Below are our rankings of America’s Best Bang for the Buck Colleges—our exclusive list of schools ranked according to how well they help non-wealthy students attain marketable degrees at affordable prices. The list is created by isolating the social mobility metrics from the main rankings of four-year institutions. Click here for detailed methodology, here for all of our other rankings, and here to download the full data set.
|Rank
|Name
|8-year graduation rate
|Pell/non-Pell graduation rate gap
|Number of Pell graduates
|Actual vs. predicted Pell enrollment
|Median earnings 10 years after entering college
|Earnings performance rank
|Net price of attendance for families below $75,000 income
|Net price rank
|1
|CA State University–Los Angeles (CA)*
|68%
|-2%
|2629
|17%
|53108
|54
|2093
|2
|2
|CA State University–Stanislaus (CA)*
|69%
|-3%
|1005
|16%
|56042
|17
|4997
|6
|3
|Brigham Young University (UT)
|85%
|-10%
|1159
|21%
|72708
|4
|10651
|57
|4
|CA State University–Northridge (CA)*
|69%
|-8%
|3779
|10%
|54868
|47
|7052
|12
|5
|CA State Univ.–Dominguez Hills (CA)*
|65%
|-4%
|1577
|18%
|48637
|86
|3296
|4
|6
|CA State U.–Maritime Academy (CA)*
|70%
|-6%
|64
|0%
|91637
|1
|15016
|105
|7
|Brigham Young University–ID (ID)
|66%
|-8%
|1206
|7%
|50916
|116
|3940
|3
|8
|CA State University–Sacramento (CA)*
|69%
|-7%
|2894
|10%
|59041
|63
|7627
|17
|9
|University of WA–Tacoma (WA)*
|75%
|-5%
|540
|8%
|71494
|10
|6535
|11
|10
|CA State University–Bakersfield (CA)*
|57%
|-4%
|908
|16%
|54068
|12
|5400
|7
|11
|Stanford University (CA)
|96%
|-3%
|257
|4%
|102393
|8
|355
|1
|12
|CA State Univ.–San Bernardino (CA)*
|70%
|-5%
|1989
|14%
|53109
|31
|4841
|10
|13
|CA State University–Fresno (CA)*
|69%
|-10%
|2185
|13%
|53868
|28
|4631
|8
|14
|CA State Poly. Univ.–Pomona (CA)*
|77%
|-5%
|2089
|15%
|65569
|157
|10775
|46
|15
|CA State University–Long Beach (CA)*
|80%
|-2%
|3279
|10%
|59048
|124
|7429
|25
|16
|Harvey Mudd College (CA)
|94%
|-1%
|27
|7%
|118602
|2
|17716
|131
|17
|CA State University–Chico (CA)*
|74%
|-12%
|1437
|6%
|58640
|34
|12091
|63
|18
|Fresno Pacific University (CA)
|66%
|-2%
|376
|21%
|52058
|25
|14531
|104
|19
|California State Univ.–Fullerton (CA)*
|78%
|-4%
|3227
|5%
|56586
|123
|4809
|9
|20
|Evergreen State College (WA)*
|66%
|-5%
|533
|14%
|41762
|24
|14361
|103
|21
|CA Poly. St. U.–San Luis Obispo (CA)*
|84%
|-6%
|899
|0%
|83222
|22
|14611
|106
|22
|University of California–Davis (CA)*
|89%
|-5%
|2877
|7%
|72036
|98
|11273
|70
|23
|Claremont McKenna College (CA)
|92%
|-5%
|38
|1%
|91873
|6
|9686
|22
|24
|CA State Univ.–Monterey Bay (CA)*
|70%
|-2%
|617
|9%
|53830
|107
|7959
|18
|25
|Univ. of California–Merced (CA)*
|70%
|-5%
|714
|22%
|62257
|43
|10971
|62
|26
|CA State Univ.–Channel Islands (CA)*
|70%
|-5%
|567
|10%
|53910
|70
|12267
|69
|27
|University of CA–San Diego (CA)*
|89%
|-4%
|2296
|14%
|78513
|122
|10698
|58
|28
