
|62%
|-15%
|521
|8%
|21278
|62%
|58%
|157
|Northwest Christian University (OR)
|59%
|-20%
|58
|-1%
|18120
|65%
|61%
|158
|University of Denver (CO)
|75%
|-3%
|228
|-1%
|21616
|49%
|47%
|159
|Colorado Mesa University (CO)*
|36%
|-12%
|309
|-6%
|13805
|63%
|59%
|160
|Montana State Univ.–Billings (MT)*
|34%
|-9%
|161
|-12%
|12557
|62%
|65%
|161
|Univ. of CO–Colorado Springs (CO)*
|50%
|-9%
|503
|-1%
|13269
|57%
|60%
|162
|Rocky Mountain College (MT)
|50%
|-11%
|67
|-2%
|16503
|54%
|56%
|163
|University of Nevada–Reno (NV)*
|58%
|-11%
|797
|-1%
|12688
|57%
|55%
|164
|Rocky Mt. Coll. of Art & Design (CO)
|35%
|2%
|70
|12%
|20990
|58%
|62%
|165
|Art Center College of Design (CA)
|71%
|-4%
|134
|9%
|40928
|54%
|51%
|166
|La Sierra University (CA)
|52%
|0%
|402
|2%
|20722
|67%
|58%
|167
|Walla Walla University (WA)
|60%
|-17%
|93
|-10%
|18179
|51%
|53%
|168
|Adams State University (CO)*
|39%
|-3%
|157
|3%
|11477
|68%
|64%
|169
|Metropolitan State U. Denver (CO)*
|36%
|-6%
|1034
|-10%
|13189
|69%
|63%
|170
|University of Hawaii–Manoa (HI)*
|62%
|-5%
|849
|-1%
|12625
|53%
|46%
|171
|Humphreys–Stockton/Modesto (CA)
|38%
|-12%
|68
|7%
|9568
|82%
|75%
|172
|Lewis & Clark College (OR)
|78%
|-9%
|111
|3%
|22652
|41%
|41%
|173
|Sierra Nevada College (NV)
|53%
|-4%
|48
|-6%
|25495
|58%
|59%
|174
|University of Phoenix–Nevada (NV)°
|39%
|-5%
|154
|-17%
|14777
|79%
|68%
|175
|Loyola Marymount University (CA)
|82%
|-4%
|294
|-7%
|32960
|46%
|46%
|176
|Ashford University (IA)°
|21%
|0%
|6103
|-7%
|20072
|78%
|71%
|177
|Western Governors University (UT)
|50%
|-27%
|3326
|17%
|9544
|70%
|56%
|178
|Montana State University (MT)*
|54%
|-10%
|635
|-3%
|17033
|52%
|53%
|179
|University of Montana (MT)*
|45%
|-17%
|446
|7%
|13970
|61%
|58%
|180
|Pacific University (OR)
|66%
|-13%
|132
|1%
|23845
|48%
|48%
|181
|Arizona Christian University (AZ)
|45%
|-3%
|33
|-10%
|22866
|62%
|63%
|182
|CO State University–Pueblo (CO)*
|39%
|-9%
|324
|-2%
|11904
|65%
|60%
|183
|Western Colorado University (CO)*
|49%
|-11%
|102
|-13%
|14447
|54%
|56%
|184
|Hope International University (CA)
|41%
|-3%
|37
|-2%
|17921
|61%
|62%
|185
|University of Phoenix–Phoenix (AZ)°
|27%
|-1%
|9068
|-5%
|13501
|79%
|69%
|186
|Naropa University (CO)
|57%
|-9%
|44
|17%
|24923
|61%
|60%
|187
|Biola University (CA)
|71%
|-4%
|298
|-2%
|27064
|48%
|48%
|188
|Colorado Christian University (CO)
|36%
|-14%
|230
|-4%
|22589
|62%
|67%
|189
|Reed College (OR)
|82%
|-5%
|56
|6%
|17265
|40%
|35%
|190
|University of Alaska–Anchorage (AK)*
|32%
|-18%
|193
|-10%
|11529
|63%
|63%
|191
|Eastern NM University–Main (NM)*
|43%
|-10%
|251
|-16%
|8796
|70%
|64%
|192
|University of Providence (MT)
|51%
|-8%
|77
|-17%
|21139
|65%
|61%
|193
|University of NM–Main (NM)*
|50%
|-12%
|657
|-2%
|14168
|70%
|63%
|194
|Hawaii Pacific University (HI)
|35%
|-7%
|183
|-9%
|26152
|60%
|60%
|195
|University of Phoenix–Hawaii (HI)°
|47%
|2%
|87
|-20%
|13118
|79%
|69%
|196
|San Diego Christian College (CA)
|39%
|2%
|80
|4%
|31103
|63%
|62%
|197
|Cogswell Polytechnic College (CA)
|41%
|-22%
|29
|4%
|27788
|61%
|60%
|198
|NM State Univ.–Main (NM)*
|52%
|-11%
|703
|-3%
|7946
|70%
|64%
|199
|University of the West (CA)
|54%
|-16%
|4
|-7%
|10367
|78%
|72%
|200
|Newschool of Arch. & Design (CA)
|59%
|-21%
|30
|0%
|34058
|68%
|67%
|201
|Multnomah University (OR)
|53%
|-15%
|50
|2%
|26754
|56%
|58%
|202
|Boise State University (ID)*
|49%
|-13%
|877
|-9%
|13560
|66%
|61%
|203
|Western New Mexico Univ. (NM)*
|32%
|-12%
|102
|-11%
|13126
|74%
|72%
|204
|Chapman University (CA)
|80%
|-3%
|292
|-7%
|34243
|49%
|44%
|205
|Master's University (CA)
|56%
|-40%
|67
|-6%
|24110
|42%
|58%
|206
|Dominican University of CA (CA)
|70%
|-11%
|122
|-2%
|28320
|49%
|42%
|207
|DeVry University–Phoenix (AZ)°
|24%
|-10%
|100
|-3%
|29404
|76%
|71%
|208
|Concordia University–Irvine (CA)
|63%
|-15%
|120
|-10%
|23230
|51%
|51%
|209
|University of the Southwest (NM)
|30%
|-8%
|33
|-9%
|17919
|73%
|66%
|210
|Univ. of Phoenix–Southern CA (CA)°
|50%
|2%
|1927
|-21%
|13233
|79%
|58%
|211
|City University of Seattle (WA)
|42%
|-33%
|59
|-21%
|20567
|64%
|68%
|212
|California Institute of the Arts (CA)
|67%
|-5%
|65
|0%
|46492
|55%
|52%
|213
|DeVry University–Ontario (CA)°
|26%
|-6%
|640
|0%
|26835
|76%
|67%
|214
|Academy of Art University (CA)°
|28%
|-20%
|245
|-4%
|32331
|70%
|72%