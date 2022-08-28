Below are our rankings of America’s Best Bang for the Buck Colleges—our exclusive list of schools ranked according to how well they help non-wealthy students attain marketable degrees at affordable prices. The list is created by isolating the social mobility metrics from the main rankings of four-year institutions. Click here for detailed methodology, here for all of our other rankings, and here to download the full data set.

﻿RankName8-year graduation ratePell/non-Pell graduation rate gapNumber of Pell graduatesActual vs. predicted Pell enrollmentNet price of attendance for families below $75,000 income% of loan principal remaining 5 years laterPredicted principal remaining
1Brigham Young University (UT)86%-9%119624%1060844%55%
2University of WA–Tacoma (WA)*76%-1%47210%718743%57%
3CA State University–Los Angeles (CA)*67%-3%239016%283363%70%
4CA State U.–Maritime Academy (CA)*69%-8%681%1629836%51%
5CA State University–Stanislaus (CA)*69%0%96119%497658%67%
6CA State University–Northridge (CA)*68%-8%342911%710960%67%
7Stanford University (CA)96%-2%2614%144632%38%
8Brigham Young University–ID (ID)67%-8%11265%447952%59%
9Harvey Mudd College (CA)94%0%2511%1864213%28%
10CA State University–Sacramento (CA)*69%-7%261811%855158%61%
11CA State Univ.–Dominguez Hills (CA)*64%-4%146420%328767%72%
12Pacific Rim Christian Univ. (HI)76%49%13-7%1488066%74%
13CA State University–Bakersfield (CA)*56%-5%87318%509365%69%
14CA State University–Chico (CA)*74%-10%12677%1233651%60%
15Evergreen State College (WA)*68%-4%56415%1120860%61%
16University of California–Davis (CA)*88%-5%27219%1119138%48%
17California Institute of Tech. (CA)93%4%233%599128%27%
18CA Poly. St. U.–San Luis Obispo (CA)*84%-7%7803%1510433%41%
19Utah State University (UT)*55%4%97614%1144253%61%
20Warner Pacific Univ. Adult Prog. (OR)61%20%111-10%1447766%69%
21CA State Poly. Univ.–Pomona (CA)*77%-5%178016%1115351%55%
22CA State University–Fresno (CA)*69%-10%200912%487460%65%
23Univ. of California–Merced (CA)*69%-4%66923%1135150%60%
24CA State Univ.–San Bernardino (CA)*70%-5%192414%674568%70%
25CA State Univ.–Channel Islands (CA)*71%-4%46511%1295952%64%
26CA State University–Long Beach (CA)*79%-4%305010%766053%57%
27Claremont McKenna College (CA)93%-5%382%1101831%37%
28California State Univ.–Fullerton (CA)*76%-4%29327%613055%59%
29University of CA–San Diego (CA)*89%-4%234316%1060339%42%
30CA State Univ.–Monterey Bay (CA)*67%-3%53610%1036155%61%
31CA State University–San Marcos (CA)*65%-2%8074%1076256%63%
32University of WA–Bothell (WA)*78%-7%3564%800643%48%
33Sonoma State University (CA)*70%-7%569-3%1398948%57%
34Arizona State. Univ.–Skysong (AZ)*54%-9%4980%1269460%71%
35Fresno Pacific University (CA)64%2%35719%1697863%66%
36University of California–Irvine (CA)*87%-3%256013%1004443%43%
37University of California–LA (CA)*93%-4%279911%993843%42%
38University of CA–Berkeley (CA)*93%-5%23389%985438%38%
39San Jose State University (CA)*73%-4%20937%1306950%48%
40Oregon Institute of Technology (OR)*51%-11%227-5%1417450%58%
41Washington State University (WA)*66%-13%1684-4%1100048%56%
42Colorado School of Mines (CO)*77%-5%142-2%1946229%42%
43Western Washington Univ. (WA)*73%-11%8232%1252845%50%
