Below are our rankings of America’s Best Bang for the Buck Colleges—our exclusive list of schools ranked according to how well they help non-wealthy students attain marketable degrees at affordable prices. The list is created by isolating the social mobility metrics from the main rankings of four-year institutions. Click here for detailed methodology, here for all of our other rankings, and here to download the full data set.

﻿RankName8-year graduation ratePell/non-Pell graduation rate gapNumber of Pell graduatesActual vs. predicted Pell enrollmentMedian earnings 10 years after entering collegeEarnings performance rankNet price of attendance for families below $75,000 incomeNet price rank
1CA State University–Los Angeles (CA)*68%-2%262917%531085420932
2CA State University–Stanislaus (CA)*69%-3%100516%560421749976
3Brigham Young University (UT)85%-10%115921%7270841065157
4CA State University–Northridge (CA)*69%-8%377910%5486847705212
5CA State Univ.–Dominguez Hills (CA)*65%-4%157718%486378632964
6CA State U.–Maritime Academy (CA)*70%-6%640%91637115016105
7Brigham Young University–ID (ID)66%-8%12067%5091611639403
8CA State University–Sacramento (CA)*69%-7%289410%5904163762717
9University of WA–Tacoma (WA)*75%-5%5408%7149410653511
10CA State University–Bakersfield (CA)*57%-4%90816%540681254007
11Stanford University (CA)96%-3%2574%10239383551
12CA State Univ.–San Bernardino (CA)*70%-5%198914%5310931484110
13CA State University–Fresno (CA)*69%-10%218513%538682846318
14CA State Poly. Univ.–Pomona (CA)*77%-5%208915%655691571077546
15CA State University–Long Beach (CA)*80%-2%327910%59048124742925
16Harvey Mudd College (CA)94%-1%277%118602217716131
17CA State University–Chico (CA)*74%-12%14376%58640341209163
18Fresno Pacific University (CA)66%-2%37621%520582514531104
19California State Univ.–Fullerton (CA)*78%-4%32275%5658612348099
20Evergreen State College (WA)*66%-5%53314%417622414361103
21CA Poly. St. U.–San Luis Obispo (CA)*84%-6%8990%832222214611106
22University of California–Davis (CA)*89%-5%28777%72036981127370
23Claremont McKenna College (CA)92%-5%381%918736968622
24CA State Univ.–Monterey Bay (CA)*70%-2%6179%53830107795918
25Univ. of California–Merced (CA)*70%-5%71422%62257431097162
26CA State Univ.–Channel Islands (CA)*70%-5%56710%53910701226769
27University of CA–San Diego (CA)*89%-4%229614%785131221069858
28Pacific Rim Christian Univ. (HI)74%48%12-8%N/A10117298120
29San Francisco State University (CA)*68%-2%24980%62462481201886
30CA State University–San Marcos (CA)*65%-3%9294%57153801118650
31Sonoma State University (CA)*70%-5%608-5%60757361068145
32Faith International Univ. (MA)62%15%32-3%448787419154140
33University of California–Irvine (CA)*87%-3%285412%74277170889435
34Arizona State. Univ.–Digital (AZ)*50%-4%7911%5735871265992
35University of California–LA (CA)*93%-5%28648%76785153928642
36Mount St. Mary's Univ.–LA (CA)68%10%29614%70652930185195
37Utah State University (UT)*54%-5%96111%51598191121966
38San Jose State University (CA)*73%-5%23004%700001861277579
39University of CA–Berkeley (CA)*93%-5%23588%842051341026052
40University of CA–Riverside (CA)*79%-2%240319%61263192933543
41CA State University–East Bay (CA)*67%-9%14076%62554391038053
42Cal Poly Humboldt (CA)*63%-7%81316%444961201213964
43University of WA–Seattle (WA)*84%-6%18391%71494121680219
44Washington State University (WA)*65%-13%1747-5%6320611897737
