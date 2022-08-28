Below are our rankings of America’s Best Bang for the Buck Colleges—our exclusive list of schools ranked according to how well they help non-wealthy students attain marketable degrees at affordable prices. The list is created by isolating the social mobility metrics from the main rankings of four-year institutions. Click here for detailed methodology, here for all of our other rankings, and here to download the full data set.
|Rank
|Name
|8-year graduation rate
|Pell/non-Pell graduation rate gap
|Number of Pell graduates
|Actual vs. predicted Pell enrollment
|Net price of attendance for families below $75,000 income
|% of loan principal remaining 5 years later
|Predicted principal remaining
|1
|Berea College (KY)
|66%
|-19%
|287
|37%
|4186
|58%
|61%
|2
|Simmons College of Kentucky (KY)
|23%
|44%
|1
|20%
|5656
|N/A
|87%
|3
|Wade College (TX)
|61%
|100%
|22
|6%
|17747
|76%
|73%
|4
|Texas A&M International Univ. (TX)*
|52%
|4%
|672
|12%
|3268
|67%
|69%
|5
|Univ. of TX–Rio Grande Valley (TX)*
|55%
|-5%
|2106
|21%
|3281
|67%
|72%
|6
|Vanderbilt University (TN)
|93%
|-4%
|233
|4%
|5741
|41%
|41%
|7
|Texas A&M–College Station (TX)*
|82%
|-9%
|2043
|-1%
|13547
|42%
|50%
|8
|Univ. of Houston–Clear Lake (TX)*
|69%
|-5%
|506
|4%
|9278
|68%
|69%
|9
|North American University (TX)
|66%
|17%
|29
|-1%
|11139
|79%
|69%
|10
|Tougaloo College (MS)
|41%
|8%
|102
|25%
|13571
|87%
|89%
|11
|Baptist Univ. of the Americas (TX)
|26%
|24%
|7
|-4%
|8443
|59%
|64%
|12
|Rice University (TX)
|94%
|-4%
|163
|4%
|6103
|33%
|36%
|13
|Univ. of Houston–Downtown (TX)*
|43%
|4%
|1067
|3%
|8242
|74%
|69%
|14
|Grambling State University (LA)*
|45%
|10%
|399
|22%
|17667
|87%
|88%
|15
|King University (TN)
|73%
|-9%
|281
|12%
|21152
|63%
|61%
|16
|Sam Houston State University (TX)*
|60%
|-6%
|1214
|1%
|11760
|65%
|66%
|17
|University of Texas–El Paso (TX)*
|49%
|-9%
|1841
|20%
|8008
|71%
|75%
|18
|University of Texas–Arlington (TX)*
|57%
|-2%
|2197
|5%
|12450
|65%
|67%
|19
|Midwestern State University (TX)*
|51%
|-8%
|278
|-6%
|8617
|65%
|66%
|20
|John Brown University (AR)
|70%
|-11%
|163
|6%
|19107
|49%
|54%
|21
|Rust College (MS)
|33%
|14%
|130
|5%
|10095
|81%
|86%
|22
|Texas A&M–Texarkana (TX)*
|53%
|-11%
|156
|12%
|8925
|70%
|69%
|23
|Mississippi Valley State Univ. (MS)*
|54%
|-1%
|1029
|11%
|14465
|86%
|85%
|24
|Northeastern State University (OK)*
|43%
|-13%
|617
|9%
|8572
|71%
|69%
|25
|Alcorn State University (MS)*
|37%
|0%
|249
|27%
|15425
|84%
|87%
|26
|Texas State Univ.–San Marcos (TX)*
|61%
|-10%
|2057
|-2%
|11832
|61%
|63%
|27
|University of Houston–Victoria (TX)*
|53%
|-6%
|220
|1%
|8186
|71%
|67%
|28
|Texas Woman's University (TX)*
|56%
|-14%
|870
|2%
|7487
|68%
|70%
|29
|Bryan College (TN)
|49%
|-7%
|62
|0%
|14244
|51%
|58%
|30