44Pomona College (CA)95%-1%6411%763228%37%
45San Francisco State University (CA)*68%-2%23921%1264455%57%
46Thomas Aquinas College (CA)81%-1%3011%1843528%43%
47University of CA–Santa Barbara (CA)*85%-4%183112%1184145%48%
48University of CA–Riverside (CA)*78%0%239322%899552%48%
49University of WA–Seattle (WA)*83%-7%17513%771943%44%
50Central Washington University (WA)*61%-8%853-1%1222355%57%
51Brigham Young Univ.–Hawaii (HI)65%-10%138-1%1141349%58%
52CA State University–East Bay (CA)*67%-9%12039%1030759%60%
53University of Southern CA (CA)93%-4%11413%1752541%40%
54Cal Poly Humboldt (CA)*61%-9%69918%1266559%62%
55Utah Valley University (UT)*37%-7%9030%799564%64%
56University of Redlands (CA)73%3%2673%2195554%52%
57Touro College Los Angeles (CA)54%-33%911%1762643%71%
58Montana State Univ.–Northern (MT)*42%-4%75-2%1163657%62%
59Eastern Washington University (WA)*59%-10%856-9%944457%58%
60Santa Clara University (CA)90%-3%194-7%2421739%39%
61Whitworth University (WA)75%-13%1257%1923348%51%
62Southern Utah University (UT)*53%-10%31112%1241955%60%
63San Diego State University (CA)*79%-5%2428-4%1056753%53%
64University of Arizona (AZ)*63%-12%19827%1134354%58%
65Saint Martin's University (WA)65%-6%1255%1895457%58%
66John Paul the Great Catholic U. (CA)60%-14%122%2549839%54%
67William Jessup University (CA)68%-2%1051%2027256%59%
68Mount St. Mary's Univ.–LA (CA)65%8%28610%2811261%56%
69Portland State University (OR)*53%-3%17117%1196367%63%
70Colorado State University (CO)*70%-11%1232-4%1366948%55%
71Alaska Pacific University (AK)38%8%188%1889459%60%
72Linfield College (OR)72%-8%108-6%2292545%49%
73Westminster College (UT)65%-8%1399%1951350%53%
74University of Oregon (OR)*73%-10%1135-1%1370652%54%
75University of Utah (UT)*69%-14%14335%1251956%55%
76Prescott College (AZ)57%7%7322%1754063%59%
77Providence Christian College (CA)61%27%8-3%2068558%60%
78Arizona State University (AZ)*64%-12%31899%965260%55%
79Carroll College (MT)68%-12%66-2%1968947%48%
80University of Portland (OR)82%-3%225-4%3062237%42%
81University of the Pacific (CA)74%-1%36210%2287945%41%
82Whitman College (WA)88%-3%433%2129027%39%
83California Lutheran University (CA)72%-4%2124%2072350%51%
84University of CA–Santa Cruz (CA)*80%-5%17449%1243442%46%
85Amer. InterCont. Univ.–Online (IL)°23%-6%100521%1242280%85%
86DigiPen Institute of Tech. (WA)°44%-5%3212%3502341%48%
87Soka University of America (CA)92%-9%310%1233758%50%
88Occidental College (CA)84%2%1086%1669736%35%
89Pacific Lutheran University (WA)71%-15%1979%1824748%50%
90Northern Arizona University (AZ)*59%-13%17192%1136359%61%
91Gonzaga University (WA)85%-4%216-9%2552241%44%
92Warner Pacific University (OR)46%-8%6514%2029366%62%
93Heritage University (WA)47%-32%11121%860271%75%
94Eastern Oregon University (OR)*41%-14%3104%1281369%67%
95Fort Lewis College (CO)*47%-9%211-1%1367155%60%
96Western Oregon University (OR)*46%0%3883%1520962%59%
97Weber State University (UT)*42%-13%425-8%1078858%62%
98University of Hawaii–Hilo (HI)*41%0%2692%1291762%60%
99Pacific Union College (CA)59%-10%940%1803460%59%
100New Mexico Highlands Univ. (NM)*39%-6%230-5%935770%73%
101NM Inst. of Mining and Tech (NM)*53%-16%7411%1231847%49%
102Embry-Riddle Aero.–Prescott (AZ)65%-8%857%3156959%47%