|Pacific Rim Christian Univ. (HI)
|74%
|48%
|12
|-8%
|N/A
|101
|17298
|120
|29
|San Francisco State University (CA)*
|68%
|-2%
|2498
|0%
|62462
|48
|12018
|86
|30
|CA State University–San Marcos (CA)*
|65%
|-3%
|929
|4%
|57153
|80
|11186
|50
|31
|Sonoma State University (CA)*
|70%
|-5%
|608
|-5%
|60757
|36
|10681
|45
|32
|Faith International Univ. (MA)
|62%
|15%
|32
|-3%
|44878
|74
|19154
|140
|33
|University of California–Irvine (CA)*
|87%
|-3%
|2854
|12%
|74277
|170
|8894
|35
|34
|Arizona State. Univ.–Digital (AZ)*
|50%
|-4%
|791
|1%
|57358
|7
|12659
|92
|35
|University of California–LA (CA)*
|93%
|-5%
|2864
|8%
|76785
|153
|9286
|42
|36
|Mount St. Mary's Univ.–LA (CA)
|68%
|10%
|296
|14%
|70652
|9
|30185
|195
|37
|Utah State University (UT)*
|54%
|-5%
|961
|11%
|51598
|19
|11219
|66
|38
|San Jose State University (CA)*
|73%
|-5%
|2300
|4%
|70000
|186
|12775
|79
|39
|University of CA–Berkeley (CA)*
|93%
|-5%
|2358
|8%
|84205
|134
|10260
|52
|40
|University of CA–Riverside (CA)*
|79%
|-2%
|2403
|19%
|61263
|192
|9335
|43
|41
|CA State University–East Bay (CA)*
|67%
|-9%
|1407
|6%
|62554
|39
|10380
|53
|42
|Cal Poly Humboldt (CA)*
|63%
|-7%
|813
|16%
|44496
|120
|12139
|64
|43
|University of WA–Seattle (WA)*
|84%
|-6%
|1839
|1%
|71494
|121
|6802
|19
|44
|Washington State University (WA)*
|65%
|-13%
|1747
|-5%
|63206
|11
|8977
|37
|45
|Western Washington Univ. (WA)*
|73%
|-11%
|845
|1%
|57059
|103
|10166
|38
|46
|Arizona State University (AZ)*
|65%
|-11%
|3543
|9%
|57358
|104
|10184
|51
|47
|California Institute of Tech. (CA)
|93%
|1%
|24
|2%
|108188
|105
|6101
|15
|48
|University of Southern CA (CA)
|93%
|-2%
|1183
|3%
|86655
|59
|16527
|122
|49
|Soka University of America (CA)
|92%
|-8%
|30
|0%
|50737
|56
|10241
|28
|50
|University of WA–Bothell (WA)*
|78%
|-10%
|416
|3%
|71494
|127
|7137
|14
|51
|Oregon Institute of Technology (OR)*
|50%
|-14%
|230
|-5%
|68774
|16
|13229
|73
|52
|Heritage University (WA)
|51%
|-18%
|118
|19%
|46021
|26
|7449
|16
|53
|Portland State University (OR)*
|52%
|-4%
|1743
|7%
|53235
|62
|11877
|82
|54
|Central Washington University (WA)*
|63%
|-10%
|865
|-4%
|57484
|50
|12782
|80
|55
|University of CA–Santa Barbara (CA)*
|85%
|-4%
|1948
|9%
|68409
|156
|11912
|84
|56
|Pomona College (CA)
|94%
|0%
|68
|12%
|71727
|185
|6727
|5
|57
|Warner Pacific University (OR)
|50%
|-2%
|65
|11%
|52197
|13
|18225
|130
|58
|University of Redlands (CA)
|75%
|-3%
|267
|3%
|67139
|51
|19555
|144
|59
|Utah Valley University (UT)*
|39%
|-10%
|828
|-1%
|53489
|32
|8514
|21
|60
|Humphreys–Stockton/Modesto (CA)
|43%
|7%
|60
|13%
|37157
|154
|9711
|32
|61
|San Diego State University (CA)*
|79%
|-4%
|2421
|-6%
|60275
|178
|7772
|26
|62
|Prescott College (AZ)
|55%
|7%
|58
|21%
|36351
|172
|14979
|108
|63
|University of Utah (UT)*
|70%
|-15%
|1384
|4%
|62523
|38
|11882
|83
|64
|Santa Clara University (CA)
|91%
|-1%
|184
|-5%
|96152
|15