|Univ. of Texas–Permian Basin (TX)*
|49%
|5%
|256
|-13%
|9324
|61%
|62%
|31
|University of Texas–San Antonio (TX)*
|49%
|1%
|1916
|10%
|10330
|65%
|64%
|32
|Sul Ross State University (TX)*
|37%
|1%
|212
|4%
|11655
|72%
|68%
|33
|Oklahoma Wesleyan University (OK)
|54%
|-6%
|160
|0%
|24000
|59%
|64%
|34
|Wiley College (TX)^^
|42%
|-21%
|319
|13%
|15729
|86%
|84%
|35
|University of Texas–Tyler (TX)*
|54%
|-5%
|410
|3%
|9239
|62%
|64%
|36
|East Central University (OK)*
|40%
|-11%
|252
|3%
|8905
|71%
|70%
|37
|Northwestern OK State Univ. (OK)*
|31%
|-4%
|113
|-2%
|8577
|59%
|66%
|38
|Tennessee Wesleyan University (TN)
|55%
|-13%
|91
|8%
|10851
|62%
|57%
|39
|Milligan University (TN)
|67%
|-2%
|85
|5%
|17955
|54%
|53%
|40
|West Texas A&M University (TX)*
|52%
|-12%
|545
|7%
|11025
|65%
|61%
|41
|Alice Lloyd College (KY)
|35%
|16%
|46
|0%
|13558
|68%
|59%
|42
|University of the Cumberlands (KY)
|63%
|-12%
|528
|1%
|14758
|65%
|62%
|43
|Southwestern Adventist Univ. (TX)
|48%
|1%
|67
|-2%
|18416
|69%
|65%
|44
|Stephen F. Austin State Univ. (TX)*
|49%
|-11%
|840
|0%
|10321
|67%
|62%
|45
|Parker University (TX)
|78%
|0%
|28
|15%
|24146
|76%
|66%
|46
|University of North TX–Dallas (TX)*
|35%
|-2%
|162
|7%
|7562
|N/A
|76%
|47
|Texas Tech University (TX)*
|62%
|-10%
|1387
|-6%
|12938
|57%
|56%
|48
|Welch College (TN)
|44%
|19%
|14
|-10%
|19820
|60%
|58%
|49
|Jackson State University (MS)*
|45%
|-12%
|628
|18%
|14909
|85%
|89%
|50
|Texas Lutheran University (TX)
|55%
|-14%
|99
|-4%
|16991
|59%
|57%
|51
|University of Houston (TX)*
|57%
|-4%
|2378
|12%
|11961
|60%
|57%
|52
|University of Texas–Austin (TX)*
|81%
|-10%
|2256
|0%
|13668
|46%
|43%
|53
|Southeastern OK State Univ. (OK)*
|35%
|-16%
|256
|1%
|7249
|67%
|67%
|54
|Prairie View A&M University (TX)*
|43%
|-15%
|621
|13%
|12930
|81%
|87%
|55
|Centre College (KY)
|84%
|-4%
|53
|2%
|16174
|44%
|41%
|56
|Le Moyne-Owen College (TN)
|23%
|-14%
|81
|17%
|9170
|83%
|87%
|57
|LA State Univ.–Baton Rouge (LA)*
|68%
|-15%
|892
|-6%
|12652
|56%
|55%
|58
|Mississippi Univ. for Women (MS)*
|61%
|-13%
|270
|8%
|11005
|75%
|70%
|59
|Jarvis Christian College (TX)
|20%
|7%
|36
|17%
|13692
|86%
|87%
|60
|University of OK–Norman (OK)*
|64%
|-15%
|955
|0%
|17951
|53%
|53%
|61
|OK State University–Main (OK)*
|62%
|-19%
|1075
|0%
|10760
|56%
|55%
|62
|Austin Peay State University (TN)*
|41%
|-13%
|616
|16%
|12710
|71%
|68%
|63
|St. Edward's University (TX)
|61%
|-4%
|287
|11%
|20946
|60%
|56%
|64
|Middle Tennessee State Univ. (TN)*
|48%
|-12%
|1422
|9%
|10942
|67%
|64%
|65
|Bacone College (OK)^^
|20%
|4%
|43
|0%
|18374
|78%
|78%
|66
|Oklahoma Baptist University (OK)
|53%
|-13%
|118
|2%
|18506
|55%
|57%
|67
|University of North Texas (TX)*
|60%
|-25%
|2342
|5%
|9241
|62%
|61%
|68
|Lincoln Memorial University (TN)
|60%
|-12%
|112
|6%
|12674
|63%
|62%
|69
|Criswell College (TX)
|32%
|-5%
|13
|5%
|13764