103University of Antelope Valley (CA)°74%28%53-8%2150070%68%
104University of Idaho (ID)*58%-7%636-5%1222559%58%
105Life Pacific University (CA)50%-1.64E-063813%1874165%60%
106Scripps College (CA)87%2%31-2%1530634%35%
107Colorado College (CO)88%3%501%1052335%36%
108University of Northern CO (CO)*53%-1.31E-01619-6%1246755%60%
109Simpson University (CA)72%-24%1572%2148355%59%
110University of Wyoming (WY)*60%-14%4241%934453%54%
111Point Loma Nazarene University (CA)75%-7%1584%2644846%49%
112University of Hawaii–West Oahu (HI)*51%5%155-8%1085363%62%
113Saint Mary’s College of CA (CA)76%-3%206-4%2810549%47%
114Corban University (OR)55%-10%63-2%1938851%56%
115University of San Francisco (CA)76%0%3982%2920348%46%
116Grand Canyon University (AZ)36%-8%28928%1919871%78%
117Willamette University (OR)75%-2%1004%2546843%44%
118Oregon State University (OR)*64%-14%1331-2%1686353%57%
119University of Colorado–Denver (CO)*50%-1%606-11%1286361%62%
120Los Angeles Pacific University (CA)31%22%53-7%18930N/A72%
121Pepperdine University (CA)84%1%240-7%3073146%46%
122Seattle Pacific University (WA)68%-16%2230%2253843%51%
123University of NV–Las Vegas (NV)*53%-7%11743%986166%60%
124Chaminade Univ. of Honolulu (HI)45%-4%1347%2487765%68%
125Holy Names University (CA)53%-8%79-15%1937566%65%
126University of Colorado–Boulder (CO)*69%-10%847-5%1532646%50%
127Montana Technological Univ. (MT)*52%-5%716%12637154%
128Woodbury University (CA)62%-6%1386%2401963%60%
129Whittier College (CA)68%3%152-2%2097356%55%
130Utah Tech University (UT)*42%-3%2462%1216169%60%
131Northwest University (WA)60%-9%995%1946553%55%
132Azusa Pacific University (CA)69%-6%4530%2341253%56%
133Univ. of Montana–Western (MT)*46%-15%83-11%1146762%60%
134University of Alaska–Fairbanks (AK)*33%-11%98-10%893663%65%
135Nevada State College (NV)*28%-10%133-14%1215971%68%
136Northwest Nazarene University (ID)59%-13%96-1%1769158%57%
137CO Technical Univ. (CO)°23%-11%135822%1630377%84%
138Pitzer College (CA)85%0%40-7%1284242%39%
139St. John's College (NM)51%-5%2522%2243448%48%
140Lewis-Clark State College (ID)*40%-19%206-7%931066%61%
141University of San Diego (CA)80%-5%210-9%2410146%47%
142University of Alaska Southeast (AK)*35%1%37-18%897664%66%
143Seattle University (WA)78%-5%264-3%2854944%45%
144Southern Oregon University (OR)*46%-10%382-8%811365%59%
145College of Idaho (ID)66%-10%75-3%1962354%54%
146Westmont College (CA)76%4%74-5%2525441%42%
147Vanguard Univ. of So. California (CA)65%-8%1782%1700657%57%
148Univ. of Advancing Technology (AZ)31%5%6310%1712864%58%
149National University (CA)34%-14%753-17%1937066%66%
150University of Puget Sound (WA)78%-8%1103%2805441%40%
151Bethesda University (CA)30%5%14-16%1456368%67%
152University of La Verne (CA)66%-3%5904%2381166%63%
153Idaho State University (ID)*45%-10%2555-4%1594069%65%
154Regis University (CO)58%-4%333-10%2152559%59%
155George Fox University (OR)73%-11%210-3%2443947%52%
156California Baptist University (CA)62%-15%5218%2127862%58%
157Northwest Christian University (OR)59%-20%58-1%1812065%61%
158University of Denver (CO)75%-3%228-1%2161649%47%
159Colorado Mesa University (CO)*36%-12%309-6%1380563%59%
160Montana State Univ.–Billings (MT)*34%-9%161-12%1255762%65%
161Univ. of CO–Colorado Springs (CO)*50%-9%503-1%1326957%60%