|24964
|180
|65
|Saint Martin's University (WA)
|67%
|-7%
|122
|2%
|57737
|53
|18575
|134
|66
|University of Arizona (AZ)*
|64%
|-12%
|2042
|7%
|57505
|82
|11925
|85
|67
|University of Hawaii–Hilo (HI)*
|43%
|-1%
|299
|-1%
|44671
|60
|12109
|88
|68
|Whitworth University (WA)
|76%
|-15%
|131
|7%
|56230
|42
|18665
|135
|69
|Eastern Oregon University (OR)*
|39%
|-11%
|288
|2%
|47115
|21
|12725
|77
|70
|Eastern Washington University (WA)*
|58%
|-12%
|865
|-10%
|53928
|93
|9641
|31
|71
|Colorado School of Mines (CO)*
|79%
|-7%
|147
|-1%
|92974
|23
|18401
|138
|72
|University of the Pacific (CA)
|75%
|-3%
|341
|10%
|77590
|44
|19950
|149
|73
|Life Pacific University (CA)
|50%
|10%
|43
|10%
|41669
|64
|19693
|147
|74
|Alaska Pacific University (AK)
|41%
|4%
|13
|7%
|47186
|18
|19131
|141
|75
|Embry-Riddle Aero.–Prescott (AZ)
|67%
|-4%
|90
|5%
|79890
|5
|33146
|206
|76
|University of Oregon (OR)*
|73%
|-11%
|1135
|0%
|55315
|76
|14233
|109
|77
|Montana State Univ.–Northern (MT)*
|42%
|-5%
|75
|-7%
|43573
|72
|11355
|44
|78
|Brigham Young Univ.–Hawaii (HI)
|66%
|-6%
|120
|-3%
|49924
|109
|11665
|47
|79
|Thomas Aquinas College (CA)
|81%
|0%
|31
|7%
|47912
|94
|19358
|150
|80
|New Mexico Highlands Univ. (NM)*
|41%
|-4%
|240
|-1%
|38784
|89
|10022
|36
|81
|California Lutheran University (CA)
|72%
|-2%
|201
|3%
|62543
|112
|19074
|139
|82
|Southern Utah University (UT)*
|52%
|-10%
|301
|4%
|48254
|81
|11504
|55
|83
|Occidental College (CA)
|86%
|3%
|103
|4%
|67872
|151
|15393
|112
|84
|Whittier College (CA)
|69%
|4%
|149
|12%
|57443
|152
|18960
|148
|85
|Pacific Lutheran University (WA)
|70%
|-11%
|205
|19%
|58991
|110
|17319
|123
|86
|Linfield College (OR)
|73%
|-7%
|104
|-4%
|68219
|14
|23201
|179
|87
|Northern Arizona University (AZ)*
|60%
|-13%
|1810
|-1%
|48534
|90
|11467
|71
|88
|Colorado State University (CO)*
|71%
|-12%
|1243
|-4%
|56686
|99
|13131
|97
|89
|Western Oregon University (OR)*
|50%
|-3%
|405
|3%
|48498
|85
|15475
|111
|90
|Idaho State University (ID)*
|52%
|-9%
|2335
|-5%
|43582
|100
|16053
|117
|91
|Pacific Union College (CA)
|58%
|-9%
|100
|-5%
|63907
|37
|18515
|132
|92
|Carroll College (MT)
|67%
|-11%
|57
|-2%
|57583
|40
|18914
|137
|93
|Western Governors University (UT)
|54%
|-25%
|4077
|18%
|50561
|195
|9912
|34
|94
|Westminster College (UT)
|64%
|-10%
|128
|10%
|58611
|52
|19523
|143
|95
|University of Idaho (ID)*
|59%
|-9%
|626
|-5%
|49799
|75
|11203
|65
|96
|Touro College Los Angeles (CA)
|49%
|-11%
|11
|10%
|N/A
|61
|17899
|126
|97
|University of Colorado–Denver (CO)*
|51%
|2%
|602
|-10%
|59032
|78
|11832
|81
|98
|DigiPen Institute of Tech. (WA)°
|48%
|-11%
|36
|8%
|94563
|3
|33233
|207
|99
|University of NV–Las Vegas (NV)*
|53%
|-7%
|1285
|3%
|52914
|115
|10732
|59
|100
|Grand Canyon University (AZ)
|40%
|-11%
|3686
|6%
|39084
|132
|19046
|145
|101
|Weber State University (UT)*
|42%
|-11%
|462
|-8%
|53415
|68
|10210