|62%
|62%
|70
|University of St. Thomas (TX)
|60%
|-2%
|108
|9%
|16481
|60%
|60%
|71
|University of AR–Pine Bluff (AR)*
|31%
|-13%
|209
|7%
|11140
|83%
|85%
|72
|Howard Payne University (TX)
|46%
|-4%
|78
|-13%
|20216
|63%
|63%
|73
|Johnson University (TN)
|58%
|-7%
|73
|6%
|16223
|62%
|58%
|74
|University of Kentucky (KY)*
|64%
|-17%
|869
|2%
|14087
|56%
|54%
|75
|University of Memphis (TN)*
|49%
|-16%
|1173
|13%
|11959
|76%
|72%
|76
|University of TN–Martin (TN)*
|51%
|-18%
|502
|10%
|9451
|69%
|61%
|77
|University of the Ozarks (AR)
|49%
|-14%
|39
|-6%
|12257
|62%
|60%
|78
|LeTourneau University (TX)
|53%
|3%
|245
|-3%
|20702
|65%
|56%
|79
|Sewanee–Univ. of the South (TN)
|81%
|-1%
|65
|-5%
|20572
|44%
|41%
|80
|Lane College (TN)
|28%
|-11%
|191
|19%
|13483
|85%
|89%
|81
|Mid-America Christian Univ. (OK)
|37%
|-4%
|214
|-1%
|16854
|73%
|73%
|82
|Christian Brothers University (TN)
|51%
|-7%
|101
|2%
|10528
|67%
|59%
|83
|Texas A&M–Commerce (TX)*
|55%
|-11%
|779
|-3%
|11198
|72%
|68%
|84
|Williams Baptist University (AR)
|41%
|-6%
|50
|3%
|16828
|62%
|59%
|85
|Southern Adventist University (TN)
|58%
|6%
|130
|3%
|21323
|60%
|53%
|86
|Ecclesia College (AR)^^
|17%
|6%
|11
|-7%
|17080
|67%
|67%
|87
|Lindsey Wilson College (KY)
|46%
|-13%
|292
|12%
|14702
|69%
|65%
|88
|University of Tennessee (TN)*
|70%
|-13%
|1167
|8%
|14523
|56%
|51%
|89
|Northwestern State Univ. of LA (LA)*
|40%
|-12%
|463
|1%
|11632
|75%
|70%
|90
|Art Institute of San Antonio (TX)°
|24%
|1%
|62
|1%
|21419
|72%
|70%
|91
|University of Central Oklahoma (OK)*
|43%
|-9%
|748
|0%
|14615
|68%
|62%
|92
|Art Institute of Houston (TX)
|22%
|-3%
|111
|-1%
|21275
|72%
|75%
|93
|Tarleton State University (TX)*
|56%
|-9%
|793
|-7%
|17117
|65%
|63%
|94
|Tennessee Technological Univ. (TN)*
|57%
|-13%
|656
|7%
|14062
|56%
|55%
|95
|Arlington Baptist University (TX)
|24%
|0%
|14
|-3%
|19849
|65%
|71%
|96
|Philander Smith College (AR)
|33%
|-30%
|59
|14%
|13941
|86%
|86%
|97
|Thomas More College (KY)
|48%
|-15%
|58
|-8%
|16862
|60%
|57%
|98
|Univ. of Arkansas–Fort Smith (AR)*
|35%
|-10%
|317
|-5%
|8955
|68%
|61%
|99
|Southwestern OK State Univ. (OK)*
|40%
|-10%
|202
|-2%
|10852
|61%
|59%
|100
|Tennessee State University (TN)*
|41%
|-16%
|536
|6%
|10874
|82%
|85%
|101
|Rhodes College (TN)
|82%
|-7%
|70
|-3%
|17965
|46%
|39%
|102
|McMurry University (TX)
|39%
|-10%
|100
|1%
|19481
|67%
|63%
|103
|Henderson State University (AR)*
|37%
|-14%
|248
|12%
|12448
|73%
|65%
|104
|Kentucky State University (KY)*
|28%
|-11%
|126
|-5%
|7444
|85%
|79%
|105
|Texas College (TX)
|16%
|10%
|52
|2%
|16108
|84%
|84%
|106
|Trinity University (TX)
|79%
|-16%
|84
|-4%
|14852
|36%
|40%
|107
|Brescia University (KY)
|37%
|-8%
|57
|5%
|11892
|66%
|59%
|108
|Bethel University (TN)
|45%
|-9%
|614
|-2%
|15130
|74%
|68%
|109
|Arkansas Tech University (AR)*
|46%
|-20%
|502
|-3%
|10946
|68%