162Rocky Mountain College (MT)50%-11%67-2%1650354%56%
163University of Nevada–Reno (NV)*58%-11%797-1%1268857%55%
164Rocky Mt. Coll. of Art & Design (CO)35%2%7012%2099058%62%
165Art Center College of Design (CA)71%-4%1349%4092854%51%
166La Sierra University (CA)52%0%4022%2072267%58%
167Walla Walla University (WA)60%-17%93-10%1817951%53%
168Adams State University (CO)*39%-3%1573%1147768%64%
169Metropolitan State U. Denver (CO)*36%-6%1034-10%1318969%63%
170University of Hawaii–Manoa (HI)*62%-5%849-1%1262553%46%
171Humphreys–Stockton/Modesto (CA)38%-12%687%956882%75%
172Lewis & Clark College (OR)78%-9%1113%2265241%41%
173Sierra Nevada College (NV)53%-4%48-6%2549558%59%
174University of Phoenix–Nevada (NV)°39%-5%154-17%1477779%68%
175Loyola Marymount University (CA)82%-4%294-7%3296046%46%
176Ashford University (IA)°21%0%6103-7%2007278%71%
177Western Governors University (UT)50%-27%332617%954470%56%
178Montana State University (MT)*54%-10%635-3%1703352%53%
179University of Montana (MT)*45%-17%4467%1397061%58%
180Pacific University (OR)66%-13%1321%2384548%48%
181Arizona Christian University (AZ)45%-3%33-10%2286662%63%
182CO State University–Pueblo (CO)*39%-9%324-2%1190465%60%
183Western Colorado University (CO)*49%-11%102-13%1444754%56%
184Hope International University (CA)41%-3%37-2%1792161%62%
185University of Phoenix–Phoenix (AZ)°27%-1%9068-5%1350179%69%
186Naropa University (CO)57%-9%4417%2492361%60%
187Biola University (CA)71%-4%298-2%2706448%48%
188Colorado Christian University (CO)36%-14%230-4%2258962%67%
189Reed College (OR)82%-5%566%1726540%35%
190University of Alaska–Anchorage (AK)*32%-18%193-10%1152963%63%
191Eastern NM University–Main (NM)*43%-10%251-16%879670%64%
192University of Providence (MT)51%-8%77-17%2113965%61%
193University of NM–Main (NM)*50%-12%657-2%1416870%63%
194Hawaii Pacific University (HI)35%-7%183-9%2615260%60%
195University of Phoenix–Hawaii (HI)°47%2%87-20%1311879%69%
196San Diego Christian College (CA)39%2%804%3110363%62%
197Cogswell Polytechnic College (CA)41%-22%294%2778861%60%
198NM State Univ.–Main (NM)*52%-11%703-3%794670%64%
199University of the West (CA)54%-16%4-7%1036778%72%
200Newschool of Arch. & Design (CA)59%-21%300%3405868%67%
201Multnomah University (OR)53%-15%502%2675456%58%
202Boise State University (ID)*49%-13%877-9%1356066%61%
203Western New Mexico Univ. (NM)*32%-12%102-11%1312674%72%
204Chapman University (CA)80%-3%292-7%3424349%44%
205Master's University (CA)56%-40%67-6%2411042%58%
206Dominican University of CA (CA)70%-11%122-2%2832049%42%
207DeVry University–Phoenix (AZ)°24%-10%100-3%2940476%71%
208Concordia University–Irvine (CA)63%-15%120-10%2323051%51%
209University of the Southwest (NM)30%-8%33-9%1791973%66%
210Univ. of Phoenix–Southern CA (CA)°50%2%1927-21%1323379%58%
211City University of Seattle (WA)42%-33%59-21%2056764%68%
212California Institute of the Arts (CA)67%-5%650%4649255%52%
213DeVry University–Ontario (CA)°26%-6%6400%2683576%67%
214Academy of Art University (CA)°28%-20%245-4%3233170%72%
Definitions:
Pell/non-Pell graduation gap: graduation rate for Pell students minus the graduation rate for non-Pell students; a positive number indicates that students who receive Pell grants graduate at a higher rate than those who don’t, and vice versa.
* = public
° = for-profit