|39
|102
|Gonzaga University (WA)
|85%
|-4%
|224
|-9%
|72897
|69
|23379
|170
|103
|Saint Mary’s College of CA (CA)
|76%
|-5%
|186
|-5%
|69733
|87
|23335
|169
|104
|Pitzer College (CA)
|85%
|3.24E-02
|37
|-4%
|63232
|191
|10169
|27
|105
|Fort Lewis College (CO)*
|47%
|-8%
|216
|-2%
|39753
|173
|13299
|74
|106
|University of CA–Santa Cruz (CA)*
|80%
|-3%
|1749
|8%
|61139
|208
|13152
|98
|107
|Pepperdine University (CA)
|84%
|3.01E-02
|218
|-5%
|75130
|57
|30393
|198
|108
|Azusa Pacific University (CA)
|69%
|-2%
|494
|-3%
|59749
|84
|23909
|171
|109
|Univ. of Advancing Technology (AZ)
|32%
|5%
|54
|7%
|48494
|118
|15975
|113
|110
|National University (CA)
|35%
|-14%
|1079
|-24%
|64942
|20
|12231
|68
|111
|University of San Francisco (CA)
|77%
|1%
|396
|3%
|80913
|41
|31614
|199
|112
|University of La Verne (CA)
|64%
|-4%
|581
|2%
|59646
|83
|24732
|176
|113
|University of Wyoming (WY)*
|60%
|-15%
|421
|0%
|51994
|96
|7394
|23
|114
|CO Technical Univ. (CO)°
|22%
|-10%
|1256
|19%
|36334
|71
|16900
|124
|115
|St. John's College (NM)
|58%
|0%
|26
|22%
|42305
|35
|24017
|184
|116
|William Jessup University (CA)
|68%
|-8%
|117
|-1%
|52292
|108
|22201
|161
|117
|Woodbury University (CA)
|62%
|-8%
|134
|8%
|57984
|66
|24766
|174
|118
|Chaminade Univ. of Honolulu (HI)
|46%
|-5%
|129
|4%
|44578
|58
|26376
|186
|119
|Montana Technological Univ. (MT)*
|55%
|-7%
|72
|3%
|50471
|158
|12990
|87
|120
|California Baptist University (CA)
|61%
|-11%
|564
|4%
|54597
|125
|20962
|153
|121
|Oregon State University (OR)*
|65%
|-14%
|1336
|0%
|58540
|126
|16192
|118
|122
|University of Alaska–Fairbanks (AK)*
|34%
|-13%
|100
|-12%
|44939
|45
|8260
|30
|123
|Amer. InterCont. Univ.–Online (IL)°
|21%
|-7%
|866
|17%
|36565
|174
|13134
|89
|124
|Northwest Nazarene University (ID)
|62%
|-10%
|87
|-1%
|47375
|117
|19656
|146
|125
|Utah Tech University (UT)*
|40%
|-8%
|211
|-4%
|42013
|165
|12698
|61
|126
|Northwest University (WA)
|59%
|-8%
|114
|2%
|50204
|114
|17697
|125
|127
|University of San Diego (CA)
|81%
|-3%
|223
|-9%
|76525
|97
|21938
|163
|128
|NM Inst. of Mining and Tech (NM)*
|55%
|-18%
|76
|12%
|63314
|102
|11141
|49
|129
|Colorado College (CO)
|87%
|3%
|48
|-3%
|59302
|202
|12090
|56
|130
|Corban University (OR)
|57%
|-3%
|61
|-6%
|48520
|95
|20586
|152
|131
|University of Phoenix–Phoenix (AZ)°
|27%
|1%
|8159
|-5%
|38576
|184
|12859
|94
|132
|Art Center College of Design (CA)
|73%
|2%
|134
|14%
|68569
|30
|41711
|209
|133
|Southern Oregon University (OR)*
|47%
|-12%
|353
|-8%
|45552
|145
|8607
|24
|134
|University of Portland (OR)
|82%
|-5%
|205
|-3%
|74280
|79
|30218
|196
|135
|Lewis-Clark State College (ID)*
|42%
|-28%
|199
|-9%
|43042
|133
|10297
|29
|136
|Vanguard Univ. of So. California (CA)
|65%
|-6%
|182
|3%
|51088
|187
|16589
|116
|137
|Northwest Christian University (OR)
|57%
|-15%
|61
|-5%
|47034
|67
|18019
|128
|138
|Point Loma Nazarene University (CA)