|63%
|110
|Carson-Newman College (TN)
|51%
|-12%
|127
|10%
|16363
|59%
|57%
|111
|Dallas Christian College (TX)
|28%
|10%
|19
|-10%
|28236
|69%
|72%
|112
|Wayland Baptist University (TX)
|47%
|-9%
|259
|-5%
|22665
|71%
|67%
|113
|University of Southern MS (MS)*
|50%
|-23%
|964
|14%
|13280
|74%
|69%
|114
|Cumberland University (TN)
|61%
|-15%
|107
|-8%
|23263
|61%
|62%
|115
|Murray State University (KY)*
|55%
|-21%
|504
|2%
|10191
|63%
|57%
|116
|University of TN–Southern (TN)*
|37%
|-9%
|87
|6%
|17596
|66%
|58%
|117
|Louisiana College (LA)
|39%
|-14%
|59
|1%
|12931
|67%
|63%
|118
|Langston University (OK)*
|25%
|-7%
|135
|14%
|12433
|84%
|84%
|119
|University of Dallas (TX)
|68%
|-17%
|58
|1%
|17300
|46%
|47%
|120
|Asbury University (KY)
|62%
|-11%
|107
|4%
|22858
|56%
|55%
|121
|University of Texas–Dallas (TX)*
|69%
|-4%
|1001
|20%
|11832
|55%
|43%
|122
|Dillard University (LA)
|43%
|-16%
|165
|10%
|17127
|84%
|83%
|123
|Hendrix College (AR)
|78%
|-16%
|70
|11%
|14788
|44%
|40%
|124
|Transylvania University (KY)
|74%
|-5%
|63
|3%
|20686
|49%
|43%
|125
|Texas Wesleyan University (TX)
|46%
|5%
|156
|3%
|21134
|73%
|64%
|126
|Randall University (OK)
|38%
|-15%
|14
|4%
|15117
|70%
|71%
|127
|University of Pikeville (KY)
|54%
|-20%
|342
|6%
|15468
|69%
|62%
|128
|Texas Christian University (TX)
|79%
|-5%
|272
|-9%
|26484
|48%
|47%
|129
|Southwestern Assemb. of God U. (TX)
|43%
|-8%
|132
|11%
|23636
|68%
|65%
|130
|OK Panhandle State Univ. (OK)*
|27%
|-6%
|42
|-12%
|8330
|66%
|62%
|131
|Southwestern University (TX)
|73%
|-7%
|81
|-6%
|21674
|44%
|46%
|132
|Eastern Kentucky University (KY)*
|48%
|-18%
|836
|6%
|12453
|67%
|62%
|133
|Blue Mountain College (MS)
|54%
|-25%
|52
|5%
|11360
|72%
|58%
|134
|Southeastern Louisiana Univ. (LA)*
|42%
|-17%
|509
|-2%
|11057
|68%
|65%
|135
|Bellarmine University (KY)
|66%
|-12%
|120
|-3%
|21004
|50%
|51%
|136
|Central Baptist College (AR)
|32%
|-8%
|36
|-5%
|15164
|71%
|63%
|137
|Houston Baptist University (TX)
|44%
|-12%
|153
|9%
|18667
|63%
|61%
|138
|Austin College (TX)
|70%
|-7%
|75
|2%
|17629
|50%
|46%
|139
|LA State Univ.–Alexandria (LA)*
|28%
|-11%
|103
|-12%
|7096
|73%
|67%
|140
|Univ. of TN–Chattanooga (TN)*
|50%
|-8%
|577
|4%
|11082
|64%
|57%
|141
|Southwestern Christian Univ. (OK)^^
|35%
|-12%
|75
|-6%
|15569
|72%
|68%
|142
|Tusculum College (TN)
|38%
|-13%
|99
|11%
|15660
|70%
|65%
|143
|Cameron University (OK)*
|22%
|-16%
|178
|4%
|7732
|71%
|70%
|144
|Oklahoma City University (OK)
|68%
|-12%
|98
|-2%
|19713
|54%
|51%
|145
|University of Louisville (KY)*
|53%
|-14%
|736
|1%
|14342
|62%
|59%
|146
|Belmont University (TN)
|71%
|-11%
|200
|-3%
|26387
|47%
|49%
|147
|McNeese State University (LA)*
|45%
|-13%
|292
|-7%
|10636
|70%
|63%
|148
|LA State Univ.–Shreveport (LA)*
|35%
|-11%
|147
|0%
|8250
|75%
|66%
|149
|Freed-Hardeman University (TN)
|56%
|-20%
|81
|3%
|14650