45Western Washington Univ. (WA)*73%-11%8451%570591031016638
46Arizona State University (AZ)*65%-11%35439%573581041018451
47California Institute of Tech. (CA)93%1%242%108188105610115
48University of Southern CA (CA)93%-2%11833%866555916527122
49Soka University of America (CA)92%-8%300%50737561024128
50University of WA–Bothell (WA)*78%-10%4163%71494127713714
51Oregon Institute of Technology (OR)*50%-14%230-5%68774161322973
52Heritage University (WA)51%-18%11819%4602126744916
53Portland State University (OR)*52%-4%17437%53235621187782
54Central Washington University (WA)*63%-10%865-4%57484501278280
55University of CA–Santa Barbara (CA)*85%-4%19489%684091561191284
56Pomona College (CA)94%0%6812%7172718567275
57Warner Pacific University (OR)50%-2%6511%521971318225130
58University of Redlands (CA)75%-3%2673%671395119555144
59Utah Valley University (UT)*39%-10%828-1%5348932851421
60Humphreys–Stockton/Modesto (CA)43%7%6013%37157154971132
61San Diego State University (CA)*79%-4%2421-6%60275178777226
62Prescott College (AZ)55%7%5821%3635117214979108
63University of Utah (UT)*70%-15%13844%62523381188283
64Santa Clara University (CA)91%-1%184-5%961521524964180
65Saint Martin's University (WA)67%-7%1222%577375318575134
66University of Arizona (AZ)*64%-12%20427%57505821192585
67University of Hawaii–Hilo (HI)*43%-1%299-1%44671601210988
68Whitworth University (WA)76%-15%1317%562304218665135
69Eastern Oregon University (OR)*39%-11%2882%47115211272577
70Eastern Washington University (WA)*58%-12%865-10%5392893964131
71Colorado School of Mines (CO)*79%-7%147-1%929742318401138
72University of the Pacific (CA)75%-3%34110%775904419950149
73Life Pacific University (CA)50%10%4310%416696419693147
74Alaska Pacific University (AK)41%4%137%471861819131141
75Embry-Riddle Aero.–Prescott (AZ)67%-4%905%79890533146206
76University of Oregon (OR)*73%-11%11350%553157614233109
77Montana State Univ.–Northern (MT)*42%-5%75-7%43573721135544
78Brigham Young Univ.–Hawaii (HI)66%-6%120-3%499241091166547
79Thomas Aquinas College (CA)81%0%317%479129419358150
80New Mexico Highlands Univ. (NM)*41%-4%240-1%38784891002236
81California Lutheran University (CA)72%-2%2013%6254311219074139
82Southern Utah University (UT)*52%-10%3014%48254811150455
83Occidental College (CA)86%3%1034%6787215115393112
84Whittier College (CA)69%4%14912%5744315218960148
85Pacific Lutheran University (WA)70%-11%20519%5899111017319123
86Linfield College (OR)73%-7%104-4%682191423201179
87Northern Arizona University (AZ)*60%-13%1810-1%48534901146771
88Colorado State University (CO)*71%-12%1243-4%56686991313197
89Western Oregon University (OR)*50%-3%4053%484988515475111
90Idaho State University (ID)*52%-9%2335-5%4358210016053117
91Pacific Union College (CA)58%-9%100-5%639073718515132
92Carroll College (MT)67%-11%57-2%575834018914137
93Western Governors University (UT)54%-25%407718%50561195991234
94Westminster College (UT)64%-10%12810%586115219523143
95University of Idaho (ID)*59%-9%626-5%49799751120365
96Touro College Los Angeles (CA)49%-11%1110%N/A6117899126
97University of Colorado–Denver (CO)*51%2%602-10%59032781183281
98DigiPen Institute of Tech. (WA)°48%-11%368%94563333233207
99University of NV–Las Vegas (NV)*53%-7%12853%529141151073259
100Grand Canyon University (AZ)40%-11%36866%3908413219046145
101Weber State University (UT)*42%-11%462-8%53415681021039
102Gonzaga University (WA)85%-4%224-9%728976923379170