|75%
|-6%
|158
|4%
|61988
|139
|27284
|188
|139
|Whitman College (WA)
|89%
|-3%
|37
|1%
|61891
|141
|21432
|168
|140
|Univ. of Montana–Western (MT)*
|47%
|-17%
|78
|-12%
|40843
|119
|11261
|41
|141
|University of Puget Sound (WA)
|77%
|-9%
|93
|5%
|63206
|73
|22769
|173
|142
|Naropa University (CO)
|55%
|7%
|43
|19%
|25172
|205
|22902
|166
|143
|Seattle University (WA)
|78%
|-3%
|250
|-3%
|71394
|106
|27768
|191
|144
|Scripps College (CA)
|88%
|-4%
|24
|-1%
|67688
|147
|17754
|133
|145
|Nevada State College (NV)*
|29%
|-14%
|153
|-16%
|53187
|46
|12607
|60
|146
|University of Northern CO (CO)*
|54%
|-13%
|609
|-8%
|48027
|49
|13197
|99
|147
|Willamette University (OR)
|73%
|-3%
|95
|5%
|58329
|88
|26384
|194
|148
|Metropolitan State U. Denver (CO)*
|36%
|-5%
|1015
|-10%
|48686
|169
|12765
|78
|149
|University of Colorado–Boulder (CO)*
|69%
|-9%
|882
|-5%
|63007
|148
|15411
|114
|150
|Regis University (CO)
|58%
|-4%
|315
|-10%
|65395
|55
|21242
|155
|151
|Colorado Mesa University (CO)*
|37%
|-10%
|322
|-2%
|42453
|171
|13770
|90
|152
|University of Nevada–Reno (NV)*
|59%
|-12%
|816
|-2%
|57264
|140
|12907
|95
|153
|University of Hawaii–West Oahu (HI)*
|49%
|-5%
|186
|-10%
|50400
|204
|11166
|40
|154
|Seattle Pacific University (WA)
|68%
|-13%
|224
|2%
|59052
|92
|21323
|157
|155
|La Sierra University (CA)
|48%
|-3%
|455
|1%
|57931
|113
|21345
|154
|156
|University of Antelope Valley (CA)°
|66%
|28%
|30
|-12%
|26484
|209
|26780
|189
|157
|University of Alaska Southeast (AK)*
|36%
|-8%
|34
|-20%
|41114
|155
|8432
|20
|158
|Bethesda University (CA)
|22%
|6%
|13
|-16%
|N/A
|135
|14790
|102
|159
|College of Idaho (ID)
|68%
|-15%
|83
|0%
|46722
|188
|20298
|151
|160
|University of NM–Main (NM)*
|52%
|-13%
|682
|3%
|42300
|176
|14423
|110
|161
|University of Denver (CO)
|75%
|-4%
|223
|-2%
|67384
|159
|22506
|165
|162
|University of Hawaii–Manoa (HI)*
|63%
|-5%
|877
|-4%
|54459
|201
|11751
|76
|163
|Montana State Univ.–Billings (MT)*
|35%
|-9%
|154
|-13%
|40975
|111
|12701
|75
|164
|John Paul the Great Catholic U. (CA)
|56%
|-11%
|9
|4%
|N/A
|65
|26310
|187
|165
|George Fox University (OR)
|74%
|-8%
|209
|-3%
|51876
|166
|24302
|172
|166
|Warner Pacific Univ. Adult Prog. (OR)
|61%
|-80%
|92
|0%
|52197
|27
|14477
|96
|167
|CO State University–Pueblo (CO)*
|40%
|-9%
|296
|-2%
|46562
|177
|12224
|67
|168
|Walla Walla University (WA)
|64%
|-16%
|93
|-2%
|54947
|143
|18822
|136
|169
|Univ. of CO–Colorado Springs (CO)*
|49%
|-9%
|529
|-2%
|49576
|163
|12711
|93
|170
|Eastern NM University–Main (NM)*
|45%
|-9%
|260
|-18%
|34875
|190
|7056
|13
|171
|Adams State University (CO)*
|37%
|-4%
|153
|1%
|38060
|197
|11487
|54
|172
|Hope International University (CA)
|44%
|-4%
|46
|3%
|42431
|194
|16462
|115
|173
|Rocky Mountain College (MT)
|51%
|-14%
|57
|-2%
|48259
|130
|16927
|119
|174
|Westmont College (CA)
|77%
|-3%
|65
|-4%
|61662
|128
|25361