|56%
|54%
|150
|Art Institute of Austin (TX)
|20%
|-2%
|97
|-2%
|23383
|72%
|71%
|151
|Morehead State University (KY)*
|48%
|-17%
|475
|0%
|11005
|71%
|59%
|152
|Lamar University (TX)*
|38%
|-16%
|514
|-1%
|10650
|73%
|71%
|153
|Northern Kentucky University (KY)*
|46%
|-18%
|545
|-3%
|6660
|64%
|61%
|154
|Delta State University (MS)*
|40%
|-11%
|207
|-8%
|12027
|73%
|66%
|155
|Paul Quinn College (TX)
|14%
|-29%
|12
|18%
|13375
|86%
|83%
|156
|St. Mary's University (TX)
|60%
|-12%
|253
|12%
|17077
|67%
|57%
|157
|William Carey University (MS)
|55%
|-8%
|281
|5%
|15976
|77%
|69%
|158
|Univ. of Science & Arts of Okla. (OK)*
|41%
|-28%
|47
|-8%
|6757
|67%
|63%
|159
|Angelo State University (TX)*
|40%
|-13%
|355
|-12%
|11042
|64%
|62%
|160
|Kentucky Wesleyan College (KY)
|41%
|-14%
|54
|10%
|20588
|62%
|56%
|161
|Millsaps College (MS)
|67%
|-4%
|35
|-16%
|20001
|56%
|54%
|162
|Huston-Tillotson University (TX)
|28%
|-19%
|66
|7%
|16053
|82%
|81%
|163
|East Tennessee State University (TN)*
|50%
|-20%
|767
|11%
|11193
|66%
|60%
|164
|Oral Roberts University (OK)
|46%
|-14%
|157
|4%
|19241
|65%
|65%
|165
|Trevecca Nazarene University (TN)
|53%
|-12%
|149
|-2%
|15526
|58%
|60%
|166
|Nicholls State University (LA)*
|46%
|-20%
|244
|0%
|10708
|69%
|64%
|167
|Southern Methodist University (TX)
|79%
|-9%
|241
|-1%
|27672
|50%
|43%
|168
|East Texas Baptist University (TX)
|38%
|-11%
|83
|-1%
|20179
|64%
|61%
|169
|Harding University (AR)
|65%
|-16%
|204
|-7%
|16333
|53%
|50%
|170
|Southern Nazarene University (OK)
|41%
|-24%
|38
|4%
|16177
|62%
|61%
|171
|University of LA–Monroe (LA)*
|46%
|-16%
|354
|-4%
|9659
|71%
|68%
|172
|Our Lady of the Lake San Antonio (TX)
|48%
|-6%
|174
|11%
|16930
|72%
|67%
|173
|Oklahoma Christian University (OK)
|51%
|-14%
|75
|-4%
|17035
|48%
|51%
|174
|Loyola University–New Orleans (LA)
|58%
|-14%
|171
|2%
|17547
|61%
|58%
|175
|Southern Univ./A&M College (LA)*
|36%
|-16%
|319
|7%
|16163
|85%
|89%
|176
|Univ. of Mary Hardin–Baylor (TX)
|48%
|-14%
|205
|4%
|23965
|59%
|60%
|177
|Hallmark University (TX)
|44%
|-14%
|17
|7%
|10258
|69%
|61%
|178
|University of Mississippi (MS)*
|63%
|-20%
|1077
|-3%
|10830
|65%
|55%
|179
|Maryville College (TN)
|57%
|-15%
|91
|3%
|16289
|56%
|50%
|180
|Texas Southern University (TX)*
|29%
|-9%
|466
|12%
|19094
|85%
|88%
|181
|Xavier University of Louisiana (LA)
|46%
|-21%
|183
|13%
|18694
|79%
|74%
|182
|Rogers State University (OK)*
|23%
|-12%
|114
|-2%
|13588
|71%
|63%
|183
|Lee University (TN)
|53%
|-16%
|226
|6%
|16188
|65%
|54%
|184
|Crowley's Ridge College (AR)
|38%
|-7%
|20
|2%
|13402
|70%
|59%
|185
|Southern Univ. at New Orleans (LA)*
|34%
|-22%
|167
|-1%
|8888
|85%
|87%
|186
|Midway University (KY)
|41%
|-1%
|77
|3%
|20817
|71%
|62%
|187
|Union College (KY)
|35%
|-17%
|68
|5%
|16673
|70%
|66%
|188
|Texas A&M–Corpus Christi (TX)*
|46%
|-11%
|597
|5%
|16222