103Saint Mary’s College of CA (CA)76%-5%186-5%697338723335169
104Pitzer College (CA)85%3.24E-0237-4%632321911016927
105Fort Lewis College (CO)*47%-8%216-2%397531731329974
106University of CA–Santa Cruz (CA)*80%-3%17498%611392081315298
107Pepperdine University (CA)84%3.01E-02218-5%751305730393198
108Azusa Pacific University (CA)69%-2%494-3%597498423909171
109Univ. of Advancing Technology (AZ)32%5%547%4849411815975113
110National University (CA)35%-14%1079-24%64942201223168
111University of San Francisco (CA)77%1%3963%809134131614199
112University of La Verne (CA)64%-4%5812%596468324732176
113University of Wyoming (WY)*60%-15%4210%5199496739423
114CO Technical Univ. (CO)°22%-10%125619%363347116900124
115St. John's College (NM)58%0%2622%423053524017184
116William Jessup University (CA)68%-8%117-1%5229210822201161
117Woodbury University (CA)62%-8%1348%579846624766174
118Chaminade Univ. of Honolulu (HI)46%-5%1294%445785826376186
119Montana Technological Univ. (MT)*55%-7%723%504711581299087
120California Baptist University (CA)61%-11%5644%5459712520962153
121Oregon State University (OR)*65%-14%13360%5854012616192118
122University of Alaska–Fairbanks (AK)*34%-13%100-12%4493945826030
123Amer. InterCont. Univ.–Online (IL)°21%-7%86617%365651741313489
124Northwest Nazarene University (ID)62%-10%87-1%4737511719656146
125Utah Tech University (UT)*40%-8%211-4%420131651269861
126Northwest University (WA)59%-8%1142%5020411417697125
127University of San Diego (CA)81%-3%223-9%765259721938163
128NM Inst. of Mining and Tech (NM)*55%-18%7612%633141021114149
129Colorado College (CO)87%3%48-3%593022021209056
130Corban University (OR)57%-3%61-6%485209520586152
131University of Phoenix–Phoenix (AZ)°27%1%8159-5%385761841285994
132Art Center College of Design (CA)73%2%13414%685693041711209
133Southern Oregon University (OR)*47%-12%353-8%45552145860724
134University of Portland (OR)82%-5%205-3%742807930218196
135Lewis-Clark State College (ID)*42%-28%199-9%430421331029729
136Vanguard Univ. of So. California (CA)65%-6%1823%5108818716589116
137Northwest Christian University (OR)57%-15%61-5%470346718019128
138Point Loma Nazarene University (CA)75%-6%1584%6198813927284188
139Whitman College (WA)89%-3%371%6189114121432168
140Univ. of Montana–Western (MT)*47%-17%78-12%408431191126141
141University of Puget Sound (WA)77%-9%935%632067322769173
142Naropa University (CO)55%7%4319%2517220522902166
143Seattle University (WA)78%-3%250-3%7139410627768191
144Scripps College (CA)88%-4%24-1%6768814717754133
145Nevada State College (NV)*29%-14%153-16%53187461260760
146University of Northern CO (CO)*54%-13%609-8%48027491319799
147Willamette University (OR)73%-3%955%583298826384194
148Metropolitan State U. Denver (CO)*36%-5%1015-10%486861691276578
149University of Colorado–Boulder (CO)*69%-9%882-5%6300714815411114
150Regis University (CO)58%-4%315-10%653955521242155
151Colorado Mesa University (CO)*37%-10%322-2%424531711377090
152University of Nevada–Reno (NV)*59%-12%816-2%572641401290795
153University of Hawaii–West Oahu (HI)*49%-5%186-10%504002041116640
154Seattle Pacific University (WA)68%-13%2242%590529221323157
155La Sierra University (CA)48%-3%4551%5793111321345154
156University of Antelope Valley (CA)°66%28%30-12%2648420926780189
157University of Alaska Southeast (AK)*36%-8%34-20%41114155843220
158Bethesda University (CA)22%6%13-16%N/A13514790102
159College of Idaho (ID)68%-15%830%4672218820298151