|190
|175
|Lewis & Clark College (OR)
|77%
|-7%
|104
|6%
|52084
|182
|23173
|178
|176
|Ashford University (IA)°
|20%
|1%
|4558
|-8%
|37156
|146
|21558
|158
|177
|Los Angeles Pacific University (CA)
|30%
|2%
|49
|-5%
|N/A
|164
|19262
|142
|178
|University of Montana (MT)*
|45%
|-17%
|404
|5%
|42581
|142
|13377
|101
|179
|Reed College (OR)
|81%
|-1%
|58
|4%
|51510
|207
|16693
|121
|180
|Western New Mexico Univ. (NM)*
|34%
|-7%
|107
|-10%
|35168
|175
|13392
|91
|181
|Loyola Marymount University (CA)
|82%
|-2%
|299
|-8%
|70236
|150
|31741
|200
|182
|University of Alaska–Anchorage (AK)*
|33%
|-16%
|184
|-12%
|48869
|136
|10917
|48
|183
|Rocky Mt. Coll. of Art & Design (CO)
|31%
|-6%
|73
|7%
|39603
|162
|21389
|156
|184
|Hawaii Pacific University (HI)
|36%
|-5%
|166
|-10%
|55916
|77
|26370
|185
|185
|Pacific University (OR)
|69%
|-13%
|126
|0%
|55401
|167
|24535
|175
|186
|NM State Univ.–Main (NM)*
|53%
|-12%
|639
|-2%
|37431
|200
|8680
|33
|187
|University of Providence (MT)
|52%
|-8%
|73
|-14%
|41299
|161
|22108
|159
|188
|Montana State University (MT)*
|55%
|-10%
|629
|-6%
|50299
|168
|17384
|129
|189
|Boise State University (ID)*
|52%
|-14%
|888
|-10%
|44985
|181
|14084
|107
|190
|DeVry University–Phoenix (AZ)°
|25%
|7%
|78
|-5%
|44851
|137
|30519
|202
|191
|Sierra Nevada College (NV)
|56%
|-4%
|49
|-8%
|46029
|144
|30230
|197
|192
|Western Colorado University (CO)*
|51%
|-11%
|101
|-13%
|46355
|198
|14205
|100
|193
|Providence Christian College (CA)
|49%
|-24%
|6
|1%
|53391
|33
|20800
|162
|194
|Cogswell Polytechnic College (CA)
|42%
|-14%
|35
|3%
|58349
|138
|25396
|183
|195
|San Diego Christian College (CA)
|39%
|7%
|90
|-3%
|48237
|149
|31893
|201
|196
|Colorado Christian University (CO)
|33%
|-14%
|233
|-2%
|47309
|131
|22925
|167
|197
|Univ. of Phoenix–Southern CA (CA)°
|51%
|4%
|1707
|-27%
|38576
|210
|12488
|72
|198
|Simpson University (CA)
|66%
|-43%
|143
|-1%
|45532
|91
|20694
|160
|199
|Concordia University–Irvine (CA)
|65%
|-12%
|131
|-9%
|56488
|180
|22061
|164
|200
|Arizona Christian University (AZ)
|47%
|-15%
|31
|-10%
|40772
|183
|25314
|182
|201
|Newschool of Arch. & Design (CA)^^
|62%
|-24%
|31
|-5%
|58174
|29
|39535
|208
|202
|Biola University (CA)
|71%
|-10%
|269
|-4%
|50426
|203
|25441
|181
|203
|Chapman University (CA)
|80%
|-7%
|302
|-6%
|62840
|196
|32989
|204
|204
|University of the Southwest (NM)
|31%
|-14%
|35
|-6%
|43985
|160
|17974
|127
|205
|Dominican University of CA (CA)
|70%
|-8%
|110
|0%
|68853
|189
|33455
|205
|206
|Multnomah University (OR)
|53%
|-19%
|44
|2%
|43919
|193
|28484
|193
|207
|DeVry University–Ontario (CA)°
|26%
|-3%
|490
|-6%
|44851
|206
|28207
|192
|208
|Master's University (CA)
|53%
|-30%
|68
|-5%
|51319
|129
|24913
|177
|209
|California Institute of the Arts (CA)
|67%
|-5%
|64
|4%
|39427
|199
|44160
|210
|210
|Academy of Art University (CA)°
|28%
|-22%
|221
|-3%
|39962
|179
|32392
|203