|67%
|64%
|189
|Texas A&M–Kingsville (TX)*
|45%
|-13%
|531
|4%
|12079
|69%
|66%
|190
|South College (TN)
|35%
|1%
|91
|5%
|17571
|71%
|69%
|191
|University of Arkansas (AR)*
|63%
|-19%
|896
|-5%
|13472
|58%
|52%
|192
|Schreiner University (TX)
|52%
|-5%
|72
|-4%
|22629
|60%
|57%
|193
|University of New Orleans (LA)*
|41%
|-5%
|342
|-4%
|10495
|68%
|63%
|194
|Campbellsville University (KY)
|39%
|-18%
|168
|-8%
|17608
|66%
|64%
|195
|University of Central Arkansas (AR)*
|44%
|-19%
|482
|12%
|14415
|69%
|63%
|196
|Univ. of the Incarnate Word (TX)
|53%
|-8%
|497
|1%
|22213
|70%
|66%
|197
|So. Arkansas Univ.–Main (AR)*
|40%
|-17%
|199
|7%
|13653
|73%
|63%
|198
|Spalding University (KY)
|44%
|-17%
|116
|0%
|21968
|73%
|62%
|199
|Arkansas State Univ. (AR)*
|50%
|-21%
|700
|7%
|12262
|73%
|64%
|200
|University of LA–Lafayette (LA)*
|52%
|-19%
|677
|-3%
|10631
|66%
|61%
|201
|Concordia University–Texas (TX)
|46%
|-16%
|117
|1%
|21424
|64%
|61%
|202
|Dallas Baptist University (TX)
|57%
|-16%
|123
|-4%
|23767
|64%
|58%
|203
|Abilene Christian University (TX)
|63%
|-14%
|144
|-9%
|25020
|53%
|53%
|204
|Western Kentucky University (KY)*
|48%
|-21%
|817
|0%
|12393
|68%
|61%
|205
|Univ. of Arkansas—Monticello (AR)*
|31%
|-32%
|120
|4%
|10589
|73%
|70%
|206
|Kentucky Christian University (KY)
|26%
|-14%
|27
|-15%
|18672
|68%
|65%
|207
|Hardin-Simmons University (TX)
|50%
|-21%
|100
|-1%
|17792
|64%
|58%
|208
|Miami Int. U. of Art/Design–Art Inst. Dallas (TX)
|19%
|-12%
|65
|1%
|21380
|76%
|72%
|209
|Centenary College of Louisiana (LA)
|53%
|-10%
|44
|-7%
|20811
|52%
|51%
|210
|Georgetown College (KY)
|55%
|-14%
|65
|-7%
|15756
|59%
|49%
|211
|Louisiana Tech University (LA)*
|49%
|-17%
|298
|-11%
|9420
|61%
|56%
|212
|Union University (TN)
|67%
|-16%
|200
|2%
|27510
|54%
|55%
|213
|Belhaven University (MS)
|42%
|-11%
|205
|-3%
|16458
|76%
|73%
|214
|Ouachita Baptist University (AR)
|65%
|-22%
|83
|-11%
|17327
|51%
|47%
|215
|University of Tulsa (OK)
|70%
|-20%
|102
|-3%
|18680
|47%
|48%
|216
|Baylor University (TX)
|76%
|-13%
|564
|0%
|28226
|53%
|46%
|217
|South University–Austin (TX)°
|22%
|0%
|13
|-11%
|23485
|77%
|73%
|218
|Mississippi State University (MS)*
|60%
|-24%
|999
|2%
|14813
|66%
|57%
|219
|University of Holy Cross (LA)
|39%
|-35%
|51
|-12%
|13355
|73%
|70%
|220
|Lyon College (AR)
|47%
|-2%
|51
|-3%
|16583
|58%
|53%
|221
|Lubbock Christian University (TX)
|53%
|-21%
|126
|3%
|22552
|64%
|56%
|222
|Lipscomb University (TN)
|61%
|-15%
|144
|-3%
|22088
|51%
|50%
|223
|Amer. InterContinental U.–Houston (TX)
|29%
|-26%
|36
|7%
|15186
|80%
|83%
|224
|University of AR–Little Rock (AR)*
|39%
|-29%
|475
|-2%
|13814
|74%
|72%
|225
|Fisk University (TN)
|37%
|-26%
|52
|16%
|24140
|86%
|80%
|226
|Tulane University (LA)
|67%
|-8%
|202
|-11%
|21504
|55%
|44%
|227
|Mississippi College (MS)
|53%
|-25%
|180
|-8%
|15659
|70%
|55%