160University of NM–Main (NM)*52%-13%6823%4230017614423110
161University of Denver (CO)75%-4%223-2%6738415922506165
162University of Hawaii–Manoa (HI)*63%-5%877-4%544592011175176
163Montana State Univ.–Billings (MT)*35%-9%154-13%409751111270175
164John Paul the Great Catholic U. (CA)56%-11%94%N/A6526310187
165George Fox University (OR)74%-8%209-3%5187616624302172
166Warner Pacific Univ. Adult Prog. (OR)61%-80%920%52197271447796
167CO State University–Pueblo (CO)*40%-9%296-2%465621771222467
168Walla Walla University (WA)64%-16%93-2%5494714318822136
169Univ. of CO–Colorado Springs (CO)*49%-9%529-2%495761631271193
170Eastern NM University–Main (NM)*45%-9%260-18%34875190705613
171Adams State University (CO)*37%-4%1531%380601971148754
172Hope International University (CA)44%-4%463%4243119416462115
173Rocky Mountain College (MT)51%-14%57-2%4825913016927119
174Westmont College (CA)77%-3%65-4%6166212825361190
175Lewis & Clark College (OR)77%-7%1046%5208418223173178
176Ashford University (IA)°20%1%4558-8%3715614621558158
177Los Angeles Pacific University (CA)30%2%49-5%N/A16419262142
178University of Montana (MT)*45%-17%4045%4258114213377101
179Reed College (OR)81%-1%584%5151020716693121
180Western New Mexico Univ. (NM)*34%-7%107-10%351681751339291
181Loyola Marymount University (CA)82%-2%299-8%7023615031741200
182University of Alaska–Anchorage (AK)*33%-16%184-12%488691361091748
183Rocky Mt. Coll. of Art & Design (CO)31%-6%737%3960316221389156
184Hawaii Pacific University (HI)36%-5%166-10%559167726370185
185Pacific University (OR)69%-13%1260%5540116724535175
186NM State Univ.–Main (NM)*53%-12%639-2%37431200868033
187University of Providence (MT)52%-8%73-14%4129916122108159
188Montana State University (MT)*55%-10%629-6%5029916817384129
189Boise State University (ID)*52%-14%888-10%4498518114084107
190DeVry University–Phoenix (AZ)°25%7%78-5%4485113730519202
191Sierra Nevada College (NV)56%-4%49-8%4602914430230197
192Western Colorado University (CO)*51%-11%101-13%4635519814205100
193Providence Christian College (CA)49%-24%61%533913320800162
194Cogswell Polytechnic College (CA)42%-14%353%5834913825396183
195San Diego Christian College (CA)39%7%90-3%4823714931893201
196Colorado Christian University (CO)33%-14%233-2%4730913122925167
197Univ. of Phoenix–Southern CA (CA)°51%4%1707-27%385762101248872
198Simpson University (CA)66%-43%143-1%455329120694160
199Concordia University–Irvine (CA)65%-12%131-9%5648818022061164
200Arizona Christian University (AZ)47%-15%31-10%4077218325314182
201Newschool of Arch. & Design (CA)^^62%-24%31-5%581742939535208
202Biola University (CA)71%-10%269-4%5042620325441181
203Chapman University (CA)80%-7%302-6%6284019632989204
204University of the Southwest (NM)31%-14%35-6%4398516017974127
205Dominican University of CA (CA)70%-8%1100%6885318933455205
206Multnomah University (OR)53%-19%442%4391919328484193
207DeVry University–Ontario (CA)°26%-3%490-6%4485120628207192
208Master's University (CA)53%-30%68-5%5131912924913177
209California Institute of the Arts (CA)67%-5%644%3942719944160210
210Academy of Art University (CA)°28%-22%221-3%3996217932392203
Definitions:
Pell/non-Pell graduation gap: graduation rate for Pell students minus the graduation rate for non-Pell students; a positive number indicates that students who receive Pell grants graduate at a higher rate than those who don’t, and vice versa.
* = public
° = for-profit